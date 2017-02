Caravana filmelor documentare revine la Târgu-Jiu

Asociaţia pentru film documentar românesc Docuart organizează în perioada martie – iunie 2017 cea de-a patra ediţie a Caravanei Docuart, în cadrul căreia sunt anunţate proiecţii la: Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara, Satu Mare, Gherla, Târgu-Jiu, Arad şi Vălenii de Munte.

Caravana reprezintă o extensie a festivalului Bucureşti Docuart Fest (BDF), din cadrul căruia este extrasă o selecţie de filme pe care proiectul le face cunoscute publicului cinefil în mai multe oraşe ale ţării. În 2017, evenimentul adaugă destinaţii noi pe hartă, urmărindu-şi ţelul de a aduce filmul documentar românesc în zone în care fenomenul cinematografic este aproape inexistent.

Producţiile înscrise pe lista Caravanei aparţin unor tineri regizori români şi unora consacraţi deopotrivă, majoritatea premiate la Docuart Fest 2016. În această selecţie se disting suflul tânăr şi viziunea cineaştilor la început de drum. Din acest segment fac parte filme precum 10:34 to Belgrade (R. Ioana Grigore), Stories in Tea Cups (R. Mirona Radu), Perfection is Forever (R. Mara Trifu) sau Capoeira, dansul libertăţii (R. Rista Enxhi). Unele sunt coproducţii cu Marea Britanie, China şi Serbia şi ating teme sociale, politice şi filosofice. Lista filmelor continuă cu Proiecţionistul, un documentar hibrid în regia lui Norbert Fodor, Ultimul căldărar (R. Cosmin Bumbuţ şi Elena Stancu) – un film despre o meserie pierdută, premiat pentru cea mai bună imagine la BDF 2016, Imagini din Vis (R. Sorin Luca) – câştigătorul marelui trofeu Docuart pentru “povestea unui personaj cât o lume”, Angela (R. Botond Pusok) – un fragment de viaţă din sânul unei minorităţi, 100 de movile prin care regizorul Max Ciorbă propune o călătorie antropologică prin muzica românească de astăzi, Doar o răsuflare (R. Monica Lăzurean-Gorgan) – film despre iubire şi credinţă – şi Un film mai puţin vesel, mai mult trist, poetic şi sfătos (R. Cornel Mihalache) proiectat în secţiunea “Variaţiuni, despre oameni şi locuri”, în premieră, la Docuart Fest 2016.

Proiecţiilor li se vor alătura şi realizatorii filmelor pentru sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu publicul. Acest proiect are ca scop popularizarea şi încurajarea producţiei de documentar românesc, stimulând atât regizorii, cât şi spectatorii în desfăşurarea evenimentului.

Caravana Docuart este co-finanţată de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC) şi Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Accesul la proiecţiile Caravanei este liber. Anul trecut, Caravana Docuart a poposit la Târgu-Jiu în centrul oraşului, chiar în zona amfiteatrului.

Izabella Molnar