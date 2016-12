Cadouri inedite de sărbători: Lucrări de artă miniaturale

Muzeul Județean Gorj găzduiește de câteva zile o inedită expoziție cu lucrări de artă miniaturale semnate de zeci de artiști, lucrări ce, în intenția organizatorilor, pot foarte ușor deveni cadouri perfecte pe care să le oferi celor dragi.

Lucrările provenind din toată țara sunt reunite în cadrul expoziției ”EGOgrafie miniaturală”. Deși se află doar la a doua ediție, expoziția a reușit anul acesta să strângă nu mai puțin de 34 de participanți, care au trimis lucrări realizate într-o varietate de tehnici.

“Sunt 34 de expozanți din toată țara: Satu-Mare, Deva, Petrila, zona Gorjului, Craiova, Severin, București, Brăila, Beiuș, Iași, avem multe zone. În aceste orașe cunoșteam o parte dintre artiști, cărora le-am trimis invitație, iar ei, la rândul lor, au trimis către alți artiști așa că din fiecare oraș avem câțiva artiști, nu doar unul. Lucrările sunt ceva mai mici decât anul trecut pentru că am pus o condiție ca lucrările să aibă dimensiuni de maxim 10 cm latura cea mai mare. Lucrările sunt de toate felurile, de toate tehnicile. Avem pictură, grafică, fotografie, textile, obiect, sculptură, sticlă, etc.. O parte dintre artiști au mai participat și până acum, și la «EGOgrafia miniaturală», și la «EGOgrafia» mare, ceilalți sunt oameni care au aflat despre proiect și mă bucur că au ales să se alăture”, a declarat Dorina Cioplea, curatorul expoziției. Expoziția a fost organizată în cadrul unui proiect curatorial mai amplu, început în 2010, o expoziție națională de grup care, sub numele de “EGOgrafie”, reunește în fiecare an, pe simezele Muzeului Județean Gorj, lucrările a zeci de artiști din toată țara și din toate zonele de exprimare artistică. “Proiectul a pornit în 2010, când a avut loc prima ediție a «EGOgrafiei»; este un proiect pe care l-am pornit alături de sora mea, Cristina Cioplea. De atunci am vrut să facem o expoziție națională la Târgu-Jiu. Prima dată a fost pe prietenii, să zic așa, adică fiecare și-a întins antenele încotro a știut și a apelat la artiștii cu care mai lucrase până atunci, artiști pe care îi întâlnisem prin expoziții sau la școală ori prin diferite proiecte, și, ușor-ușor, oamenii au început să afle și să trimită lucrări. Ideea cu expoziția miniaturală am avut-o anul trecut, la expoziția mare, din vară. Tradițional, «EGOgrafia» are loc vara și ne-am gândit că iarna, în decembrie, fiind și luna cadourilor să venim cu mici «bijuterii», cu lucrări de mici dimensiuni, care se pot vinde mai ușor, care pot foarte ușor să devină un cadou. Anul trecut a fost prima ediție; a fost chiar un succes. Uite că oamenii aderă la idei de genul acesta. Unii dintre ei se simt provocați de dimensiunile lucrărilor, dar până la urmă, ajungând aici, toți sunt bucuroși de rezultate”, a mai precizat Dorina Cioplea.

Printre artiștii care și-au expus lucrările anul acesta în cadrul “EGOgrafiei miniaturală” se numără și Viorel Surdoiu. “E o provocare să te încadrezi în dimensiuni așa mici, dar e o provocare pe care, de multe ori, ar trebui să ți-o propui singur. Din punctul meu de vedere, nu ca un artist profesionist, ci ca un artist care face cu sufletul totul, e o bucurie imensă când creezi și vezi că alți oameni îți privesc lucrarea și se bucură și ei la rândul lor sau nu”, a spus acesta. Un alt artist care a participat la expoziție este Aurelian Șuță. “Pentru mine a fost o provocare dublă. În primul rând, pentru că a trebuit să lucrez pe suprafețe mici, iar în al doilea rând pentru că a trebuit să renunț cumva la satiră, să ies din dimensiunea asta ideatică spre una de mesaj practic. A fost un experiment care s-a alăturat altui experiment personal, acela de a învăța să privesc miniaturile ca și cum ar fi niște lucrări normale, dar aflate la mare distanță”, a spus acesta.

Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Județean Gorj până pe 10 ianuarie, iar pentru cei interesați să cumpere lista de prețuri va fi afișată în sălile de expoziție.

