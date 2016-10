Ce punea Eminescu pe primul plan ?

După moartea lui Eminescu, publicistul D. Teleor a luat un interviu D-nei Maria Flechtenmacher, soţia compozitorului muzical A Flechtenmacher, care locuiau pe str. Domniţa Anastasia din Bucureşti. Iată cele aflate:

– „D-ta, d-nă ai cunoscut desigur pe Eminescu ?

– Pe Eminescu ? cum nu. A fost sufleur la teatru. Un tânăr cu părul cam lung şi cu mustăţile rase.

– Aşa se purta?

-Da. Ah! La Cernăuţi, în Bucovina a avut haz…

– Ce?

– Eu eram cu trupa lui Pascaly, care da reprezentaţii în Cernăuţi. Eminescu, sufleurul, umbla cu nişte ghete rupte, în nişte haine….vai de lume.

– Şi?

– Şi l-a observat Pascaly, directorul. Acest artist avea ceva din şcoala vechilor actori: prestanţa, aerul silenţios. Când mergea pe drum ţinea capul ca Napoleon. Mă mir cum de a văzut el ghetele rupte ale lui Eminescu!

– I-a făcut observaţii?

– Nu. L-a întrebat dacă nu are altele mai bune. Poetul i-a răspuns că nu are.

– Păi să-ţi cumperi…

– Să-mi cumpăr….dar n-am parale.

– Poftim 50 de lei…. Să-mi vii diseară cu ghete şi cu haine! M-ai înţeles?

– Am înţeles, îi răspunse Eminescu, care umflă banii şi plecă prin oraş.

Când se întoarse seara, Pascaly îl luă din scurt:

– Ai cumpărat ghete şi haine, domnule ?

– Da!

– Unde sunt?

– Uite-le.

Şi-i arătă operele complete ale lui Goethe şi alei lui Heine:

– Uite, Goethe şi Heine….”[1]

Consilier juridic pr, Ion M Ungureanu – Ţicleni-Gorj