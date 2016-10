Vor pe posturi fără concurs: Zeci de directori de școli și grădinițe au picat la scris

Prima probă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din învățământul preuniversitar a dus la o scădere a numărului de candidați. În Gorj, după această probă, zeci de posturi au rămas fără candidați, fie pentru că aceștia nu au reușit să obțină punctajul necesar, fie pentru că s-au retras sau, pur și simplu, nu s-au mai prezentat la concurs.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, la nivelul județului nostru, dintre cei 182 de candidați înscriși la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cinci nu s-au prezentat, șase s-au retras, iar 27 nu au reușit să obțină punctajul pentru a fi declarați admiși. În final, 144 de candidați au reușit să obțină cel puțin 35 de puncte, punctajul minim de promovare a probei scrise. Dacă pentru unele unități de învățământ, acest lucru înseamnă doar că a scăzut numărul candidaților care concurează pentru același post, pentru altele înseamnă că postul de director și director adjunct nu va fi ocupat, nici de această dată, prin concurs. În această situație se află zeci de unități de învățământ din județ: Grădinița cu Program Prelungit ”Mihai Eminescu” Târgu-Jiu, Liceul cu Program Sportiv, Liceul Tehnologic Baia de Fier, Liceul Teologic Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Arcani, Școala Gimnazială Bărbătești, Școala Gimnazială Cîlnic, Școala Gimnazială Ionești, Școala Gimnazială Mușetești, Școala Gimnazială Negreni, Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Târgu-Cărbunești, Școala Gimnazială Nr. 1 Negomir, Școala Gimnazială Nr. 1 Urdari, Școala Gimnazială Nr. 1 Văgiulești, Școala Gimnazială Nr. 2 Motru, Școala Gimnazială Săulești și Școala Gimnazială Tânțăreni. Pentru posturile de director de la Grădinița cu Program Prelungit ”Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială Arcani, Școala Gimnazială Ionești, Școala Gimnazială Mușetești, Școala Gimnazială Licurici, Școala Gimnazială Nr. 1 Negomir, Școala Gimnazială Nr. 1 Urdari, Școala Gimnazială Săulești și Școala Gimnazială Țânțăreni s-a înscris câte un singur candidat care nu a reușit să obțină punctajul minim de promovare. Același lucru s-a întâmplat și la Școala Gimnazială nr. 2 Motru, Școala Gimnazială ”Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu, Liceul Tehnologic Baia de Fier și Liceul cu Program Sportiv cu posturile de director adjunct. La Liceul Teologic Târgu-Jiu același candidat s-a înscris și pentru funcția de director și director adjunct însă nu a îndeplinit condițiile de participare la concurs, așa cum s-a întâmplat și în cazul candidatului înscris pentru postul de director de la Școala Gimnazială nr. 1 Văgiulești. La Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu”, pentru postul de director s-au înscris doi candidați; unul dintre aceștia a picat proba scrisă, iar celălalt s-a retras. S-au mai retras din concurs și candidații înscriși pentru posturile de director de la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Bărbătești, Școala Gimnazială Cîlnic și Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Târgu-Cărbunești. Acestor 20 de unități de învățământ li se adaugă și celelalte douăsprezece pentru ale căror posturi de director nu s-a înscris nimeni încă de la început. Este vorba de: Clubul Școlar Sportiv Târgu-Jiu, Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești, Școala Gimnazială Bolboși, Școala Gimnazială Plopșoru, Școala Gimnazială Alimpești, Școala Gimnazială Bengești Ciocadia, Școala Gimnazială Bumbești-Pițic, Școala Gimnazială Nr. 1 Țicleni, Școala Gimnazială Samarinești, Școala Gimnazială Școarța, Școala Gimnazială Schela și Școala Gimnazială Târgu-Logrești.

Urmează alte două probe

Cei 144 de candidați care au trecut cu bine de proba scrisă trebuie să promoveze încă două probe pentru a ocupa posturile mult dorite. Este vorba de analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV și un interviu în fața comisiei de concurs, cu o durată de maximum 30 de minute, în care se apreciază, conform criteriilor și punctajelor din metodologie, scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea ofertei manageriale dublate de un plan operațional pentru un an. Ca și în cazul probei scrise, punctajul minim de promovare a acestor probe este 35 de puncte. Vor fi declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și, din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte. Va fi declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. Reamintim că, potrivit metodologiei de desfășurare a concursului, în cazul egalității de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului.

Roxana Lupu