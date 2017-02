Viceprimarul de Berlești are dosar penal pentru alimentele europene roase de șoareci

Viceprimarul de Berlești, Matei Constantin, s-a ales cu o plângere penală pentru neglijență și abuz în serviciu în urma sesizării făcute la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești, de către consilierul local PNL, Iustin Lihu. Cel din urmă a reclamat procurorilor că vicele, responsabil de distribuirea alimentelor europene în localitate, s-ar face vinovat de distrugerea acestora în magazia Primăriei Berlești, alimentele fiind roase de șoareci, în loc să fie distribuite cetățenilor.

După ce Gorjeanul a relatat faptul că în incinta Primăriei Berlești, într-un spațiu folosit pe post de magazie, sunt depozitate alandala în jur de 90 de cutii cu alimente europene ce trebuiau distribuite, până la finalul anului trecut nevoiașilor comunei, reprezentanții instituției publice s-au apucat să facă curățenie. Miercuri, viceceprimarul localității, Matei Constantin, a fost surprins de către alesul local Lihu, în timp ce încărca în mașina unui angajat al firmei primăriei o parte a cutiilor cu alimente aflate în magazia de la parterul instituției. Consilierul considerând că respectivii vor să ascundă urmele alimentelor mâncate de șoareci a sesizat poliția din Berlești, pentru a preveni posibila infracțiune. “Când m-am deplasat la primărie alături de polițist, angajatul firmei Gospober Prest SRL plecase deja. Am mers la primar cu polițistul și am fost informați că respectivul s-a deplasat la Lihulești la niște defecțiuni la coloana de apă, informație ireală. Am revenit singur la primărie și am găsit într-o încăpere în spatele instituției ambalajele goale, mâncate de șoareci, de la alimentele ce fuseseră depozitate în magazie. Erau în jur de 50 de ambalaje distruse. Am luat cinci dintre cutiile ce urmau să fie băgate pe foc și le-am luat în portbagaj, trecând prin fața camerelor de supraveghere cu scopul de a fi filmat, și le-am prezentat joi organelor de cercetare penală și presei. Tot joi i-am făcut viceprimarului plângere penală pentru abuz în serviciu și neglijență”, a declarat consilierul Lihu.

Anchetă în curs la parchet

Dosarul cu nr.1080060 din 22.02.2017 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești, alesul local așteptând începerea cercetărilor și chiar să fie audiat și să explice anchetatorilor cele întâmplate.

“Le-am solicitat anchetatorilor să ridice imaginile surprinse de camera de supraveghere a primăriei pentru a vedea persoanele implicate și cum au fost distruse aceste alimente europene, care nu se mai află acum în magazia primăriei. De altfel, în spațiul respectiv nu mai sunt decât câteva cutii întregi, probabil pentru ca primarul să demonstreze că nu a mințit ce a declarat pentru Gorjeanul. Eu susțin însă că îl dau de gol cutiile distruse rămase și, cu siguranță, se va dovedi asta la finalul anchetei”, a mai declarat consilierul PNL. Acesta susține că nici acum nu poate să creadă cum primarul de Berlești a putut nega cu atâta nonșalanță existența zecilor de cutii distruse și roase de șoareci din magazia primăriei. “Nu cunosc ce interese ascunde și cum a putut face o astfel de declarație publică fiind conștient că lucrurile stau cu totul altfel. Prin poziția dumnealui el nu face decât să acopere neglijența, incompetența și indiferența unor salariați, față de nevoile cetățenilor, gen vicele Matei Constantin, care avea obligația să distribuie aceste alimente. Nu îi mai înțeleg atitudinea colegului meu de partid întrucât acesta s-a schimbat foarte mult”, a conchis Lihu.

În cursul zilei de miercuri, în comună au mai fost distribuite alimente europene de către viceprimarul localității și de angajatul respectiv al firmei CL Berlești. Asta deși primarul comunei susținuse pentru Gorjeanul că nu cunoștea să mai existe alți beneficiari în localitate.

Anamaria Stoica