Videochatul, o meserie decentă sau prostituție?

O domnișoară sumar îmbrăcată zâmbește spectaculos și o mașină de lux sunt tot atâtea motive pentru a atrage atenția. Mai ales când cele două elemente sunt unite pe același afiș. Din momentul în care atenția a fost captată, primul pas a fost făcut: s-a deschis calea pentru primirea mesajului pe care domnișoara și mașina vor să-l transmită: căutăm modele pentru video-chat.

De ceva vreme, pe toate gardurile din Târgu-Jiu și din județ, tronează invitații mai mult decât ispititoare pentru surorile, fiicele și mamele noastre. Acestea sunt chemate să participe la selecții pentru videochat. Dar ce este această activitate și ce se ascunde în spatele imaginilor de pe afiș?

Videochat-ul este acea activitate în care fetele și femeile “prestează” servicii sexuale în schimbul unei sume de bani, prin intermediul internetului. Cu alte cuvinte, singura diferență față de prostituția “clasică” este aceea că fata nu mai are contact, fizic, direct, cu plătitorul, totul petrecându-se prin intermediul internetului. Un fel de prostituție indirectă, dar până la urmă tot prostituție, spune sociologul Ilie Bădescu. Prostituția apare când o persoană decide să-și vândă trupul, pentru o sumă de bani.

Cu toate că videochatul este legal în România, pe principiul “dispunerii de propriul trup”, acesta este de multe ori, primul pas spre o “carieră” în traficul de ființe umane. Și aceasta pentru că majoritatea studiourilor de videochat din România, sunt ilegale, fiind vorba despre câteva mii. În aceste condiții, nu este de mirare că statisticile arată că 2 din 3 victime ale traficului sexual provin din Europa de Est. Sute de cazuri au fost mediatizate în acest sens, inclusiv în Gorj, nefiind practic, lună în care să nu auzim de asemenea drame.

În aceste condiții, de ce se răspândește această formă de activitate imorală, în România, inclusiv în Gorj? Răspunsul este dat de criza economică și morală în care se află țara. Într-un moment în care este foarte greu să găsești un loc de muncă decent, apariția unor mesaje prin care se promit mii de euro pe lună, pe fondul unor iluzorii mașini luxoase, are darul de a tulbura mințile multora. Mai ales în cazul familiilor destrămate sau unde au existat abuzuri.

Din păcate, prețul plătit pentru această “scăpare ușoară” este foarte mare. Vânzarea trupului lasă urme adânci în conștiința și mentalitatea fetelor respective, acestea având mari dificultăți în a-și întemeia, apoi, o familie. Psihologii spun că este foarte greu ca un bărbat să accepte o femeie care a fost în trecut, “actriță” la videochat, deoarece asociază acest comportament cu desfrânarea.

De altfel, acest gen de activitate este considerat imoral și în creștinism, Sfânta Scriptură fiind clară: “Aţi auzit că s-a spus celor de demult: Să nu te desfrânezi. Eu însă vă spun că oricine se uită la o femeie spre a o pofti, s-a şi desfrânat cu ea în inima lui” (Matei 5,27-28).

Fetelor li se promite “discreție”, dar internetul este plin de filme cu persoane care au crezut așa ceva…

Pe lângă aspectele psihologice și morale, activitatea prestată ca model de videochat are repercursiuni și asupra organismului. Dacă un client a plătit și solicită fetei să facă anumite lucruri nefirești, acestea lasă urme de neșters asupra trupului persoanei, după cum au mărturisit mai multe ex-modele, retrase din activitate.

Și totuși, în ciuda acestor riscuri, atracția este mare. Atât faptul că un astfel de comportament a fost legalizat de stat, cât și mirajul banilor câștigați fără prea mare efort, aduc senzația că videochatul poate fi o portiță de scăpare în aceste vremuri tulburi. Dar prețul plătit este uriaș: pierderea libertății. Sclavia modernă.

Psihologii spun că fenomenul se petrece astfel: după ce au fost atrase, și vor simți gustul banilor câștigați ușor, persoanele în cauză vor dori să aibă din ce în ce mai mulți. De unde dispoziția de a face din ce în ce mai mult pentru a-i avea. Și de-aici, restul decurge de la sine, spun experții în psihologie.

Libertatea dinainte de intrarea în branșă nu va mai fi posibilă. Cine va dori să angajeze o fată ale cărei filme deochiate se găsesc pe Internet? Cum va putea ea să convingă pe cineva că dacă nu și-a vândut trupul o dată, n-o va face și a doua oară?

Pe 1 aprilie, în fiecare an, Biserica Ortodoxă Română o sărbătorește pe Sfânta Maria Egipteanca. Aceasta femeie a fost prostituată, timp de 17 ani, până în momentul în care a încercat să intre în Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim. Atunci, neputând să treacă pragul Sfântului Locaș, a înțeles că trebuie să înceteze cu modul de viață de până atunci. Căindu-se, s-a retras în pustiu și a ajuns la Sfințenie. Cu siguranță, pe ea n-o s-o găsim în afișe cu mașini luxoase…

Mihai Șomănescu