Centenarul Marii Uniri – Cel din urmă Eminescu

Ultimul nepot al marelui nostru poet național, Mihai Eminescu, a fost Gheorghe Eminescu, copilul lui Matei Eminescu, rezultat din cea de-a doua căsnicie cu Ana Condeescu, „tânără cu aplicații gospodărești”, nepoata lui Leonida Condeescu, prototipul personajului principal din comedia lui I.L. Caragiale, „Conu Leonida față cu reacțiunea”, căsătorie ce avea să fie desfăcută printr-o sentință de divorț din iunie 1898, ca urmare a „violenței și austerității soțului”. Din această căsnicie începută sub bune auspicii, au provenit patru copii: Lelia – Sapho, Ecaterina, Hanibal și Gheorghe, ultimul fiind născut în 1895, în „Mizil, la casa domnului Costache Condeescu din strada Mihai Bravul, suburbia Sf. Ion, fiul legitim al domnului Matei Eminescu de ani treizeci și nouă şi al doamnei Ana Eminescu de ani treizeci”.

După clasele primare, continuă cursurile Liceului din Tulcea, având ca profesori pe Nae Dunăreanu (gimnastică), fost coleg cu Mihail Sadoveanu, pe Cristian Țapu, de limba latină, fost student strălucit al lui Al. Odobescu și pe C. Roman, profesorul de limba română. În urma încălcării grave a disciplinei școlare, a fost eliminat din liceu, în clasa a VII-a, din cei opt profesori au semnat procesul – verbal de eliminare șase, între care și Nae Dunăreanu, dar refuză să semneze Cristian Țapu și C. Roman.

În acel an, apăruse o violentă polemică în legătură cu paternitatea piesei „Vlaicu Vodă”, pe care adversarii lui Al. Davila o atribuiau lui Odobescu. Cristian Țapu le-a spus elevilor săi că nu este a lui Odobescu, că nu l-a auzit niciodată vorbindu-i de această piesă, în calitatea sa de secretar al acestuia.

Părăsind liceul în 1914, intră la Școala Militară, tocmai când flăcările Primului Război Mondial „încinseseră cu un brâu de foc hotarele micii Românii”. În 1915, trecea în anul II la Școala Militară, este avansat elev plutonier și trimis pentru stagiu, în regimentul 73 din Tulcea, timp în care veneau câte 2000 de rezerviști concentrați pentru instrucție, în fiecare lună. Între rezerviștii repartizați la secția de mitraliere, pe care o comanda Gheorghe Eminescu, se aflau și foștii lui profesori, Nae Dunăreanu și C. Roman.

Gheorghe Eminescu era mândru de tatăl său, Matei, care a luptat ca sublocotenent în Războiul de Independență din 1877 – 1878, pe câmpurile de bătălie de la Smârdan și Plevna. Acesta se afla în posesia memorialului din armată al tatălui său, din care citează aprecierile unor superiori despre comportarea ostășească a lui Matei: „Comandant autoritar, inteligent și-i place a se instrui. În cursul campaniei, a condus foarte bine în toate ocaziunile. De o capacitate reală și foarte cinstit” (Sublocotenent colonel Peleman, comandant de regiment); „A luat parte la bătălia de la Smârdan și la înconjurarea Plevnei. În tot timpul campaniei de un an, trei luni și șapte zile nu a avut niciun concediu” (Colonel Gramont).

Pentru faptele sale ostășești, Matei Eminescu a fost distins cu șase ordine și medalii: „Steaua României de Război”, „Virtutea Militară”, „Crucea de Aur cu Spade a Ordinului Sf. Stanislav”, „Crucea Trecerii Dunării”, „Apărătorii Independenței” și medalia comemorativă rusă. Matei, relatează fiul său, Gheorghe, era o personalitate puternică, superior prin cultură camarazilor.

În timp ce tatăl său, Matei, lupta cu sabia în Sudul Dunării, fratele său, poetul Mihai Eminescu, redactor la „Timpul”, apăra „cu pana gazetărească” drepturile legitime ale neamului nostru, vorbind despre faptele de bravură ale ostașilor români în Războiul de Independență. Gheorghe Eminescu prezintă aspecte din amintirile tatălui său despre conflictul dintre gazetarul Eminescu și ministrul conservator Lahovari. La reproșul potentatului conservator adresat poetului precum că articolul publicat nu conține niciun atac la adresa liberalilor, Eminescu îi răspunde: „Domnule Lahovari, războiul este o problemă prea gravă pentru a fi privit și judecat prin prisma certurilor mărunte de partid”. Cu alte cuvinte, Lahovari îl acuză pe poet că nu face opoziție, că „s-a dat cu liberalii”. Poetul, revoltat de atitudinea lui Lahovari, i se adresează cu un limbaj violent, însoțit de gestul de a-i arunca cu călimara în cap. Titu Maiorescu și generalul Florescu aderă la punctul de vedere al lui Eminescu, iar șeful partidului conservator, Lascăr Catargiu, le-a spus: „Lăsați pe băiatul ista să scrie cum vrea el, că are condei”.

Gheorghe Eminescu, pe baza spuselor tatălui, elucidează o problemă confuză legată de existența unei fotografii aflate în albumul familiei Negruzzi, care era atribuită lui Eminescu chiar și de către unii scriitori și istorici literari cu notorietate. După o expertiză antropologică, s-a constatat că fotografia respectivă era a deputatului conservator Vasile Vlădoianu. El știa de la tatăl său că nu există decât patru fotografii ale lui Mihai Eminescu.

Așa cum tatăl său, Matei Eminescu, a luptat ca sublocotenent la Smârdan și la Plevna, în Războiul de Independență (1877 – 1878), continuând o tradiție, tot ca sublocotenent a luptat și fiul acestuia, Gheorghe Eminescu, în Primul Război Mondial, în luptele din Dobrogea, la bătălia de pe Argeș și la Mărășești. În „Amintirile” sale și în interviurile luate, Gheorghe Eminescu a relatat amănunte despre cariera lui militară și despre eroismul românesc de la Mărășești. Pe 1 iulie 1916 i s-a pus tresa de sublocotenent. În aceeași zi, comandantul de companie, Mihail Gh., la despărțire, le-a spus: „Sunteți promoția chemată să nu vă mai întoarceți niciunul, și dacă în momentul despărțirii de voi ochii mei sunt seci de lacrimi e că n-am învățat a plânge”. Într-adevăr, peste o lună și jumătate, România intra în război și 118 ofițeri nu s-au mai întors. La intrarea în curtea Muzeului Militar, se află 118 bolovani de granit, legați între ei cu ciment, iar la mijloc se află o placă de marmură pe care sunt dăltuite numele celor 118 sublocotenenți din promoția 1916, „care au cimentat cu sângele lor Unirea de la 1 Decembrie 1918”. Gheorghe Eminescu afirmă că bătălia de la Mărășești a fost cea mai mare din toată istoria militară, luând în calcul mijloacele materiale, numărul morților și răniților, precum și durata ei.

„Mica Românie de la 1877, afirmă Gheorghe Eminescu, a plătit Independența cu prețul a zece mii de morți și răniți. Aceeași mică Românie a plătit Unirea de la 1 Decembrie 1918 cu prețul a opt sute de mii de morți, invalizi și dispăruți. Numai în bătălia de la Mărășești, care a durat 13 zile, au căzut 29.800 de morți și răniți, adică de trei ori mai mulți decât în toată campania de la 1877, care a durat un an, trei luni și șapte zile. Să mai adăugăm că luptătorii de la 1877 n-au cunoscut nici ocupația străină, nici drama refugiului, nici flagelul tifosului exantematic”. În urma acestor jertfe din Primul Război Mondial, terminat glorios pentru români, a urmat „cea mai mare sărbătoare a istoriei noastre: Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Veteran de la Păuliș, colonelul Gheorghe Eminescu a luptat și în al Doilea Război Mondial, pe Mureș, unde școlile de ofițeri reunite în Detașamentul Păuliș, cu eroism, au repetat fapta înaintașilor de la Mărășești, cu aceeași lozincă: „Pe aici nu se trece!”

Paginile memorialistice despre Primul Război Mondial lăsate de Gheorghe Eminescu evidențiază un real talent scriitoricesc:

„Ziua de 29 iulie se anunța printr-o căldură înăbușitoare. Încă înainte de ivirea zorilor, duelul de artilerie începuse cu furie. Obuzele artileriei noastre șuierau fără încetare și le auzeam cum se sparg în depărtare cu un bubuit înfundat. Cele germane se spărgeau cu un zgomot asurzitor, umplând câmpia cu vălătuci de fum negru și albicios; mitralierele lătrau, puștile – mitralieră pârâiau, grenadele bubuiau, rachetele de diferite culori, fiecare culoare având limbajul ei, păreau un fantastic joc de artificii, și, în această simfonie a morții, avioanele care zburau la mică înălțime își amestecau uruitul motoarelor”.

Prim urmare, generația lui Gheorghe Eminescu, numită generația de la 1916, a fost educată în spiritul unui ideal național, făurirea statului unitar național. A lăsat, în „Amintirile” sale, detalii excepționale, incomparabile, despre istoria noastră militară din perioada Marii Uniri de-acum un veac.

Gheorghe Eminescu a scris o admirabilă monografie, „Napoleon”, 2 volume, reeditată de Academia Română (Editura Academiei, 1986). Un volum este consacrat „Revoluției Franceze” de la 1789, altul epocii lui Napoleon din anii gloriei sale militare: „De la Valmy la Waterloo”. Pasiunea sa pentru istoria Franței se explică prin pregătirea profesională, fiind ofițer de carieră, s-a simțit obligat să studieze campaniile lui Napoleon.

Gheorghe Eminescu păstrează amintiri despre personalități marcante ale vremii pe care le-a cunoscut personal: Caragiale, Coșbuc, Șt. O. Iosif, Tudor Arghezi, Ion Pillat, O. Goga, Ion Minulescu, Cincinat Pavelescu, Victor Eftimiu etc. Cei care l-au impresionat mai mult au fost: Nicu Filipescu, Octavian Goga, Barbu Delavrancea, N. Iorga, generalul Averescu, dar cel care l-a impresionat cel mai puternic a fost I.C. Brătianu.

Eruditul nostru poet gorjean, de notorietate națională, Nicolae Dragoș, care l-a cunoscut personal pe Gheorghe Eminescu, ne-a relatat că, printre altele, și-a exprimat resentimente pentru I.L. Caragiale, având în vedere episodul erotic consumat cu Veronica Micle şi făcându-l pe unchiul său să sufere. Lipsit de discreție în legătură cu „bărbăția” sa, Caragiale îi spune lui Scipione Bădescu, prietenul său comun. Află și Maiorescu, iar de la acesta și Eminescu, rostind: „Canalia!” Recunoaște și Veronica Micle: „Iartă și iubește-mă!” „Că sunt victimă, asta o știu. Domnul în chestiune (Caragiale) poate să zică orice îi va plăcea, eu am băgat de seamă că el e de rea–credință” (25 decembrie 1881); „Prostia însă era făcută” (28 decembrie 1881); „Spune-mi, ai primit ieri două scrisori de la mine? Tu crezi că-l regret pe domnul C. (Caragiale)? Te înșeli, regret ce am făcut” (28 decembrie 1881). Simțul datoriei de prieten adevărat și ispășirea „păcatului” cu Veronica Micle l-au îndemnat pe Caragiale să-i dedice ,,poetului nepereche”: „În Nirvana” (1889), „Ironie” (1890), „Două note” (1892). Necrologul „În Nirvana” se încheie profetic: „Generații întregi or să suie cu pompă dealul care duce la Șerban–Vodă (Cimitirul Bellu), după ce vor fi umplut cu nimicul lor o vreme, și o bucată din care să scoți un alt Eminescu nu se va mai găsi poate”.

Gheorghe Eminescu era mereu prezent la radio, rămas în Fonoteca de aur, în paginile revistei „Limba și literatura română”, în calitate de colaborator, a cărei redacție i-a luat interviuri, la sesiunile științifice ale Societății de Ştiințe Filologice, ca membru de onoare al acesteia, la comemorările de la Botoșani și Ipotești sau cu prilejul concursului național de limba și literatura română „Mihai Eminescu”. Mândru și conștient, în același timp, de povara numelui pe care îl purta, a căutat să continue tradiția literară, culturală și patriotică a familiei, aceasta se observă în scrisul său limpede, dens, sugestiv și expresiv, în faptele sale ostășești.

Cuvântările memorabile ținute în fața elevilor sau cu alte ocazii se transformau în adevărate sărbători ale spiritului. Era un om deosebit, un erudit, generos și patriot, un militant pentru adevăr și dreptate, un om devotat valorilor spirituale ale culturii noastre, ale limbii naționale.

La 5 iunie 1988, cel din urmă Eminescu ne-a părăsit spre a se odihni cu drepții pentru veșnicie. Spiritualitatea românească a pierdut un om distins, remarcabil, „un mare caracter, erudit și demn, modest și politicos, pasionat de istorie, memorialistică, de literatură și publicistică aleasă, excelent vorbitor, sobru și incisiv” (Gheorghe Bulgăr). Lui Gheorghe Bulgăr i-a încredințat paginile de memorialistică în care se strecura „melancolia amară a singurătății”.

La 15 ianuarie 1985, când se împlineau 135 de ani de la nașterea unchiului său, Mihai Eminescu, care, ca orice geniu, „a spart tiparele unei școli”, nepotul său, Gheorghe Eminescu, la încheierea unei cuvântări, a spus: „Datoria generațiilor chemate să făurească lumea nouă este ca, printr-un mare efort creator, să transforme într-o realitate obiectivă dorințele exprimate de Mihai Eminescu în poezia «Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie»”.

Constantin E. Ungureanu