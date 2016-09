“Cărți vii”, muzică, poezie și teatru, la bibliotecă

Biblioteca Județeană “Christian Tell” din Târgu-Jiu a fost, vineri seara, scena unei interesante întâlniri dintre public și carte, întrevedere presărată cu muzică, poezie și teatru, în timpul căreia cărțile au prins viață. Totul în cadrul “Nocturnei Bibliotecii”.

Vineri, Biblioteca Județeană “Christian Tell” nu și-a închis ușile, ca de obicei, la finalizarea programului de lucru, ci, dimpotrivă, și-a invitat utilizatorii la o altfel de întâlnire cu cărțile, una în timpul căreia acestea au luat o “formă vie”. Nu au lipsit din scenă muzica, poezia sau teatrul, toate acestea făcând parte din programul ediției de anul acesta a “Nocturnei Bibliotecii”, un eveniment de promovare a cărţii şi lecturii publice, iniţiat şi organizat la nivel naţional de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). “Anul acesta ne-am gândit să prezentăm cărțile într-o formă vie și am început cu «Cartea vie a profesiilor», care este o metodă de educație non-formală prin care vrem să ajutăm tinerii din comunitate să se orienteze către o viitoare profesie. Mulțumim celor care au ajutat să prezinte cu cinste profesii frumoase (…) pentru că trebuie să-i ajutăm, într-un fel sau altul, pe tineri să se orienteze. Sunt convinsă că la momentul în care trebuie să iei o decizie nu știi ce să faci și atunci o «carte deschisă», oameni care într-adevăr practică profesia respectivă, te poate ajuta să îți găsești mai ușor un drum. (…) Apoi, cum nu puteam să petrecem această noapte fără scriitori și fără poezie, a urmat «Ora scriitorilor» și mulțumim Cenaclului «Columna» că a fost alături de noi, după care am încheiat cu teatru-lectură, un proiect care anul acesta îl începem, împreună cu Teatrul Dramatic «Elvira Godeanu», căruia mulțumim pentru sprijin. Actorii au fost atât profesioniști, actori de la Teatrul ”Elvira Godeanu”, cât și utilizatori ai serviciilor noastre, adică cititori, iar opera aleasă a fost «O scrisoare pierdută». Sper să oferim și pe viitor astfel de activități interactive între teatru și publicul nostru, între cărți și publicul nostru”, a declarat Olimpia Bratu, managerul Bibliotecii Județene “Christian Tell”.

“Cărțile vii”, foarte solicitate de tineri

De foarte mult succes în cadrul “Nocturnei bibliotecii” s-a bucurat activitatea “Cartea vie a profesiilor”, activitate prin intermediul căreia tinerii au avut ocazia să discute cu reprezentanți ai mai multor profesii și să-și facă o idee dacă aceasta li s-ar potrivi sau nu. Este a doua oară când Biblioteca organizează o activitate de acest gen și, ținând cont de succesul primei ediții, numărul “cărților vii” a fost suplimentat. “«Cartea vie a profesiilor» a stârnit interesul și, dacă la început am crezut că nu toate profesiile o să fie așa de «citite», cei care au participat au alternat și chiar mi-au spus că le-a plăcut, că le-a prins bine, ceea ce pe noi ne bucură pentru că ăsta este și scopul, chiar așteptăm un feedback pentru că am vrea să fie un serviu de bibliotecă pe viitor. Rostul nostru este, printre altele, și să ajutăm la formarea viitorilor profesioniști, a celor care vor construi comunitatea în viitor”, a spus Olimpia Bratu.

Medic, avocat, economist, profesor, instructor auto, arhitect, cosmetician, artist plastic, informatician, coregraf, muzician – toate acestea s-au aflat pe lista profesiilor despre care ”cărțile vii” le-au vorbit tinerilor în ceea ce s-a dovedit a fi o experiență plăcută și interesantă pentru ambele părți. Elena Roată, de exemplu, le-a răspuns tinerilor la întrebările legate de profesia de dascăl și s-a declarat încântată de curiozitatea și sinceritatea lor. “A fost o experiență extraordinară, unică pentru mine, bănuiesc că și pentru cei care au venit pentru a afla, din curiozitate măcar, ce înseamnă să fii dascăl, de ce mi-am ales această meserie. Este o experiență extraordinară pentru că i-am văzut doritori să afle și prejudecățile și adevărurile despre meserie. De ce mi-am ales-o, care a fost motivația principală, ce a însemnat școlaritatea, ce a însemnat drumul până la a ajunge dascăl – acestea au fost cele mai frecvente întrebări. Au mai fost și altele, printre care dacă suntem respectați de societatea de astăzi, dacă funcționează această relaționare între școală, familie și societate și cum suntem plătiți. Au minți deschise (n.red. tinerii) și au și așteptări de la răspunsurile pe care le dăm, au o dorință teribilă de a fi sinceri. Cred că ei, de fapt, asta au căutat: să afle, cu sinceritate, punând întrebări cu sinceritate, aflând cu sinceritate, cum stau lucrurile cu meseria de dascăl”, a spus Elena Roată. O experiență interesantă a fost și pentru Costi Crăciun, instructor auto, care a trebuit să le răspundă tinerilor la foarte multe întrebări. “M-au întrebat ce riscuri presupune meseria de instructor auto, dacă este greu lucrul cu oamenii, cât de mult durează o ședință de pregătire practică, cât de mult durează toată școala, de la ce vârstă pot să înceapă școala de șoferi, cum sunt programările la probele de traseu…tot ce-i interesa. A fost o experiență foarte interesantă, mi-a plăcut și aș mai repeta-o. Este prima dată când particip la o astfel de acțiune”, a spus acesta. O altă “carte vie”, solicitată în mod deosebit de tinere, a fost Diana Ilcău, cosmetician. “A fost o experiență foarte interesantă. Toate domnișoarele care au venit au vrut să știe ce înseamnă, ce trebuie să faci, la ce să te aștepți de la meseria respectivă. În primul rând, au întrebat ce trebuie să faci, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi și ce înseamnă să faci cosmetică, care este mulțumirea sufletească, financiară, etc., care este costul să-ți deschizi o afacere, cât de mult timp trebuie să investești în perfecționare și să stai întotdeauna la curent cu noutățile. M-au mai întrebat și ce le interesa în mod personal. Nu este prima dată când sunt pusă în situația de a le vorbi unor tinere despre această profesie. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să am persoane tinere, din liceu, care să vină să mă întrebe așa ceva și am avut surpriza ca unele dintre să urmeze cu succes această carieră. Chiar nu mi-a venit să cred. Nu e o meserie plictisitoare; este foarte plăcută, trebuie să interacționezi cu omul”, a spus aceasta. Cei care au dorit să afle mai multe despre ce înseamnă să fii muzician și dascăl în același timp l-au putut “împrumuta” pe Constantin Argint, care, de asemenea, s-a declarat încântat de întreaga experiență. “Sunt prima dată la o acțiune de genul acesta, dar îmi place să vorbesc destul de mult despre cum am ajuns eu la întâlnirea cu meseria de dascăl. (…) Copiii sunt interesați de chestia asta. Nu am discutat cu ei strict despre muzică, majoritatea dintre ei fiind elevi. Am discutat și despre muzică, și despre formarea lor actuală, despre către ce se îndreaptă pentru că sunt copii de ani terminali de liceu, alții sunt mai tinerei. Am mai discutat și despre ce vor ei să devină. (…) Acțiunea în sine este într-adevăr bună. Chiar le-am spus să încerce să o facă măcar o dată la 2-3 luni. Poate copiii învață ceva din treaba asta”, a spus acesta. Elena Roată, Costi Crăciun, Diana Ilcău și Constantin Argint sunt doar patru dintre “cărțile vii” disponibile vineri seara la bibliotecă. Pe “rafturi” s-au mai aflat: Ion Alexandrescu (actor), Corneliu Răducan Morega (arhitect), Diana Ciurea (artist plastic), Camelia Băluțoiu (avocat), Ion Valeriu Saraolu (coregraf), Dorel Chirițescu (economist), Lucian Dobroiu (informatician), Florentina Iliescu (medic), Adelina Ungureanu (psiholog), Marinela Pîrvulescu (profesor) și Carlos Tașcău (salvator montan). Toate aceste “cărți” s-au bucurat de succes, dovadă fiind că, la final, a durat un timp până tinerii s-au putut “dezlipi” de ele și nu puțini dintre ei au întrebat când vor avea ocazia să le întâlnească din nou.

O seară frumoasă

Fie că au venit pentru a afla mai multe informații despre o viitoare profesie, pentru a recita versuri ale altora sau scrise chiar de ei, pentru a asculta muzică bună, pentru a-și testa calitățile de actor alături de profesioniști în domeniu sau pentru a-i privi și încuraja pe cei care fac asta, niciunul dintre cei care au trecut, vineri, pragul Bibliotecii Județene “Christian Tell” nu au avut motive să regrete decizia de a-și petrece seara în lumea cărților.

Roxana Lupu