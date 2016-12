„Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”, marcată la Târgu-Jiu

Eroii Revoluţiei Române din 1989 au fost comemoraţi, pe 22 decembrie, şi în municipiul Târgu-Jiu, manifestările desfăşurându-se sub titulatura „Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”. Evenimentele revoluţiei au fost reamintite gorjenilor către autorităţi, într-un cadru militar şi religios în Piaţa Revoluţiei din Târgu-Jiu.

După mai bine de un sfert de secol de la Revoluţia din 1989, eroii gorjeni au fost din nou comemoraţi. An de an, data de 22 decembrie este un moment de meditaţie, un moment de reculegere. Tocmai de aceea, de fiecare dată, autorităţile judeţene marchează cum se cuvine această zi. Joi, în Piaţa Prefecturii Gorj au avut loc manifestările dedicate „Zilei Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”. Ca de fiecare dată, acţiunea a început cu intonarea Imnului de Stat al României, cu alocuţiuni rostite de reprezentanţii Asociaţiei pentru Cinstirea Eroilor şi Răniţilor în Revoluţia din decembrie 1989, precum şi cu mesajele de comemorare a eroilor transmise de şefii din administraţia judeţeană şi locală.

Se cuvine să le reamintim numele celor 16 eroi martiri gorjeni, care nu vor fi uitaţi niciodată: Valerian Bădoi, Dumitru Bărboi, Corneliu Bordei, Doru Constantinescu, Iuliu Cuzneţov, Gheorghe Digulescu, Ioan Fota, Ecaterina Tănescu, Grigore Cătălin Haidău, Gheorghe Valentin Merişescu, Vasile Militaru, Cristian Oancea Cristian, Ioan Onu, Dumitru Petrescu, Paul Popescu, Ion Simion.

Programul derulat sub egida „Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii” a continuat cu depunerea de coroane şi jerbe de flori la placa memorială din Piaţa Revoluţiei, dar şi cu Defilarea Gărzii de Onoare şi intonarea Imnului Eroilor.

