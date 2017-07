Zeci de bunuri ale societăţii COMBGORJ, scoase la licitaţie de finanţiştii gorjeni

Încă o societate importantă de la nivelul municipiului Târgu-Jiu este pusă pe butuci! Deoarece există creanţe neachitate către debitori, în cursul zilei de astăzi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj are programată o licitaţie de vânzare a mai multor bunuri ce aparţin societăţii COMBGORJ SA.

Dacă în urmă cu câţiva ani, acţiunile SC COMBGORJ SA din Târgu-Jiu, producătorul de hrană pentru animale de fermă, înregistrau creşteri importante pe piaţa bursieră, iată că acum societatea s-a ales cu datorii importante către terţi, creanţe ce nu au fost achitate până în prezent, astfel că Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice din cadrul AJFP Gorj va organiza astăzi o licitaţie, aflată la prima strigare, în vederea vânzării mai multor bunuri ce aparţin societăţii din Târgu-Jiu. Licitaţia este programată pentru ora 11.00 şi se va ţine la sediul AJFP Gorj, din strada Siret, municipiul Târgu-Jiu.

Construcţiile din Dăneşti, Scoarţa şi Târgu-Jiu, executate

Bunurile ce vor fi scoase la mezat în cadrul licitaţiei de astăzi şi preţurile de pornire ale acestora sunt următoarele: curăţător cereale – 30.430 lei; încărcător frontal – 28.180 lei; maşină de ambalat în pungi – 24.860 lei; autoutilitară Ford Transit, an fabricaţie 2007 – 22.400 lei; autoutilitară Dacia Logan Furgon, an fabricaţie 2008 – 12.580 lei; autoutilitară Dacia Doubl cabine, an fabricaţie 2005 – 6.180 lei; încărcător frontal – 27.640 lei; şopron depozit cereale în suprafaţă de 1.055 mp situat în Târgu-Jiu – 203.350 lei; şopron depozit cereale în suprafaţă de 1.439 mp situat în Târgu-Jiu – 277.366 lei; şopron depozit cereale în suprafaţă de 1.003 mp situat în Târgu-Jiu – 193.327 lei; cabină cântar basculă în suprafaţă de 134 mp, situată în Târgu-Jiu – 16.874 lei; platformă betonată în suprafaţă de 6.868 mp situată în Târgu-Jiu – 206.040 lei; teren aferent proprietăţii în suprafaţă de 10.500 mp, situat în Târgu-Jiu – 315.000 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 595 mp, situată în comuna Dăneşti – 12.248 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 677 mp, situată în Dăneşti – 13.938 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 760 mp, situată în Dăneşti – 15.661 lei; clădire filtru sanitar în suprafaţă de 51 mp, situată în Dăneşti – 2.040 lei; teren aferent proprietăţii în suprafaţă de 9.113 mp, situat în Dăneşti – 36.452 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 799 mp, situată în comuna Scoarţa – 19.008 mp; construcţie hală pui în suprafaţă de 831 mp, situată în Scoarţa – 19.785 lei; construcţie hală pui în suprafaţă de 635 mp, situată în Scoarţa – 13.090 lei; teren aferent proprietăţii în suprafaţă de 10.387 mp, situat în localitatea Scoarţa – 41.548 lei.