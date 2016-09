Cu participarea gorjenilor din Bucureşti/Clubul seniorilor din parcul Plumbuita

Am aderat la acest club în luna septembrie 2012, cu ocazia vernisajului expoziţiei de ţesături decorative executate de sora mea Iustina Băluţeanu şi donate primăriei Sectorului II.

Acest gest al meu a fost determinat de faptul că sora mea, Iustina Băluţeanu (1923-1981), textilistă şi interpretă de muzică populară din Gorj şi de cântece de nuntă, a locuit în sectorul II şi a activat la fabrica Suveica (fostă Donca Simo).

Domnul primar de atunci, Nicolae Onţanu, foarte amabil, a fost de acord şi a avut frumoasa idee de a se organiza în club această mică expoziţie. Îi mulţumesc!

La vernisaj a participat un public numeros şi entuziast format din obişnuiţii clubului şi din persoane care o cunoscuseră pe Iustina.

Festivitatea a fost deschisă de doamna Maria Georgescu, cea care s-a ocupat de organizarea vernisajului, apoi s-a vorbit despre Iustina şi despre activitatea ei de către domnii: Alexandru Păsărin (Preşedintele “Ligii Culturale Fiii Gorjului”), Ion Filipoiu, (Vicepreşedinte cultural al Ligii), Mihai Lazăr (fost coleg al interpretei) şi Dan Tudor (nepotul ei).

Apoi, publicul a fost delectat de îndrăgiţii artişti de muzică populară Ileana Constantinescu şi Mihai Lazăr, care au interpretat, cu talentul lor cunoscut, cântece din repertoriul lor şi al Iustinei.

La plecare, am fost abordată de una dintre coordonatoarele activităţii clubului care m-a invitat să iau parte la “Cercul literar”, ce se ţine în fiecare, marţi dimineaţa, fiind urmat de repetiţii ale “Grupului coral Seniorii”. Am fost de acord şi, de atunci, cu mare plăcere iau parte la aceste manifestări culturale foarte instructive şi relaxante.

La Cercul literar, condus de distinsa doamnă prof. Ştefania Bruteanu, s-a vorbit despre: Tudor Arghezi, Munţii Carpaţi, Iulia Haşdeu, Elena Văcărescu, Maria Rosetti, Regina Elisabeta, Regina Maria, Zi de poezie – Lucian Blaga, bogăţiile toamnei, pictorul Rosenthal, Sfinţii Andrei şi Nicolae, Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Omar Khayyam etc. etc., iar la corul dirijat, pe atunci, de distinsa doamnă Adriana Popescu (coropetitor la pian şi acordeon fiind domnul D. Carpovici şi solist domnul Gheorghe Mihai) s-au repetat cântece patriotice, de veselie şi colinde.

Astfel, în “Ziua pensionarului”, apoi la aniversarea unui an de la înfiinţarea Grupului coral şi de “1 Decembrie – Ziua Naţională a României”, corul a interpretat cântece patriotice şi de veselie, iar de Sfintele sărbători ale Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, s-au cântat colinde.

Distinsa doamnă prof. Ştefania Bruteanu a fost de părere ca în cadrul “Cenaclului literar” condus de domnul Zbârcea să aibă loc lansarea G. cărţii mele “Întâmplări adevărate cu animale”, apărută la Editura Vergiliu din Bucureşti. Cu această ocazie, ambele stimate doamne coordonatoare, precum şi domnul Oprescu au luat cuvântul şi au rostit aprecieri frumoase despre modesta mea operă. Le mulţumesc foarte mult! Mulţumesc, de asemenea, distinsului public foarte receptiv şi în mod special doamnei Lucia care m-a emoţionat oferindu-mi un buchet de flori.

În noiembrie 2014, s-a serbat aniversarea clubului înfiinţat în anul 2008, festivitate la care a participat şi domnul primar ce a ţinut un frumos discurs şi a împărţit Diplome de excelenţă membrilor deosebiţi. De asemenea, corul, dirijat de distinsa doamnă prof. Doina Veronica Ghiordunescu a interpretat câteva cântece de petrecere, iar talentata actriţă Doina Ghiţescu a rostit un scurt discurs şi a interpretat apoi, cu vocea sa strălucitoare, un potpuriu de cântece de muzică uşoară mai veche, pe placul ascultătorilor seniori.

În ziua de 15 iunie 2016, s-a comemorat trecerea în eternitate a Poetului Naţional Mihai Eminescu. Au vorbit doamna prof. Ştefania Bruteanu şi subsemnata despre viaţa şi activitatea poetului, s-au recitat poezii iar corul, dirijat de distinsa doamnă prof. Doina Veronica Ghiordunescu a interpretat cântece pe versuri eminesciene. Pe data de 31 august 2016, în cadrul “Cenaclului literar” al clubului, s-a serbat „Ziua Limbii române”, desfăşurându-se, sub conducerea distinsei doamne prof. Ştefania Bruteanu, o frumoasă manifestare culturală. Au vorbit domnul Oprescu despre originea, formarea şi conservarea limbii române şi subsemnata despre „rolul bisericii în păstrarea şi cultivarea limbii române”. S-au recitat poezii adecvate, iar Corul Seniorilor, dirijat de aceeaşi distinsă doamnă Doina Veronica Ghiordunescu, a interpretat cântece patriotice şi de veselie.

A participat şi distinsa doamnă Viorica Lazăr, Directoare la Direcţia Coordonare Servicii Comunitare, care a rostit cuvinte de apreciere şi de încurajare pentru participanţii clubului. Având în vedere prodigioasa, diversificată şi instructivă activitate a clubului, adresez felicitări celor care se preocupă de buna funcţionare a acestuia şi anume, distinselor doamne Paula Catană, psiholog, Șef al Centrului de zi Clubul Seniorilor, Alina Ţibrea şi Ştefania Marin şi domnului Timur Manolescu, Inspector de specialitate, precum şi domnului Cristian Roateş, Agent de pază.

În încheiere, le urez tuturor membrilor şi personalului multă sănătate şi putere de muncă pentru a duce mai departe valoroasa activitate a „Clubului Seniorilor” din parcul Plumbuita, care are un important rol de socializare şi oferă, pensionarilor, numeroase mijloace de a petrece timpul liber în mod plăcut.

Dr. Despina Tudor