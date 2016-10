Viscol și zăpadă pe Transalpina

Surpriză de proporții, ieri dimineață, pentru turiștii care doreau să viziteze Rânca și Transalpina, dar și pentru drumarii care se ocupă de întreținerea carosabilului în zonă. Cea mai înaltă șosea din țară a fost acoperită complet cu zăpadă după ninsorile căzute în cursul nopții de marți spre miercuri, problema nefiind neapărat stratul de câțiva centimetri de omăt, ci gheața formată pe șosea și, mai ales, viscolul extrem de puternic. Vântul a suflat cu rafale de 80 – 90 km/h, spulberând zăpada căzută la altitudine mai mare de 1900 de metri. Asta a făcut ca până spre “Coada Râncii” Transalpina să fie un drum alb, circulația fiind restricționată din această cauză de către reprezentanții Secției Drumurilor Naționale Gorj.

În locul în care iarna este pusă bariera ce delimitează zona circulabilă de cea necirculabilă a fost instituit, ieri, și un filtru de Poliție, agenții trăgându-i pe dreapta pe șoferi și spunându-le că pot circula mai departe doar în anumite condiții. Nimeni nu s-a încumetat însă să își continue traseul, un grup de turiști din Constanța veniți pentru vreo 3 zile la munte preferând să meargă la Peștera Polovragi sau Muierilor decât să se aventureze pe munte. “Avem cauciucuri de iarnă, că venim de la mare și ne-am gândit noi că la munte s-ar putea să avem probleme, dar nici să dăm peste așa ceva… Avem pături cu noi, haine groase, dar nu o să mergem mai departe. Mai bine tragem o noapte în plus la o cabană aici, stăm la o țuică fiartă și vedem mâine cum va fi vremea. Acum riscul e prea mare și nu ni-l asumăm. Avem peșterile din zonă de vizitat, sunt mănăstiri, avem ce să facem. O să ajungem noi și pe Transalpina că doar stăm vreo trei zile pe aici și în timpul acesta cred că lucrurile vor reveni la normal”, a spus unul dintre turiștii care a decis să facă drum întors de la punctul de control al Poliției. Decizia a fost luată și după ce drumarii le-au explicat turiștilor că se aventurează pe munte, condițiile fiind improprii unei călătorii în urma căreia să rămână cu amintiri plăcute. “Noi nici cu utilajele de mare tonaj nu am mai riscat pentru că puteau să apară alte probleme. Inițial am dus utilaje acolo, dar le-am retras după ce viscolul a devenit din ce în ce mai puternic. Orice am fi făcut noi, zăpada era adusă înapoi pe șosea și munceam în zadar. Sunt echipaje de Poliție la punctele de acces pe Transalpina și doar mașinile echipate corespunzător sunt lăsate să își continue deplasarea. Traficul rămâne restricționat și se va reveni la normal doar când vremea ne va permite să intervenim. Noi oricum verificăm traseul din două în două ore și sperăm ca în cel mai scurt timp lucrurile să revină la normal”, a explicat șeful SDN Gorj, Ion Tudor.

Drumarii din subordinea acestuia au trebuit să intervină, ieri, și la îndepărtarea de pe carosabil a unui arbore uriaș doborât de vântul puternic. Incidentul s-a produs la Bengești-Ciocadia. Aici un plop cu diametru de peste un metru și jumătate a fost pus la pământ în câteva secunde, traficul fiind blocat minute bune pe ambele sensuri de mers dinspre Târgu-Jiu spre Râmnicu Vâlcea și invers. Din fericire, nu se afla nicio mașină pe șosea în momentul în care copacul a fost doborât de vântul puternic.

Gelu Ionescu