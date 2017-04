Zeci de contestații la examenul de definitivare în învățământ

22 din cei 109 candidați, care au susținut proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ au formulat contestații, după afișarea rezultatelor. Notele finale vor fi afișate pe 30 aprilie. Deocamdată, Gorjul ocupă un loc fruntaș la promovabilitatea de la examenul de definitivare în învățământ. Reprezentanții Ministerului Educației au precizat că ponderea mediilor între 8 şi 10 atinge procente de peste 70% în judeţele Bistrița-Năsăud (76,9%), Botoșani (70,9%), Gorj (70,6%), Mureș (70,2%) și în municipiul București (73,7%). Valori sub 50% apar în judeţele Caraș-Severin (49,2%) şi Călărași (45,7%). Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Gorj, Georgeta Popescu, 32 din 109 candidați prezenți la proba scrisă nu au obținut media 8, calculată conform metodologiei, necesară promovării examenului. La nivel național, din totalul de 5.235 de candidaţi evaluați la proba scrisă, 3.335 au obținut medii între 8 şi 10, promovând examenul. Dintre aceștia, 34 de candidaţi au promovat examenul cu media 10, iar doi dintre ei sunt din județul Gorj. Doi profesori de Educație Fizică și Sport, un fost atacant de la Extensiv Craiova și un fost portar de la Pandurii Târgu-Jiu, au obținut 10 pe linie. Dorin Hîrsu, un profesor în vârstă de 44 de ani, de la Școala Gimnazială Nr. 1 Motru, fostul portar al echipei Pandurii Târgu-Jiu, este unul dintre cei cu care se poate mândri Gorjul. Acesta a susținut proba scrisă a examenului de definitivat de ziua lui, reușind să obțină 10, la fel ca și la celelalte probe. ”Am fost portar la Pandurii, am jucat zece ani la Pandurii, atât în Liga a II-a, cât și în Liga I, am fost și antrenor cu portarii. Chiar am învățat pentru definitivat, a fost vacanță, pentru mine nu a fost Paște. De ziua mea, pe 20 aprilie, am dat examenul, proba scrisă. A fost cu noroc”, a declarat fostul portar Dorin Hîrsu.

Celălalt dascăl de nota 10 este Cătălin Bucă, fostul atacant de la Extensiv Craiova, cel care a jucat și la Pandurii Târgu-Jiu, alături de Hîrsu. Acesta este profesor la Școala Gimnazială „Voievod Litovoi” din Târgu-Jiu. Sunt însă și candidați aflați la polul opus, care au obținut la probele scrise notele 2.05 și 2.8.

O persoană poate să susțină proba scrisă de cel mult trei ori fără a plăti taxă. Ulterior, susținerea examenului va fi condiţionată de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale. De asemenea, persoanele care nu au promovat se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică de un an şcolar.

Loredana Fîciu