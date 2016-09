Zeci de poștași au întrerupt activitatea din cauza salariilor mizere

Peste 70 de membri ai Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), filiala Gorj, s-au strâns, timp de o oră în faţa sediului instituţiei, din zona Gării Târgu Jiu. Lor li s-a alăturat liderul sindical Radu Bălan, care a confirmat că nemulțumirile lucrătorilor poștali sunt motivate, salariile fiind foarte mici, iar condițiile de muncă foarte grele.

Poştaşilor gorjeni „le-a ajuns cuțitul la os”, fapt pentru care au decis să iasă în stradă. Ei vor condiţii mai bune de muncă și s-au declarat nemulțumiți de faptul că aproape jumătate dintre angajații Poștei Române au salarii minime pe economie, deși au o vechime în muncă de zeci de ani, iar aparatura cu care lucrează este cu mult depășită. „Peste 45% din salariați au sub minimul pe economie, între 900 și 1150 de lei. Ca volum de muncă, eu am în jur de 300 de recomandate zilnic, bani mărunți pentru pensii și vă dați seama că, practic, un factor poștal pleacă și cu 10 kilograme la el”, a declarat unul dintre protestatari.

Condițiile de muncă îi nemulțumesc pe poștași, aceștia făcând eforturi pentru a se descurca cu tehnica pe care o au la dispoziție: “Eu am 15 ani de Poștă și pot spune că s-ar impune o creștere salarială, deoarece condițiile în care lucrăm sunt foarte rele, tehnica de clacul pe care o folosim este depășită; nu știu dacă se mai poate lucra pe o imprimantă care are peste 20 de ani”.

De multe ori, angajații Poștei sunt nevoiți să scoată bani din propriile buzunare pentru a se asigura că activitatea se desfășoară în condiții optime. „Sunt de 21 de ani șofer la Poștă. Am ajuns să cumpărăm cauciucuri în fiecare an, becuri și tot ce trebuie. Ne descurcăm singuri. Am ajuns să cumpărăm noi, deoarece nu interesează pe nimeni de nimic”, a precizat unul dintre angajații poștei gorjene.

Sindicalistul Bălan: „Ne-am săturat!”

Liderul sindical Radu Bălan a fost prezent la protestul spontan de ieri și a confirmat că nemulțumirile lucrătorilor poștali sunt justificate, salariile fiind foarte mici, iar condițiile de muncă foarte grele. „Neacordarea majorării salariale este una dintre revendicările SLPR. La Consiliul de Administrație din 13 septembrie, reprezentanții Guvernului au venit cu un mesaj foarte clar: Nu măriri salariale! (…) În momentul de față oamenii muncesc foarte mult. Peste 50% din lucrătorii poștali din cei 26.000 din țară,

au salarii nete cuprinse între 900 și 1100 de lei; condițiile de muncă nu sunt tocmai favorabile, aparatura este de peste 15 ani de zile și totul este la pământ. Așteptăm sprijinul Companiei Naționale Poșta Română și pe cel al ministerului”, a declarat Radu Bălan, președintele SLPR Gorj.

Sindicaliștii susțin că un rol important în distrugerea Companiei Poșta Română îl are și Consiliul Concurenței care aplică amenzi nejustificate pe bandă rulantă. Angajații Poștei sunt nemulțumiti că dupa 7 luni de negocieri nu li s-au onorat următoarele revendicări: majorarea cu 200 de lei, în sumă fixă, a salariilor; îmbunătățirea condițiilor de muncă; obligarea conducerii Poștei Române, de către acționarul majoritar – Ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională – de a crește veniturile companiei.

SLPR a mai transmis că se va alătura tuturor manifestațiilor care vor avea ca revendicări “creșterea nivelului de trai, îmbunătățirea condițiilor de muncă și siguranța locurilor de muncă ale salariaților din România”.

Minodora Sucea