Concurs național de Stand Up Comedy, la Târgu-Jiu

În perioada 31 august-3 septembrie 2017, 12 membri ai Clubului Interact Târgu-Jiu au fost prezenți la Conferința Districtuală Interact, desfășurată la Iași. Deși la Conferință nu s-au aprobat proiecte noi, Clubul Interact Târgu-Jiu va organiza anul viitor un Concurs național de Stand Up Comedy, împreună cu cluburile partenere din regiunea Oltenia și nu numai – a asigurat președinta Clubului Interact Târgu-Jiu- Daiana Stănușoiu.

Organizarea Conferinței Districtuală Interact, desfășurată la Iași, a fost impecabilă de la cazare până la ședințele și workshopurile desfășurate. Într-o atmosferă de prietenie, veselă și caldă, s-au adoptat noi reguli privind ROI-ul, s-au prezentat proiectele și activitățile cluburilor din ultima perioadă, s-au expus noi oportunități și programe pentru Interact.

Emil Sopoianu-Guvernatorul Districtului Rotary 2241 România-Moldova, a transmis participanților, că și ei fac parte din marea familie Rotary, alături de seniorii rotarieni și de rotaractieni, o familie care are peste 6.000 de membri. Clubul nostru a propus în cadrul Conferinței un proiect districtual pe care să-l organizăm anul viitor, în luna mai. Deși la Conferință nu s-au aprobat proiecte noi, Clubul Interact Târgu-Jiu va organiza anul viitor un Concurs național de Stand Up Comedy, împreună cu cluburile partenere din regiunea Oltenia și nu numai- a asigurat președinta Clubului Interact Târgu-Jiu- Daiana Stănușoiu. Clubul Interact Târgu-Jiu a avut o activitate deosebita anul trecut, atât la nivel local, cât și districtual și este pregătit pentru încă un an plin de proiecte ce vor schimba comunitatea în bine.

M.S.