Ziua Armatei Române, sărbătorită la Târgu-Jiu

Pe 25 octombrie s-a sărbătorit Ziua Armatei Române. Cu acest prilej, s-au organizat ceremonii în întreaga ţară, municipiul Târgu-Jiu nefăcând excepţie. Ca în fiecare an, manifestarea s-a bucurat de prezenţa mai multor militari şi ofiţeri, autorităţi ale municipiului şi judeţului, şefi de instituţii publice, veterani de război, precum şi zeci de târgujieni.

Ziua de 25 octombrie a fost aleasă pentru a marca un moment simbolic în istoria poporului român, eliberarea de către Armata Regală Română a ultimelor localităţi din Transilvania aflate sub ocupaţie străină, la data de 25 octombrie 1944.

La nivelul municipiului nostru, Garnizoana Târgu-Jiu a organizat şi în acest an o serie de activităţi specifice Zilei Armatei. Ca de fiecare dată, manifestările s-au desfăşurat în centrul municipiului. Ceremonialul a cuprins intonarea imnului de stat, o slujbă religioasă în memoria ostaşilor căzuţi pe fronturile de luptă, alocuţiuni evocatoare şi depuneri de coroane şi flori la monumentul eroilor din Piaţa Prefecturii. Au susţinut alocuţiuni: comandatul Garnizoanei Târgu-Jiu, prefectul Alin Văcaru, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj – Ion Călinoiu şi viceprimarul municipiului Târgu-Jiu – Aurel Popescu. Manifestarea, s-a încheiat prin Defilarea Gărzii de Onoare. De precizat că Ziua Armatei a fost marcată prin evenimente organizate în toate marile garnizoane din ţară, în bazele din teatrele de operaţii unde sunt dislocaţi militari români şi în ţările în care România are acreditați ataşaţi ai apărării sau are reprezentanţe militare. În prezent, 766 de militari ai Armatei României participă la misiuni internaţionale de combatere a terorismului, de sprijinire a păcii sau umanitare. Aceste misiuni, de tip coaliţie sau desfăşurate sub egida NATO, UE, OSCE şi ONU, sunt expresii ale îndeplinirii angajamentelor pe care România şi le-a asumat ca membru al comunităţii internaţionale.

Minodora Sucea