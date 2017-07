Viceprimarul Morega aduce investitori în zona Motru! O firmă de producție încălțăminte din Timiș, interesată să deschidă un punct de lucru în municipiu

SC Donna Shoes SRL din Timiș, firma condusă de un italian, poartă de ceva vreme o corespondență cu viceprimarul municipiului Motru, Cosmin Morega, în vederea realizării unui punct de lucru pe raza localității. Producătorul își dorește extinderea activității în zona Motru, fiind interesat de disponibilitatea locurilor de muncă, despre existența spațiilor de închiriat, despre facilitățile oferite de autoritățile locale în vederea creării de noi locuri de muncă și despre salariul care se oferă în zonă, în domeniul industriei ușoare. Vicele Morega a oferit deja răspunsurile cerute investitorului, rămânând ca acesta să decidă dacă va pune în aplicare intenția de realizare a unei făbricuțe în Gorj.

Viceprimarul Morega i-a explicat, în scris, investitorului italian faptul că municipiul Motru este bine poziționat, fiind la jumătatea distanței dintre Drobeta Tr.Severin și Târgu-Jiu, pe DN67, că localitatea are un număr de 22.000 de locuitori și că și localitățile învecinate, Glogova, Cătunele, Văgiulești și Samarinești au forță de muncă disponibilă pentru ceea ce dorește firma din Timiș.

“La ora actuală, ca urmare a disponibilizărilor din industria minieră, există forță de muncă disponibilă, atât de sex feminin, cât și de sex masculin. De altfel, în municipiul Motru funcționează deja o fabrică de tricotaje, unde 90% din personal este format din femei. Primăria Motru pune la dispoziția firmei un spațiu de 400 de mp, la Centrul de Afaceri Leurda, situat la 4 km de oraș, locație unde anterior s-au desfășurat activități de producție cu profil producții textile, tricotaje, produse cosmetice, spațiul fiind racordat la utilități. De altfel, acesta dispune și de o curte și este bine păzit. Prețul pentru închiriere este de 8 lei/mp pentru spațiul de producție și 5 lei/mp pentru depozitare. Aceste prețuri pot fi ajustate prin hotărâre a Consiliului Local Motru, în funcție de numărul de locuri de muncă create”, a comunicat viceprimarul Cosmin Morega, ajutând astfel investitorul să ia decizia de a-și crea, în final, un punct de lucru în Motru.

Salariul mediu net, mult sub cel din Timiș

Viceprimarul a mai anunțat firma din Timiș că există pe raza localității și terenuri private ce pot fi cumpărate ori închiriate asigurând însă de disponibilitatea totală a autorităților locale în a ajuta investitorul.

De altfel, facilitățile oferite de autorități privesc scutirea de taxe și impozite, pentru clădiri și terenuri, dacă angajatorul creează 100 de locuri de muncă, dar și alte facilități fiscale. În ce privește salariul, în Gorj în industria respectivă salariul mediu net pornește de la 1600 de lei, iar salariul brut de la 2863 de lei, mult sub cel raportat de INS pentru județul Timiș unde este de 3300 de lei.

“Acum așteptăm răspunsul investitorului, care sperăm să fie favorabil creării de noi locuri de muncă în municipiul Motru. Am pus la dispoziția dânșilor tot ceea ce au solicitat”, a conchis viceprimarul PSD.

Municipiul Motru este afectat de disponibilizările dese din minerit și necesită astfel noi locuri de muncă.