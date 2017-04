Debutează la Târgu-Jiu, pe 6 mai! Regal de spectacole şi actori de renume, la Festivalul Naţional de Teatru “Zilele Elvira Godeanu”

6 mai va fi prima zi din ediţia cu numărul XVI a Festivalului Naţional de Teatru “Zilele Elvira Godeanu”. Actori cunoscuţi de la teatre de renume din ţară îşi vor susţine reprezentaţiile pentru publicul târgujian, evenimentele urmând a fi încheiate chiar de marele Florin Piersic.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute, ieri, conducerea teatrului din Târgu-Jiu a prezentat programul complet al ediţiei din acest an a Festivalului Naţional de Teatru “Zilele Elvira Godeanu”. “Aceasta este cea de-a XVI-a ediţie a festivalului, ce se va desfăşura în perioada 6-28 mai 2017. Va fi o sărbătoare a teatrului în municipiul nostru, o sărbătoare a teatrului românesc. Vin spectacole şi actori care reprezintă cu adevărat chintesenţa teatrului românesc. (…) Preţul unui bilet este de 60 de lei, iar biletele vor fi puse în vânzare începând de mâine (n.r. astăzi) la casa noastră de bilete. Programul acesteia este de luni până sâmbătă în intervalul orar 09.00-13.00 şi 16.00-19.00, duminică de la 09.00 până la 13.00”, a declarat Iani Gârbaciu, purtătorul de cuvânt al Teatrului “Elvira Godeanu”.

Programul se încheie cu eternul Piersic

Programul din acest an al evenimentelor este următorul: 6-7 mai, de la ora 20.00 – Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” – “O noapte furtunoasă”; 10 mai, ora 20.00 – Teatrul Odeon – “Family Affairs” cu Pavel Bartoş, Rodica Mandache; 12 mai, ora 20.00 – Teatrul Aureliu Manea din Turda – “Insomniacii” cu Radu Botar, Cătălin Grigoraş; 19-20 mai, ora 20.00 – Teatrul Metropolis cu piesa “Buzunarul cu pâine” cu Oana Pellea şi Sandu Mihai Gruia; 22-23 mai, ora 20.00 – Teatrul Buleandra, “Cafeneaua” cu Horaţiu Mălăele, Emilia Popescu şi Dana Dogaru; 24-25 mai, ora 20.00 – Teatrul Act – “N-ai tu treabă”, cu Marcel Iureş; 28 mai, ora 20.00 – Gala Premiilor Elvira Godeanu, recital extraordinar Nicu Alifantis şi Fragile Band; 16-17 iunie, ora 20.00, “Florin Piersic… Pur şi simplu!”.

“Anul acesta, zilele Teatrului se întind pe o perioadă mai lungă. Sunt spectacole care se joacă de câte două ori, motivul fiind că solicitările de fiecare dată la aceste spectacole au depăşit cu cel puţin 200-300 de locuri. Sala noastră neavând decât 200 de locuri, încercăm să oferim practic 400 de locuri pentru aceste spectacole pentru ca aceste spectacole reprezentative să poată fi văzute de cât mai multă lume. Pe data de 28 mai, la ora 20.00, va avea loc Gala Premiilor Elvira Godeanu. Sunt premiile profesionale acordate pe anul anterior actorilor Teatrului «Elvira Godeanu». În cadrul acestei gale, va fi un recital absolut minunat şi consistent al lui Nicu Alifantis şi Fragile Band. Nicu Alifantis a ales Fragile Band şi nu trupa Zang cu care cântă de obicei datorită sound-ului mult mai acustic al acestei trupe care se potriveşte mult mai bine cu sala noastră. Mai există un spectacol puţin excentrist ca şi numele artistului. Florin Piersic va veni la Târgu-Jiu numai că datorită programului său foarte încărcat nu poate veni în cadrul Zilelor Elvira Godeanu şi aşa am convenit, de comun acord, să susţină două spectacole în zilele de 16 şi 17 iunie.

Florin Piersic revine la Târgu-Jiu după 7 ani şi sunt convins că vor fi două spectacole memorabile. Zilele Elvira Godeanu au o dimensiune mai largă în timp în acest an, motivul fiind acela că în zilele de 15, 16, 17 şi 18 mai, ca să bucurăm şi copiii, vom juca spectacole şi pentru cei mici în aceste zile. Spectacolele pe care le vom prezenta vor fi Scufiţa Roşie şi Sânziana şi Pepelea, ca să putem acoperi gusturile tuturor generaţiilor. Vrem să-i bucurăm în fapt aşa cum o facem de 16 ani cu spectacole reprezentative, cu actori minunaţi şi, foarte importanţi din România. Ediţia din anul acesta va fi una absolut reuşită. Sunt regizori foarte importanţi care stau în spatele acestor spectacole, iar asta spune foarte multe de calitatea pe care aceste teatre o au. Această ediţie va fi una de antrenament pentru că ediţia a XVII-a, cea de anul viitor, va fi una care va dura o lună de zile datorită faptului că teatrul va împlini anul viitor 25 de ani drept pentru care, anul viitor va fi un adevărat regal.

De-a lungul unei luni întregi, vom avea tot felul de spectacole, şi stradale, la care deja am început să lucrăm, în care Zilele Elvira Godeanu şi Festivalul Naţional de Teatru se vor transforma în Festivalul Internaţional de Teatru”, a declarat Marian Negrescu, managerul Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu”.

Izabella Molnar