Apariție editorială de excepție: Biserici monumente istorice din Gorj cu pictură murală exterioară. Autori: dr. Vasile Marinoiu și Iulian Cămui

Cu prilejul recentului Festival ,,6 Continentes” organizat de către Clubul Rotary Tg-Jiu a fost prezentată, în cadrul unuia dintre evenimente, o remarcabilă lucrare de punere în valoare a tezaurului spiritual, arhitectural, istoric și iconografic, dar nu numai, din județul Gorj.

Este vorba despre lucrarea ,,Biserici monumente istorice din Gorj cu pictură murală exterioară,, având ca autori un istoric și un arhitect, respectiv pe dr. Vasile Marinoiu și Iulian Cămui.

Mă simt onorat că m-am numărat printre aceia care au avut privilegiul să intre în posesia acestei lucrări și trebuie să remarc faptul că am parcurs-o cu mare interes și mulțumire în același timp. Interes pentru că volumul este unul deosebit de incitant și de mare valoare pentru comunitatea științifică de specialitate, precum și pentru tezaurul cultural al gorjenilor. Mulțumire pentru faptul că oameni remarcabili precum istoricul dr. Vasile Marinoiu și arhitectul Iulian Cămui scot la lumină lucruri deosebite și le prezintă publicului larg într-o manieră care denotă dedicația lor pentru domeniile de care se ocupă. Este de apreciat faptul că un istoric și un arhitect specializat pe restaurarea de monumente istorice și-au dat mâna și au scos o asemenea lucrare.

Lucrarea la care facem referire este un răspuns argumentat științific și faptic la unele informații de specialitate, fie incomplete, fie omise din prezentările referitoare al bisericile din Oltenia cu pictură murală exterioară, fie greșit datate, ori de omisiune a autorilor unora dintre picturi. Marele merit al autorilor este acela că pun în circulație informații extrem de prețioase, aduc completări sau chiar corectează unele datări anterioare privind iconografia picturală exterioară a bisericilor din județul Gorj. Prin aceasta, volumul este cu atât mai valoros cu cât aduce în atenția specialiștilor, dar nu numai, informații de ultimă oră cu privire la subiectul abordat, și așa cum menționam anterior, aduce un plus de informație și acuratețe acestora.

Lucrarea este structurată în două părți. În prima parte a cărții sunt prezentate toate cele 43 de biserici din zid cu pictură murală exterioară din Gorj, iar în cea de-a doua parte sunt prezentate cele 3 biserici din lemn cu picturi exterioare direct pe lemn care se mai găsesc în județ. Menționăm că sunt cuprinse în cercetare bisericile vechi din sec. XVII și începutul secolului XVIII, care prezintă importanță deosebită din punct de vedere istoric.

Prezentarea fiecărui monument de cult, istoric și de artă este realizată printr-o descriere a istoricului însoțită de câte un set de fotografii sugestive ale monumentelor și secvențe din picturile murale exterioare cu explicații și detalii, ceea ce face ca volumul să fie foarte ușor de parcurs și în același timp de consultat.

De remarcat faptul că lucrarea este rodul cercetărilor și adunării de material pe parcursul a trei decenii.

Câteva cuvinte succinte despre cei doi autori și rodul colaborării lor. Pe dr. Vasile Marinoiu îl cunosc de foarte mult timp, am citit și alte lucrări scrise cu acribie de către domnia sa. Îi cunoșteam pasiunea pentru istorie și punerea în valoare a patrimoniului istoric local, dar nu-mi puteam imagina să facă o echipă cu un arhitect pentru a scoate aceasta carte-album, cu foarte multe imagini grăitoare care vorbesc de la sine despre tezaurul de care dispunem în această parte de țară, cu caracter de unicate.

Pe arh. Iulian Cămui îl cunoșteam de mult timp și l-am remarcat la toate evenimentele organizare de către Clubul Rotary Tg-Jiu nedezlipit de aparatul de fotografiat, dar nu știam că deține o colecție excepțională de imagini cu bisericile din Gorj și picturile iconografice ale acestora. Lucrarea la care fac referire demonstrează cu prisosință acest lucru, dar cu siguranță în carte sunt prezentate doar selecții din arhiva personală.

Sunt cu atât mai bucuros și încântat să scriu în premieră despre apariția acesti lucrări cu cât sunt puternic legat de cei doi autori prin diverse proiecte culturale și vocaționale. Astfel de dr. Vasile Marinoiu mă leagă o veche colaborare în cadrul Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ,,Al. Doru Șerban” încă de la înființarea acesteia, acordându-mi tot sprijinul său în organizarea unor diverse evenimente specifice. Totodată trebuie să remarc și faptul că D-l Vasile Marinoiu a prefațat lucrarea mea monografică despre satul natal Motru Sec și mi-a deschis apetitul pentru alte lucrări de cercetare și documentare despre zona mea natală. De arh. Iulian Cămui mă leagă prietenia din cadrul Clubului Rotary Tg-Jiu al cărui membru este și unde am colaborat sau am participat la diverse evenimente sociale și vocaționale organizate. Așadar doi oameni care nu s-au limitat la domeniul lor de specialitate, se remarcă prin generozitate și oferă celor din jur și comunității câte ceva din preaplinul lor științific, cultural, umanitar și vocațional, pentru care merită toate aprecierile.O mențiune specială trebuie făcută și asupra calității tipăriturii. Lucrarea apare la Editura ,,Măiasta,, Tg-Jiu și este realizată de către Tipografia ProdCom Tg-Jiu la o calitate demnă de remarcat. Forma lucării, calitatea hârtiei și acuratețea imaginilor fotografice pot fi apreciate la superlativ și așa cum menționa domnul prof. dr. Ion Mocioi în alocuțiunea de prezentare a cărții, prin modul în care a fost tipărită, poate fi prezentată în cadrul oricărui târg sau expoziție de carte internațională, nefiind cu nimic mai prejos decât ce apare azi în lume pe piața de profil. Pentru aceasta adresăm felicitări tipografiei și echipei acesteia coordonată de d-l Dumitru Cinciulescu. Urmează ca în perioada următoare să aibă loc și un evenimenut de lansare oficială a cărții în cadrul Muzeului Județean de Istorie ,,Alexandru Ștefulescu” din Tg-Jiu, eveniment care nu trebuie ratat sub nici o formă. Autorii merită toate felicitările.

Victor Troacă, Președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni