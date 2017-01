Consideraţie

În anul 2016, la Editura Măiastra din Târgu-Jiu, a apărut lucrarea: Putere şi Libertate, sub semnătura domnului Florian Văideianu, având ca subiect de prezentare pe distinsul fost primar de Târgu-Jiu, Titu Pânişoară. Fiind plecat în Franţa, cu probleme personale, nu am putut să fiu prezent la lansarea acestei lucrări editoriale, concepută deosebit de elegant şi la subiect – aşa cum îi plăcea şi personajului prezentat de domnul Florian Văideianu. Cunoscându-l de mult timp pe domnul Titu Pânişoară (încă de când era primar) Domnia Sa era partenerul meu la discuţii şi după pensionare.

Dotat cu o experienţă de viaţă deosebită, o inteligenţă aparte şi un comportament greu de găsit printre noi cei de ieri şi de astăzi, Titu Pânişoară mă captiva cu naraţiunile sale despre viaţa oamenilor de ieri şi de astăzi.

Cartea menţionată, care merită să fie citită, scoate în evidenţă viaţa zbuciumată a domnului Titu Pânişoară, precum şi ce a realizat într-o viaţă de OM. Domnia Sa a făcut foarte multe pentru municipiul Tg-Jiu: Staţia CFR Tg-Jiu, extinderea Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”, înfiinţarea Muzeului de la Curtişoara (Muzeul de Arhitectură şi Artă Populară în aer liber), înfiinţarea Secţiei de „Arte Plastice” la Muzeul de Artă Tg-Jiu, reorganizarea Muzeului de Istorie „Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu, organizarea Complexului Debarcader, a sprijinit reorganizarea unor întreprinderi industriale, apariţia editorială a unor lucrări (Primarii Târgu-Jiului, Municipiul Târgu-Jiu, Gorjul editorial, Oameni şi fapte – 3 volume). Cartea pe care o comentez a apărut sub egida Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru Doru Şerban” având ca preşedinte pe distinsul domn dr.ec. Victor Troacă, cu sprijinul Editurii „Măiastra” Tg-Jiu, al Tipografiei S.C.Prodcom SRL, condusă de domnul ec. Dumitru Cinciulescu. Lucrarea amintită cuprinde câteva capitole importante: Vatra Satului, Printre Străini, Călătorind prin viaţă, Valea împlinirii, De la Ana la Caiafa, Editul, Pensionarul, Cercetătorul Ştiinţific.

În opinia mea şi nu numai, Titu Pânişoară merită chiar un monument în Tg-Jiu, atribuirea numelui său unei străzi din oraşul nostru. M-a impresionat motto-ul aparţinând domnului Florian Văideianu: „Oamenii valoroşi nu se mai promovează. Datoria de a spune adevărul a dispărut. Singura noastră şansă rămâne speranţa!”. Iar domnul profesor dr. Ion Mocioi menţionează în Postfaţă: „Romanul lui Florian Văideianu este o reuşită artistică. Are tăria de a invita la o nouă gândire despre perioada românească a ultimilor optzeci de ani ai societăţii româneşti”.

De acord cu cele spuse şi să sperăm că se vor găsi minţi luminate care să şi gândească şi să aplice în practică cele de mai sus.

dr.medic Constantin C.Şişiroi, Spitalul Judeţean Tg-Jiu