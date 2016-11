Vineri 18 noiembrie 2016, la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, s-a desfășurat forumul închinat împlinirii a 140 de ani de la nașterea marelui savant gorjean, geologul Ion Popescu – Voitești. Această manifestare culturală a fost organizată de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj și Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj în colaborare cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj.

Sala a fost arhiplină. Au fost prezenți personalități ale vieții culturale gorjene, elevi de la trei colegii târgujiene (Spiru Haret, Tudor Vladimirescu și Ecaterina Teodoroiu), dar și o delegație a A.N.C.E.„R.M.” Gorj formată din: lt. col. (r.) Ovidiu-Gabriel Ghindă (prim-vicepreședinte), profesor Grigore Haidău (vicepreședinte), lt. col. (r.) Gheorghe Bușe (secretar executiv) și lt. col. (r.) Nicolae Bușe.

Au fost prezentate alocuțiuni omagiale de către doamna Dana Cherecheș – bibliotecară și domnul inginer Dan Toropu – strănepotul marelui savant.

Cu acest prilej a fost relansat (reeditat) volumul „Amintiri” scris de Ilie Huică și Ion Teotoi în anul 1976. Cel nou este publicat de Editura Măiastra din Tg. Jiu. Prezentarea acestui volum a fost realizată de către Albinel Firescu, muzeograf la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj și de profesorul Grigore Haidău, vicepreședinte al filialei gorjene Cultul Eroilor „Regina Maria”, cel care a realizat și grafica celor două volume. În final, doamna Dana Cherecheș, de la Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, a prezentat un scurt istoric geologic al Olteniei, argumentat cu imagini realizate cu videoproiectorul. Pe holul de la intrarea la Sala de Lectură a fost organizată o expoziție geologică foarte frumoasă și interesantă.

Ca finalitate a acestui forum, a fost organizată o vizită la Casa Memorială ”Ion Popescu- Voitești”, de la Bălănești.

Pentru cei care cunosc mai puțin această personalitate, Ion Popescu-Voitești s-a născut acum 140 de ani, la 18 noiembrie 1876 în satul Voitești, comuna Bălănești, județul Gorj. A urmat 5 clase primare la Voitești, apoi gimnaziul la Tg. Jiu. În perioada 1888 – 1895 a fost bursier al Liceului Carol I din Craiova. A urmat Facultatea de Științe, secția Științe Naturale din București pe care a absolvit-o în anul 1898. În paralel a urmat și cursurile Școlii Normale Superioare.

Între 1899 – 1918 a fost profesor de științele naturii la diferite școli și licee din țară, cu pauze datorate conflictelor armate din acea perioadă (Al Doilea Război Balcanic din 1913 și Primul Război Mondial, 1916 – 1918). În timpul războiului din 1916-1918 a primit sarcina de a mări producţia de petrol şi de a găsi un nou masiv de sare. El a indicat adâncirea sondelor de petrol de la Solonţ şi Moineşti, fapt care a dus la sporirea producţiei, de la un vagon la zece vagoane pe zi şi a descoperit masivul de sare de la Sărata – Bacău.

Și-a susținut, cu mare succes, lucrarea de doctorat (Contribuții la studiul stratigrafic al Numuliticului din Depresiunea Getică) în iunie 1910, la Paris, având ca președinte de comisie pe marele stratigraf și tectonician al Franâei din acea vreme, Emil Haug.

Ion Popescu- Voitești și-a început cariera universitară în anul 1919, când a fost numit, pe bază de concurs de lucrări, profesor titular la Universitatea din Cluj și director al Muzeului de Geologie și Paleontologie, atașat universității clujene.

Cea mai înaltă recunoaștere a meritelor sale în dezvoltarea științelor naturii a fost, în anul 1930, când a fost numit în postul de director al Institutului Geologic al României. Numele său a depășit cu mult granițele țării, participând cu peste 140 de comunicări la congrese naționale și internaționale. A contribuit la întocmirea studiului despre stratigrafia României, parte componentă a volumului ”Europa”, redactat de geologul L. Wagen. Din 1936 a fost profesor la Universitatea din București, Catedra de Geologie până când s-a pensionat în anul 1941.

Ion Poescu – Voitești s-a retras după pensionare la Voitești, unde a murit la 4 octombrie 1944, așa cum și-a dorit: ”Din Voitești am plecat, în Voitești am să mă întorc și acolo vreau să mor”.

A fost un pionier, un evoluționist și un dialectician în domeniul tectonicii. Și-a consacrat întreaga viață cercetării structurii pământului românesc. Din analiza trecutului geologic descoperind modul de adăpostire a bogățiilor minerale. El a lăsat în casa sa o veritabilă colecţie paleontologică şi de mineralogie.

În memoria savantului, casa personală a fost transformată în casă memorială, aici găsindu-se expuse obiecte personale, lucrări publicate, o colecție paleontologică ș.a. Acum, la 140 de ani de la nașterea sa, se cuvine să-i aducem prinosul nostru de recunoștință și să-i slăvim, de-a pururi, numele său.

A consemnat, Lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, secretar executiv A. N. C. E. ”Regina Maria” – Filiala Județului Gorj