Concurs național de creație literară și reviste școlare

Elevii din clasele V-VIII din județul Gorj se pot înscrie în această perioadă la cea de-a XX-a ediție a Concursului Național de Creație Literară și Reviste Școlare ”Mihai Eminescu”.

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila, organizează a XX-a ediție a Concursului Național de Creație Literară și Reviste Școlare ”Mihai Eminescu”, care se adresează elevilor din claselor V-VIII și coordonatorilor de publicații școlare. Obiectivele concursului sunt: identificarea și încurajarea elevilor cu aptitudini creatoare, cultivarea talentului creator în rândul elevilor de gimnaziu, evaluarea reprezentării opțiunilor educaționale ale școlilor în diferite publicații, precum și dezvoltarea spiritului competitiv. Concursul are două secțiuni: ”Creație literară” și ”Reviste școlare”. Prima secțiune are două subsecțiuni: proză și poezie. Pentru această secțiune, elevii pot trimite o creație de 2-3 pagini sau/și trei creații lirice. Pentru clasele a V-a și a VI-a temele propuse sunt joc/joacă, copilărie, natura, iar pentru clasele VII-VIII – adolescența, creația, timpul. Creațiile literare vor fi evaluate în funcție de mai multe criterii: abordarea originală a temei, încadrarea în tema propusă, modalitățile de expresie, a tehnicilor de construcție a textului în funcție de tema și genul literar abordat și respectarea normelor gramaticale în vigoare. La secțiunea ”Reviste școlare” pot participa școlile care au editat reviste literar-artistice sau magazin, ce abordează dimensiunile educației, culturii și cercetării (inclusiv cele realizate în cadrul proiectelor educative europene). Sunt acceptate publicațiile cu ISSN care au minimum 2 numere apărute, la nivel de clasă sau de unitate de învățământ, în anii școlari anteriori/în anul școlar 2016-2017. Revistele școlare vor fi evaluate după următoarele criterii: valoarea instructiv – educativă a conținutului, bogăția și varietatea materialului editat, calitatea expresiei, respectarea normelor lingvistice, originalitatea, creativitatea, folosirea diacriticelor, estetica și ingeniozitatea prezentării grafice, inventivitatea și originalitatea tehnoredactării, dar și elemente de tipar (calitatea, mărime, color).

20 decembrie, termen limită pentru înscriere

Lucrările și revistele trebuie trimise, până la data de 20 decembrie 2016, pe adresa: Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Aleea Cutezătorilor, Nr. 2, Cartier Hipodrom, cod poștal 810269, loc. Brăila. Premierea participanților va avea loc în data de 16 ianuarie 2017, la Muzeul Brăilei.

R.L.