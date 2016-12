Victor Ponta a votat la Târgu-Jiu: “Avem o șansă extraordinară să începem să ne luăm țara de la stăpâni înapoi”

Fostul premier Victor Ponta a votat, ieri-dimineață, la Târgu-Jiu. Social-democratul a candidat în Gorj, din partea PSD, la Camera Deputaţilor. Acesta a fost însoțit, la secția de votare amenajată la Școala Gimnazială din Vădeni, de Florin Cârciumaru, candidat PSD la Senat și de fostul prefect Alin Văcaru, candidat PSD la Camera Deputaților.

“Eu am votat foarte hotărât pentru români, pentru noi, mocirla, cum ne numesc cei care vor să ne conducă, stăpânii noștri. Eu mă bucur că fac parte dintre români, din cei pe care îi numesc ei mocirlă și cred că astăzi avem o șansă extraordinară să începem să ne luăm țara de la stăpâni înapoi, nu o să fie ușor, nu o să se întâmple doar într-o zi, dar am încredere în români. E prima dată când am votat cu cine vroiam eu la Târgu-Jiu”, a declarat Victor Ponta.

Peste 300.000 de gorjeni au fost așteptați, duminică, la urne. În județul Gorj au fost amenajate 332 secţii de vot, iar în cursa electorală s-au înscris peste 100 de candidați.

Loredana Fîciu