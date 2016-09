Voluntarii au spus Let’s do it România la Scoarța și au adunat 3 tone de gunoi

120 de voluntari au ieșit, vineri, în natură pentru Ziua Națională de Curățenie, declanșată la Scoarța. Activitatea care s-a bucurat de prezența consilierilor locali, a angajaților primăriei și a simplilor cetățeni a fost una fructuoasă, 3000 de kg de deșeuri fiind colectate de pe marginea DN67 din pădurile satelor Budieni și Piștești, de pe lângă marginile de poduri și ariile naturale ale localității. Acțiunea va continua și în zilele următoare, anunță primarul localității, Ion Stamatoiu, cantitatea de deșeuri urmând să crească. De altfel, elevii și profesorii de la școlile din Scoarța au participat și ei la o acțiune similară.

Mișcarea “Let’s do it România” a ajuns la a șasea ediție, iar cantitatea de deșeuri colectată în Gorj nu pare să scadă, de la an la an. Participanții speră să schimbe în special mentalitatea cetățenilor care trebuie să respecte mediul înconjurător. De altfel, zonele în care au lucrat, în aceste zile, voluntarii, în Gorj, sunt unele dintre cele mai afectate. Și aici nu este vorba doar despre gunoaie menajere aruncate în natură, ci și de moloz sau alte deșeuri din construcții.

A.Stoica