În ziua de 17 aprilie 2015, la CLUBUL SENIORILOR din Parcul Plumbuita, Sectorul 2, Bucureşti, s-au serbat şapte ani de la înfiinţarea sa.

A participat un public numeros format din membrii clubului şi alţi invitaţi. Ne-a onorat cu prezenţa sa şi domnul Neculai Onţanu, primarul sectorului 2 din Bucureşti. Domnia sa a rostit un frumos discurs în care i-a felicitat pe membrii clubului pentru succesele repurtate şi le-a urat noi succese pe viitor, sănătate şi bucurii.

De asemenea, a înmânat diplome de excelenţă celor care s-au distins prin activităţi deosebite. S-a închinat un pahar de şampanie, iar Corul Seniorilor, dirijat de doamna profesoară Doina, a interpretat câteva cântece de veselie. Talentata actriţă Doina Ghiţescu a rostit un scurt discurs şi a interpretat un potpuriu de cântece vesele de pe vremea seniorilor, spre bucuria acestora. A urmat un cocktail şi bineînţeles dans, după muzica interpretată de către domnul Didi la acordeonul său. Am aderat la acest club relativ recent şi anume în luna septembrie 2012, cu ocazia vernisajului expoziţiei de ţesături decorative executate de sora mea şi donate Primăriei Sectorului 2.

Acest gest al meu a fost determinat de faptul că sora mea, artista Iustina Băluţeanu (1923-1981), textilistă şi interpretă de muzică populară (cântece gorjeneşti şi de nuntă) a locuit în sectorul 2 şi a activat – înainte de a se dedica muzicii populare – la Fabrica Suveica (fostă Donca Simo).

Domnul primar Nicolae Onţanu, foarte amabil, a fost de acord şi a avut frumoasa idee de a se organiza la Clubul Seniorilor din Sectorul 2 această mică expoziţie. Pe această cale, îi mulţumesc!

La vernisaj a participat un public numeros şi entuziast format din obişnuiţii clubului şi din persoane care o cunoscuseră pe Iustina. Festivitatea a fost deschisă de doamna Maria Georgescu, cea care s-a ocupat de organizarea vernisajului, apoi s-a vorbit despre Iustina şi despre activitatea ei de către domnii: Alexandru Păsărin – Preşedintele “Ligii Culturale Fiii Gorjului”–, Ion Filipoiu, – Vicepreşedinte cultural al Ligii –, Mihai Lazăr – fost coleg al interpretei – şi Dan Tudor – nepotul ei.

Apoi, publicul a fost delectat de îndrăgiţii artişti Ileana Constantinescu şi Mihai Lazăr care au interpretat, cu talentul lor cunoscut, cântece din repertoriul lor şi al Iustinei.

La plecare, am fost abordată de către una dintre coordonatoarele activităţii clubului care m-a invitat să iau parte la “Cercul Literar” ce se ţine în fiecare marţi dimineaţa, fiind urmat de repetiţii ale “Corului Seniorilor”. Am fost de acord şi, de atunci, cu mare plăcere iau parte la aceste manifestări culturale foarte instructive şi relaxante.

La “Cercul Literar”, condus de distinsa doamnă prof. Ştefania Bruteanu, s-a vorbit despre: Tudor Arghezi, Munţii Carpaţi, Iulia Haşdeu, Elena Văcărescu, Maria Rosetti, Regina Elisabeta, Regina Maria, Zi de poezie, Pictorul Rosenthal, Sfinţii Andrei şi Nicolae, Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Omar Kayam, Mihai Eminescu, Ion Minulescu, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, Nichita Stănescu, Nicolae Filimon, Elena Farago, George Enescu etc. iar la “Corul Seniorilor” s-au repetat cântece patriotice, de veselie şi colinde.

Astfel, cu ocazia “Zilei pensionarului”, apoi la aniversarea unui an de la înfiinţarea grupului coral şi de 1 Decembrie, Ziua naţională, corul a interpretat cântece patriotice şi de veselie, iar de Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului Nostru Iisus Hristos, s-au cântat colinde.

Distinsa doamnă profesoară Ştefania Bruteanu a fost de părere că în cadrul “Cenaclului literar”, condus de domnul Zbârcea, să aibă loc lansarea cărţii mele “Întâmplări adevărate cu animale”, apărută de curând la Editura Vergiliu din Bucureşti. Cu această ocazie (8 noiembrie), ambele stimate doamne coordonatoare precum, şi domnul Oprescu au luat cuvântul şi au rostit aprecieri frumoase despre modesta mea operă. Le mulţumesc foarte mult! Mulţumesc, de asemenea, distinsului public foarte receptiv şi în mod special doamnei Lucia care m-a emoţionat oferindu-mi un buchet de flori.

Având în vedere prodigioasa, diversificata şi instructiva activitate a clubului, adresez felicitări celor care se preocupă de buna funcţionare a acestuia. În încheiere, le urez tuturor împliniri, multă sănătate şi putere de muncă pentru a duce mai departe valoroasa activitate a “Clubului Seniorilor” din Parcul Plumbuita, care are un important rol de socializare şi oferă numeroase mijloace de a petrece timpul liber în mod plăcut. De atunci, ori de câte ori sănătatea mea de persoană de o vârstă „foarte venerabilă”, îmi permite, particip la aceste manifestări culturale şi mă bucur admirând mica expoziţie cu ţesăturile decorative, „Tablouri ţesute” cum le spunea ea, oferite în amintirea iubitei şi talentatei mele surori, Iustina Băluţeanu, trecută de mult timp în eternitate.

Dr. Despina Băluţeanu-Tudor

La Editura Vergiliu din Bucureşti a apărut lucrarea Cronică de literatură – Autografe profesionale de dr. Despina Tudor.

În prima parte a lucrării autoarea face un scurt istoric al începuturilor activităţii editoriale a lucrărilor de medicină veterinară şi sunt prezentate principalele titluri ale lucrărilor de medicină veterinară apărute între anii 1950-1980, editate de către autoare la Editura pentru Literatură Ştiinţifică, Agro-Silvică şi CERES.

La începutul anilor ‘50 existau doar câteva cărţi de zootehnie şi medicină veterinară şi câteva manuale pentru studenţi, litografiate. Autoarea, în calitate de redactor şef de redacţie, a deschis calea publicării de cărţi de medicină veterinară.

Primele cărţi apărute au fost: Lupta contra sterilităţii de N. Lunca şi V. Oţel, Atlas de anatomie comparativă (vol. I) de V. Gheţie şi col., Patologie medicală veterinară (vol. I şi II) de I. Adameşteanu, Bacteriologie veterinară (vol. I şi II) de N. Stamatin, Farmacologie de E. Licperta, Avicultura de Gh. Ştefănescu şi altele care, în decursul anilor, au acoperit aproape toate disciplinele de medicină veterinară.

În partea a doua a cărţii sunt reproduse coperţile de carte cu dedicaţiile şi autografele, oferite redactorilor de către autori, printre cei mai reprezentativi profesionişti ai medicinei veterinare în acea vreme, majoritatea trecuţi în eternitate.