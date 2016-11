Vlad Stănescu: „Visul meu este să pun România pe harta motorsportului”

Are doar 29 de ani, dar este deja un nume cunoscut în lumea motorsportului. Vlad Stănescu, născut în Constanța și crescut la Târgu-Jiu, visează să pună țara noastră pe harta motorsportului. Vlad a făcut multe sacrificii pentru drifting, însă a avut și satisfacții, cea mai mare împlinire a sa fiind în 2015, când a terminat pe locul 3 în clasamentul general la final de campionat. El speră ca în viitor să se facă astfel de evenimente și la Târgu-Jiu.

Reporter: Când ai început să faci sport de performanță și cum a fost debutul?

Vlad Stănescu: M-am născut în Constanța, dar din primele luni am copilărit în Târgu-Jiu. Pasionat de motorsport încă de mic, am ajuns să fac și sport de performanță, în 2013 înscriindu-mă în campionatul național de drift. 2013 a fost un an de debut, în care am participat doar la o etapă din campionat. Îmi place acest sport pentru că mă caracterizează, este tot ce-mi puteam dori să fac, ca și pasiune. Am prins gustul și nu m-am mai putut opri din a face asta.

Viața de pilot de drift a prins contur repede; încă din 2014 am avut plăcerea să particip la filmarea unui videoclip al artistului Puya, în piesa Klandestin, alături de Vali Porcisteanu, unul din campionii României la raliu.

Rep.: Cum ai reușit să-ți faci un nume în acest domeniu?

Vlad Stănescu: Ușor, ușor am decis că trebuie să-mi fac o echipă profi ca toți ceilalți piloți și să fac ceea ce-mi place și să o fac bine.

Fiind o persoană foarte sociabilă, am reușit să îmi câștig “numele” datorită fanilor care au apărut destul de repede, încă de la primele apariții, o parte din fani fac parte din staff, ba chiar mai mult, îmi sunt prieteni.

Am avut norocul să am în această echipă numai oameni deosebiți și implicați, care au crezut în mine și recunosc că fără ei nu făceam față.

Tot în 2014, pe principiul “vreau să fac tot ce-mi doresc în viață”, am făcut și prima mea piesă Rap (Stan – Intro), care a adunat câteva mii de vizualizări pe youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=Yu7YOQELXaQ

( Atentie contine versuri explicite )

Rep.: Este costisitoare această pasiune a ta?

Vlad Stănescu: Am fost implicat în tot ceea ce făceam, atât de mult încât nu am vrut să dezamăgesc, chiar dacă în toți acești ani am avut multe momente în care am vrut să mă opresc din cauza bugetelor. Bugetul pe etapă a ajuns în prezent la peste 2000 euro. Driftul a crescut enorm, de la an la an, și în România; toți colegii mei, având experiență multă, erau tot timpul peste mine ca și nivel de pregătire al mașinilor, a trebuit să fac tot ce pot, personal, să fac față acestei lupte cu bugete proprii și cu o mașină pe jumătate din ce aveau ei, ei având deja sponsori și bugete pentru tot ce înseamnă acest sport.

Rep.: Ai făcut sacrificii pentru a participa la competiții?

Vlad Stănescu: Multă muncă și nopțile albe au fost nenumărate, să pot face banii pentru a participa. Salariile personale se duceau în drift, am renunțat la multe pentru a susține această pasiune; știam că pot și că o să ajung pe podium și așa a și fost. Cu toate sacrificiile financiare făcute de mine și de tatăl meu, am reusit să-l fac să lăcrimeze pe acest om în 2015, când am terminat pe locul 3 în clasamentul general la final de campionat.

A fost o satisfacție și o împlinire. Când am văzut că-i lăcrimau ochii, am știut că e bine.

Rep.: Ai avut parte și de susținere financiară din exterior?

Vlad Stănescu: Pot spune că doar în 2016 am avut parte de o susținere financiară din exterior, din partea unui prieten pe nume Ionuț. Nu acoperea bugetul, dar a însemnat mult pentru mine.

Rep.: Cum a fost 2016 pentru tine?

Vlad Stănescu: 2016 nu a fost un an de succes, pentru că am fost nevoit să fac o mașină nouă, cu un motor deja utilizat la drift, luat de la un coleg, decizie ce nu m-a avantajat, pentru că mașina era nouă și se comporta altfel; nu aveam bani să fac antrenamente și a fost greu, dar am învățat multe lucruri noi.

Rep.: Locuiești în Capitală, dar oltenii ți-au rămas în suflet. Ai simțit susținerea târgujienilor?

Vlad Stănescu: Businessul familiei fiind în București, a trebuit ca în 2012 să mă mut aici, dar chiar dacă am plecat, în fiecare an particip la un eveniment de tradiție al oltenilor, care se desfășoară la Craiova pe dealul Bucovățului. Este un eveniment la care particip doar pentru show, pentru cei de acasă. În public sunt o mulțime de târgujieni care vin să mă vadă și le mulțumesc pe această cale. Sper ca în viitor să se facă astfel de evenimente și în Târgu-Jiu!

Rep.: Care este visul tău?

Vlad Stănescu: Visul meu este să pun România pe harta motorsportului.

Pentru asta, pe lângă participările din campionatele europene, am făcut în fiecare an câte un videoclip, care speram să mă ajute în acest sens. Sper ca într-o zi video-urile mele să ajungă virale (n.red: zâmbește!), să fiu un Ken Block al României. (n.red: râde)

Nu vreau să fiu Ken Block! Vreau să fiu eu, dar vreau ca lumea să știe că și noi putem, nu doar prin alte țări.

Mă bucur să văd că o simplă căutare pe google, sau pe youtube, “Stan drift” te direcționează către mine, înseamnă că am reușit să realizez ceva.

A consemnat Minodora Sucea