Activitățile elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 1 Albeni și Școlii Gimnaziale ‘‘Constantin Brâncuși’’ în cadrul parteneriatului educațional ‘‘Viața ca o scenă de teatru!’’

„Vrei să cunoști lumea? Privește-o de aproape. Vrei să-ți placă? Privește-o de departe.” — Ion Luca Caragiale

Am pornit de la ideea următoare: cum vom face mai atractive operele lui Caragiale, schițele sale pentru elevii claselor a VI-a și a a VII-a. Astfel, ne-am reunit gândurile și forțele într-un parteneriat educațional intitulat ‘‘Viața ca o scenă de teatru!’’ implicând Școala Gim. Nr.1 Albeni și Șc. ‘‘Gim. Constantin Brâncuși’’.

Coordonatorii acestui parteneriat sunt: Dir. prof. Vasile Popescu Ion Sorin, Șc. Gim. Nr.1 Albeni, dir. prof. Băluțescu Ovidiu, Școala Gimnazială ‘‘Constantin Brâncuși’’, dir. adj. Groșanu Liviu, Școala Gimnazială Constantin Brâncuși,prof. Pânișoară Elena-Ștefania, Școala Gim. Nr.1 Albeni,bibliotecar Vasile Popescu Ileana, Școala Gim. Nr.1 Albeni, prof. Dragu Veronica, Școala Gimnazială ‘‘Constantin Brâncuși‘‘, prof. Rotaru Paul Adrian, Școala Gimnazială Constantin Brâncuși, prof. Voicu Teodor, Școala Gim. Nr.1 Albeni și Igoianu Ioana, prof. Școala Gim. Nr.1 Albeni.

Elevii clasei a VI-a A de la Școala Gim. Nr.1 Albeni au prezentat aspecte importante din viața și opera marelui nostru dramaturg, Ion Luca Caragiale și au dat viață personajelor din schița ‘‘Un pedagog de școală nouă‘‘. Astfel, cu toții au aflat că Un pedagog de școală nouă este un text de proză scurtă al lui Ion Luca Caragiale, publicat în anul 1896 în volumul „Schițe ușoare”. Opera abordează tema ipocriziei umane reprezentată prin personajul pedagogului Mariu Chicoș Rostogan. O altă temă importantă pentru Caragiale, care este prezentă și în această schiță este starea școlii românești, relația dintre elevi și profesor și calitatea învățământului. Gazdele noastre au remarcat talentul copiilor, dicția, mimica și gestica acestora.

La rândul lor, elevii clasei a VI- a C, coordonați de doamna prof. Dragu Veronica, s-au pus în locul unor personaje ca d-l Goe, tanti Mița, mamițica etc. pentru a accentua importanța bunei creșteri și a educației. Copiii au avut de învățat multe aspect prin acest schimb de experiență, de care, cu siguranță, își vor aminti cu drag când vor mai crește.

Punctez aici rolul esențial al bibliotecii în viața școlarului, iar în cazul nostru, avem mereu tot sprijinul necesar din partea Bibliotecii școlare coordonate de doamna Vasile Popescu Ileana. Elevii noștri au fost motivați să descopere și alte schițe de Ion Luca Caragiale, iar în semestrul al doilea, îi așteptăm cu nerăbdare pe tărâmul lecturii și al bucuriei – așa cum ne place să numim școala noastră, iar Blaga contura foarte bine dimensiunea simbolică a satului: Veșnicia s-a născut la sat!

Domnul director Vasile Popescu Ion Sorin a subliniat că, așa cum au fost recompensați și în prima parte a parteneriatului, elevii vor fi motivați și în semestrul al doilea cu diplome, cărți și premii speciale pentru plăcerea de a lectura. Astfel, elevii vor continua explorarea lor livrescă.

Prof. Pânișoară Elena Ștefania, Școala Gimnazială Nr.1 Albeni

Prof. Dragu Veronica, Școala Gimnazială ‘‘Constantin Brâncuși’’