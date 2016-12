Destine gorjene exemplare: Lupescu Grigore Jr. pe urmele academice ale tatălui său

Lupesu Grigore Jr., fiul medicilor pensionari Lupescu Grigore şi Iuliana, s-a născut la 15 septembrie 1973 în oraşul Craiova. A urmat clasele generale la Şcoala nr.8 din Târgu Jiu, în paralel cu Şcoala de Muzică (clasa pian) şi apoi Liceul Tudor Vladimirescu din oraşul natal, pe care l-a absolvit ca şef de promoţie, în 1982. În acelaşi an, într-o perioadă în care concursul de admitere la Facultatea de Medicină era extrem de dificil, a fost singurul care a reuşit la Facultatea de Medicină generală din Bucureşti în sesiunea respectivă.

După absolvirea şi parcurgerea prin concursuri a etapelor specifice profesiei medicale, incluzând stadiul de medicină de circumscripţie rurală la com. Leleşti, Gorj, specializarea de 5 ani la Clinica de Cardiologie Fundeni, obţinerea titlurilor de medic specialist şi apoi medic primar cardiolog, obţinerea competenţei în ecocardiologie, el activează în prezent ca medic primar cardiolog la Spitalul Judeţean Târgu Jiu.

Încă din perioada studenţiei, pe care a absolvit-o cu medii foarte mari în fiecare an, s-a implicat şi în activitatea de cercetare ştiinţifică răscolind bibliotecile şi furnizându-i tatălui său ultimele noutăţi bibliografice, fiind cunoscător de mai multe limbi străine. A publicat, împreună cu tatăl său, numeroase lucrări ştiinţifice la diverse congrese locale, naţionale şi internaţionale. Amintim doar câteva: G.Lupescu, G.G.Lupescu – Thérapeutique à la nitroglicérine, Archive de L’Union médicale balkanique, Cluj-Napoca, 1987; G.Lupescu, G.G.Lupescu – Prophylaxis of ventricular arrhythmias in acute miocardial infarction, International Conference preventive Cardiology, Oslo, 1983; G.Lupescu, C.Mircioiu, Mihaela Ionescu, G.Lupescu jr. – Prophylaxis of ventricular arrhythmias by intramuscular administration of lidocaine, Jurnal of molecular and cellular Cardiology, London, 1995; G.Lupescu, G.Lupescu jr. – A new therapeutic indication of amiodarone: obliterating peripheral arteriophaties, The 11-th Assian Congress of Cardiology, Bali, Indonesia, 1995; G.Lupescu, G.Lupescu jr. – Stress and Essential Hypertension, Journal of Cardiolovascular Diagnosis and Procedures, New York, 1996; G. Lupescu, G.Lupescu, Ilarie Popescu – Routine rapid digitalisation – a riski therapeutical method, World Congress of Heart Failure, Washington DC 1997 şi multe altele. Precizăm că participarea la congresele internaţionale s-a rezumat la publicarea lucrărilor acceptate, fără participarea personală a autorilor, din motive financiare.

Cu o singură dar splendidă excepţie:

În 1996, la al 9-lea Meeting al Societăţii Mediteraneene de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară de la Tel Aviv, la invitaţia sponsorizată a celebrului chirurg cardio-vascular, prof. Bernardo Vidne, ca urmare a celor 4 lucrări acceptate, Gr. Lupescu jr. a susţinut lucrările în limba engleză şi a răspuns tuturor întrebărilor formulate de medici din numeroase ţări. Modul său de prezentare l-a determinat pe prof.dr. M.Gotsman, şeful Clinicii de Cardiologie Hadassa din Ierusalim, să-i propună sponsorizarea specializării pe timp de un an la clinica sa, favoare pe care faimosul profesor nu o făcea decât foarte rar unor tineri specialişti străini.

Dr. G.Lupescu, tatăl, este convins că numirea sa ca membru activ al Academiei de Ştiinţe din New York se datorează în cea mai mare măsură fiului său, ţinând cont că la Meetingul amintit de la Tel Aviv au participat unii din cei mai reputaţi cardiologi ai lumii.

Om de o rară modestie şi nobil comportament, G.Lupescu jr. nu este doar un excelent cardiolog, ci şi posesorul unei foarte bogate culturi generale, pasionat de literatură, istorie şi geografie, de muzică, sport şi călătorii.

O personalitate complexă de o rară distincţie spirituală, care face cinste spitalului în care îşi desfăşoară nobila activitate.

I.P.Brădiceni