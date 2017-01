Zi decisivă pentru Poliția Rutieră Gorj: Astăzi se desfășoară concursul pentru fotoliul de șef

Serviciul Rutier Gorj ar putea avea, de astăzi, un nou șef. IPJ Gorj organizează concurs cu recrutare din sursă internă pentru ocuparea acestei funcţii. Examenul se desfășoară la sediul Inspectoratului de Poliție Judeţean, la ora 11.00, iar unica probă de selecţie constă într-un interviu structurat pe subiecte profesionale, ”care se înregistrează audio şi/sau video”. La concurs s-a înscris un singur candidat, fiind vorba despre Dan Săvulescu. Acesta a mai condus, interimar, instituția, în 2016. Mai mult, Daniel Săvulescu a mai participat la acest concurs, însă surse din IPJ susțin că ar fi luat o notă sub șapte, fiind respins.

”În cadrul interviului fiecare membru al comisiei de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica afişată. Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs. Interviul se înregistrează sau, în cazul în care nu sunt disponibilităţi tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de către secretarul comisiei. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00”, se precizează într-un comunicat postat pe site-ul instituției. În prezent, Serviciul Rutier este condus, în regim de interimat, de comisarul de poliţie Brâncuş Lucian, împuternicit şef serviciu.

Tot în această lună, reprezentanții IPJ Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al Poliţiei Municipiului Târgu-Jiu, cu recrutare din sursă internă. Examenul va avea loc pe 27 ianuarie, începând cu ora 13.00, iar proba va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Evaluarea interviului se face cu note de la 1 la 10, candidații fiind obligați să obțină minim 7, pentru promovare. În situaţia în care mai multe persoane obţin aceeaşi notă este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului respectiv. În prezent, Poliția Târgu-Jiu este condusă, interimar, de comisarul șef Nicolae Negrea, după ce Mihai Birău a ieșit la pensie. Înscrierile s-au încheiat. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj.

Loredana Fîciu