Câștigătorii etapei zonale a olimpiadei instrumentale 2017

Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu a găzduit vineri, 24 martie, etapa zonală a olimpiadei instrumentale a claselor III-VIII. 16 concurenți au obținut punctajul maxim de 100 puncte și au fost declarați calificați pentru a intra în competiția etapei naționale.

Printre aceștia se află și târgujianul Andrei-Christian Firoiu, clasa a VI-a, profesor Mariana Mănescu, care, cu câteva zile în urmă a obținut premiul I la festivalul ”Sirmium Music Fest” din Serbia, unde a cântat și în gala laureaților.

La etapa zonală a olimpiadei instrumentale din acest an s-au înscris 167 de concurenți din opt județe: Gorj, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Olt, Prahova, Argeș, Dâmbovița, pentru secțiunile: pian, coarde, suflători-percuție.

Elevii liceului nostru au obținut, și de această dată, rezultate deosebite. Astfel, la secțiunea pian, s-au obținut următoarele premii:

Premiul I – Andrei-Christian Firoiu, clasa a VI-a, profesor Mariana Mănescu, calificat pentru etapa națională; Maria-Diana Neagoe, clasa a VI-a, profesor Mihaela-Sanda Popescu; Andrei-Alexandru Tăuz, clasa a VII-a și Robert-Florian Chirițoiu, clasa a VIII-a, profesor Florin Berculescu;

Premiul II – Andreea-Denisa Țîrvelea, clasa a III-a, profesor Eugenia-Liliana Ștefănescu; Carla-Belen Roșu-Ionuț, clasa a VIII-a, profesor Mihaela-Sanda Popescu;

Premiul III – Melisa Botănel, clasa a III-a și Angeles-Beatrice Roșu-Ionuț, clasa a IV-a, profesor Mihaela-Sanda Popescu;

Mențiune – Andra Frățilescu, clasa a IV-a, profesor Carmen Ciupag.

Secțiunea coarde:

-Premiul I: Eduard-Alexandru Chirițoiu și Sebastian-Ionuț Bărănescu, clasa a III-a, vioară, profesor Ilie Cealîcu;

-Premiul II: Denis-Marcel Gogan, clasa a VI-a, vioară, profesor Georgiana Păducel;

-Premiul III: Zsigmond Timea, clasa a V-a, chitară, profesor Tudorel Ciobanu;

Secțiunea suflători-percuție:

-Premiul I: Radu Pupăzan și Levi Tulpan, ambii la clasa a V-a, percuție, profesor Aurelia-Carmen Savu; instrumentele de alamă: Mark-Denis Dumitrescu, trombon, clasa a III-a, Emanuel Botănel, clasa a IV-a, trompetă și David-Emanuel Dumitrescu, clasa a V-a, trombon, profesor Florin Dumitrescu;

Și la clasa de nai, profesor Dumitru Pasăre, s-au înregistrat rezultate deosebite:

– Premiul I: Daniel Ciobanu, clasa a VI-a, Andreea Savin, clasa a VII-a, Andrei Ciobanu, clasa a VIII-a;

– Premiul III: Liviu Argeșeanu, clasa a VI-a;

La flaut s-au obținut următoarele premii:

– Premiul I: Maria Platzner, clasa a VI-a, profesor Daniela Schileru;

– Premiul II: Cosmina Florea, clasa a VI-a, profesor Iulia Dumitrescu;

– Premiul III: Adina Botănel, clasa a VIII-a, profesor Iulia Dumitrescu.

Eugenia-Liliana Ștefănescu