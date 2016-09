Colegiul «Gheorghe Tătărescu» Rovinari – o aniversare de excepție cu oameni excepționali!

Vineri, 23 septembrie 2016, la aniversarea celor 53 de ani de învățământ liceal în Rovinari, Colegiul «Gheorghe Tătărescu» a îmbrăcat veșminte de sărbătoare și a luat o ținută de gală, cum rar s-a mai văzut în Gorj, deoarece pleiada minunată a dascălilor și a exponenților de seamă ai absolvenților care au alcătuit cohorta generațiilor ce s-au succedat în această unitate de învățământ, începând de la înființarea liceului, în anul 1963, cu primul său director, prof. Constantin Țârcă, până în anul de grație 2016, cu directorul actual, cel de-al șaselea al unității de învățământ, prof. Dumitru Fârță, au trăit momente de aleasă emoție și de autentică rememorare a unor fapte și întâmplări care au rămas încrustate pe frontispiciul unei oglinzi poate ușor stânjenitoare, dar neverosimil de imaculate în vadul expresivității unei curgeri ineluctabile a timpului. Cu acest prilej s-au prezentat persoane, s-au invocat nume de dascăli care au fost și nu mai sunt sau care au fost și încă mai sunt, dar și nume de foști elevi, iar peste toate acestea s-au rostit cuvinte frumoase care pot fi redate ulterior, dar nu pot repeta frumusețea divină a clipelor irepetabile! Ar fi multe de spus, dar nu sunt cuvinte îndeajuns, pentru a cuprinde în toată splendoarea ei o sală-amfiteatru plină de oameni, în majoritatea lor cu părul cărunt, dar cuprinși de emoția reîntâlnirii cu școala din sufletul adolescentin și al examenului de maturitate, o clasă de oameni de «înaltă clasă», veniți fiecare din acele părți de țară și de lume pe unde i-a purtat și îi poartă firul vieții!

“Evenimentul de azi este lăudabil și de excepție, el înscriindu-se în memoria instituțională”

Dată fiind implicarea deosebită a Universității «Constantin Brâncuși» din Tg.-Jiu la întreaga reușită a manifestării, cuvântul de deschidere a revenit Președintelui Senatului acestei instituții academice, domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun, care a mărturisit că și-a început cu strălucire și animat de aspirații deosebite viața de licean în această școală “cu exact 49 de ani și 9 zile în urmă, când nemărginitul se contopise cu abstractul așteptărilor pure, după un examen de admitere mult prea serios în comparație cu ceea ce se întâmplă azi în educația românească!”, iar prin cuvinte de mulțumire adresate dascălilor care i-au călăuzit pașii în viață și au stimulat reușitele sale în plan profesional și științific, vorbitorul a evocat numele profesorilor: Ion Manolescu, Constantin Țârcă, Iustin Crețoiu, Ion Morie, Maria Pupăzan, Ion Racoceanu, Traian Cristea, Maria Duncea, Valeria Teoteoi, Nicolae Dragotă și alții, care “ne-au cultivat virtuțile indispensabile pentru viață: înțelepciunea, independența de gândire și acțiune, prudența, stăpânirea de sine, generozitatea, ospitalitatea, onestitatea, blândețea, curajul, intransigența, echilibrul sufletesc, permanenta căutare a adevărului și setea de cunoaștere, pentru a conștientiza faptul că evenimentul de azi este lăudabil și de excepție, el înscriindu-se în memoria instituțională”, în continuare domnia sa făcând și o serie de aprecieri asupra Monografiei liceului, care a fost lansată cu acest prilej, pentru acuratețea, conciziunea, coerența logică și obiectivitatea manifestate în redactarea acestei cărți. În încheierea alocuțiunii sale, domnul Adrian Gorun a apreciat cum se cuvine inițiativele instituției aniversate, acordând Colegiului «Gheorghe Tătărescu» din Rovinari Diploma de Onoare și Medalia jubiliară la împlinirea celor 53 de ani de existență a liceului. De asemenea, tot din partea Senatului UCB Tg. Jiu au fost acordate diplome de excelență și Medalia «Anul Brâncuși» profesorilor care au pregătit primele promoții de elevi, fiind nominalizați profesorii Constantin Țârcă, Ion Duncea și Cornelia Gheorghe (autoarea Monografiei liceului), apoi s-au acordat diplome jubiliare și insigna UCB Tg. Jiu fiecărei promoții de absolvenți (1966-2016), iar în încheiere, domnul Adrian Gorun a donat Bibliotecii Colegiului din Rovinari 20 titluri de cărți pe care le-a publicat în ultimii ani.

“În imperiul numit ȘCOALĂ, legile după care acesta e guvernat sunt: Legea Universală a Iubirii și Legea Universală a Cunoașterii”

În continuare a luat cuvântul Doamna deputat, Oana Manolescu, fiica profesorului de istorie, Ion Th. Manolescu, din partea Asociației Liga Albanezilor din România, care prin cuvinte alese și pline de sensibilitate poetică a rostit un discurs fascinant și a spus că “ne aflăm într-o regiune a celui mai vast imperiu numit ȘCOALA, împăratul său este MANUALUL ȘCOLAR, ctitorul acestui imperiu, iar împărăteasă este CARTEA, locuitorii săi se numesc ȘCOLARI, iar maturii și vârstnicii sunt CĂRTURARII. Porțile acestui imperiu a cărui vârstă se pierde în negura mileniilor sunt mereu deschise și oricine dorește a locui aici, temporar, este binevenit! E primit cu bucurie! În imperiul numit ȘCOALĂ, legile după care acesta e guvernat sunt: Legea Universală a Iubirii și Legea Universală a Cunoașterii”, după care a evocat perioada anilor 1965-1969, ultimii ani de profesorat ai tatălui domniei sale, cel care a făcut parte “dintr-o generație minunată, de excepție” și care “a insuflat elevilor patriotismul de bună calitate, ca un semn că generația de profesori din care a făcut parte și Ion T. Manolescu nu moare niciodată”, iar ca o certitudine a faptului că “spiritul e diamantul din noi, să urăm succes examenului pe care-l dă zilnic bătrânul și mereu tânărul Colegiu din Rovinari, iar luminile create aici să fie strălucită salbă României noastre”, a concluzionat doamna deputat!

Domnul prof. Constantin Țârcă, primul director al școlii, surprinzător de coerent și de lucid la cei peste 83 de ani ai săi, a mulțumit Lui Dumnezeu că a ajuns la sărbătoarea celor 53 de ani de când și-a început cariera de director, iar “pentru că așa a vrut istoria ca să slujesc această instituție cu toată ființa mea”, domnia sa a mulțumit și celor care au cărat brazdele pe care s-a pus temelia acestui liceu.

“Am scris această carte cu convingerea că va fi o mărturie peste timp”

În cuvântul său plin de emoție, dar cu multă căldură în suflet, d-l ing. Mihail Pasere, care a activat 32 de ani în conducerea Combinatului Minier Rovinari a spus că nu e prea ușor să strângi oamenii care s-au format la acest liceu, pentru că numai școala este în măsură să-l scoată pe om din ignoranță, iar ca să scrii monografia unei instituții este o faptă de mare trudă intelectuală. Autoarea Monografiei liceului din Rovinari, d-na prof. Cornelia Gheorghe a spus că această carte înseamnă “un prilej de a ne reîntâlni aici, unde am fost patru ani elevă și am 20 de ani ca profesor de limba și literatura română. Scrierea cărții a fost o experiență frumoasă și benefică prin care am căpătat mai multă încredere în mine, fiind sprijinită de oameni de mare omenie! Am scris această carte cu convingerea că va fi o mărturie peste timp”, a încheiat distinsa doamnă profesor.

În intervențiile domniilor lor, prof. univ. dr. Gheorghe Popescu a punctat faptul că “în spatele unei cărți se află un suflet zbuciumat” iar d-l prof. dr. Gheorghe Gorun, absolvent al primei generații din acest liceu, cu o evidentă lumină de emotivitate care se citea pe fața domniei sale a spus că este mai mult decât încântătoare această revedere, iar “cel mai important câștig este faptul că ne-am revăzut și ne regăsim într-o monografie în care domnul Ion Manolescu era modelul de dascăl, era «magistrul», iar acum, pot spune că locul pe care este situat Colegiul e chiar locul unde am copilărit, locul numit «Pogoanele»”, cu o semnificație aparte în memoria afectivă a domniei sale.

În încheierea aniversării de excepție cu oameni de excepție, de la Colegiul «Gheorghe Tătărescu» din Rovinari, d-l director, prof. Dumitru Fârță a concluzionat că ziua aceasta minunată “va rămâne ca o dată înscrisă cu litere de aur în memoria acestui liceu” pentru că a marcat, am spune noi, o clipă care înveșnicește memoria individuală a fiecăruia în parte și mentalul colectiv al celor care au răspuns prezent la manifestare.

Profesor, Vasile GOGONEA