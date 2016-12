Vezi ce examene îi așteaptă pe elevi în 2017

Anul 2017 va aduce elevilor gorjeni, printre altele, și o serie de examene. Vizați sunt cei de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a, cei de clasa de clasa VIII-a, precum și cei din ultimul an de liceu.

În 2017, primii care vor trece printr-o serie de examene vor fi elevii de clasa a II-a, iar asta în cadrul evaluărilor naționale organizate la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. În cazul acestora, evaluarea va începe pe 10 aprilie 2017, cu testele scrise la Limba română și Limba maternă, va continua pe 11 aprilie 2017, tot cu teste la Limba română și Limba maternă (citit), pe 12 aprilie 2017 se va desfășura testul la Matematică, iar pe 13 aprilie 2017 este programat testul scris-citit la Limba română pentru minoritățile naționale. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a se va desfășura în perioada 3 – 5 mai 2017, după următorul calendar: 3 mai – Limba română, 4 mai – Matematică, 5 mai – Limba maternă. Anul acesta, ultimii evaluați vor fi elevii de clasa a VI-a. În cazul acestora, calendarul testărilor este următorul: 10 mai 2017 – Limbă și comunicare, 11 mai 2017 – Matematică și Științe ale naturii. Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, rezultatele evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluărilor de la finalul clasei a IV-a sunt utilizate în special pentru a ajuta elevul să se orienteze către un anumit tip de liceu și pentru a completa portofoliul său educațional, în timp ce rezultatele evaluărilor de la finalul clasei a VI-a sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi pentru preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor elevilor şi sunt trecute în portofoliul educaţional al elevului. Potrivit Metodologiei de organizare a acestor evaluări, subiectele vor fi elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparţine administratorului de test – învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. La clasele a IV-a şi a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI. Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli.

Evaluarea Națională, în iunie

Următorii care vor trece prin emoțiile examenelor vor fi elevii de clasa a VIII-a, care vor susține Evaluarea Națională. În 2017, examenul se va desfășura după următorul calendar: 7-9 iunie – înscrierea candidaților, 19 iunie – proba scrisă la Limba și literatura română, 21 iunie – proba scrisă la Matematică, 22 iunie – proba scrisă la Limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 26 iunie, până la ora 16.00. În aceeași zi, în intervalul orar 16.00 – 20.00, vor putea fi depuse contestații; acestea vor fi soluționate în perioada 27 – 29 iunie, urmând ca rezultatele finale ale Evaluării Naționale să fie afișate în cursul zilei de 30 iunie 2017.

Două sesiuni de BAC

În ceea ce privește elevii din ultimul an de liceu, aceștia vor susține examenul de Bacalaureat fie în perioada iunie-iulie, fie în perioada august-septembrie. Calendarul primei sesiuni este următorul: 22-26 mai – înscrierea candidaților, 26 mai – încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a, 6-7 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, 8-9 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, 9, 12-13 iunie – evaluarea competenţelor digitale, 14-16 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, 26 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura română, 27 iunie – proba scrisă la Limba și literatura maternă, 28 iunie – proba obligatorie a profilului, 30 iunie – proba la alegere a profilului și specializării, 5 iulie – afișarea rezultatelor (până la ora 16.00) și depunderea contestațiilor (orele 16.00 – 20.00), 6 – 9 iulie – rezolvarea contestațiilor, 10 iulie – afișarea rezultatelor finale. Elevii care nu vor promova examenul de Bacalaureat în prima sesiune vor putea participa la cea de-a doua sesiune. Înscrierile pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului se vor face în perioada 11 – 14 iulie; cei care vor promova examenele de corigență se vor putea înscrie în cursul zilei de 27 iulie. În cadrul acestei sesiuni, candidații vor susține mai întâi probele scrise, după cum urmează: 21 august – proba scrisă la Limba și literatura română, 22 august – proba scrisă la Limba și literatura maternă, 23 august – proba obligatorie a profilului, 24 august – proba la alegere a profilului și specializării. Probele de evaluare a competențelor se vor desfășura în perioada 25 – 31 august. În zilele de 25 și 28 august, candidații vor susține proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română; tot pe 28 august se va desfășura și proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Proba de evaluare a competențelor digitale este programată în perioada 29 – 30 august, iar cea de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională se va desfășura în zilele de 30 și 31 august. Afișarea primelor rezultate se va face pe 1 septembrie, până la ora 16.00, iar contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, între orele 16.00 și 20.00. Rezultatele finale vor fi afișate în cursul zilei de 6 septembrie.

Roxana Lupu