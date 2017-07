Două distincţii pentru ŞPA Târgu-Jiu, la Festivalul “Belgrade Award 2017”

Capitala Serbiei a fost în perioada 2-8 iulie 2017 gazda unui eveniment ce a strâns laolaltă formaţii artistice din 14 state ale lumii, România fiind reprezentată de o delegaţie a Şcolii Populare de Artă (ŞPA) Târgu-Jiu şi a Ansamblului “Maria Lătăreţu”.

14 formaţii artistice din ţări precum: România, Serbia, Bulgaria, Macedonia, India, Muntenegru, Turcia, Polonia, Lituania, Puerto Rico, Rusia, Argentina şi-au dat concursul, ţinta fiind opt premii puse la bătaie de ţara organizatoare, Serbia, în cadrul competiţiei “Belgrade Award 2017”, derulată în intervalul 2-8 iulie a.c., la Belgrad. ŞPA Târgu-Jiu şi Ansamblul “Maria Lătăreţu”, alături de oficialităţi judeţene, s-au deplasat în Serbia, unde au reprezentat România la competiţia de talie internaţională.

Discuţii multiple cu autorităţile din Belgrad

“Am avut parte de o atenţie deosebită acordată de autorităţile locale din Belgrad, un oraş cu o istorie aparte şi cu o cultură extrem de dezvoltată. Încă din prima zi, de luni, am participat la întâlnirea de la primăria oraşului, un edificiu somptuos, situat în centrul oraşului, vizavi de clădirea Parlamentului. Acolo, la Primăria Belgradului, au fost prezenţi ambasadori ai ţărilor aflate în festival şi noi am putut să schimbăm câteva vorbe cu viceprimarul Belgradului care răspunde de problemele culturale ale acestei localităţi. Am avut şi o întâlnire cu preşedintele Consiliului Municipal al Belgradului, deci iată că autorităţile au fost în totalitate alături de noi. M-a impresionat organizarea acestui festival în diferite puncte ale Belgradului. Cu alte cuvinte, formaţiile artistice s-au deplasat către locuitori şi nu locuitorii s-au deplasat către formaţiile artistice. Într-un travaliu destul de alert, ne-am deplasat încă din prima zi în cinci puncte ale oraşului, unde, fiecare formaţie a evoluat câte două minute. A doua zi, am fost în mai puţine locaţii şi astfel evoluţia a fost mai de durată. Am fost prezenţi în centrul civic al oraşului, în vechea cetate medievală a Belgradului acolo unde pe 11 august 1456 sfârşea marele nostru voievod Iancu de Hunedoara. Acum, în cetatea medievală de la Belgrad se regăsesc terenuri de tenis, de baschet, sunt zone unde evoluează formaţii artistice şi chiar Grădina Zoologică este amplasată pe una dintre laturile vechii cetăţi medievale. Festivalul este finanţat în totalitate de gazde; ne-am bucurat de ospitalitatea lor şi am fost deosebit de apreciaţi”, a declarat Gheorghe Nichifor, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

Premiu pentru Ştefan Popescu şi orchestra “Maria Lătăreţu”

În cadrul “Belgrade Award 2017”, delegaţia de la Gorj a reuşit să bifeze două distincţii din cele opt puse la bătaie de ţara organizatoare. “Noi, ŞPA şi Ansamblul Maria Lătăreţu, am fost onoraţi de invitaţia făcută de cei de la Belgrad pentru că Festivalul de la Belgrad face parte din o asociere de festivaluri, dintr-o federaţie internaţională a festivalurilor folclorice din întreaga lume şi de aceea oportunitatea oferită nouă de a reprezenta România a fost o mare onoare. Am avut o săptămână de foc, de luni şi până vineri, cu excepţia unei singure zi oferite de organizatori pentru a vizita oraşul, am avut tot timpul o competiţie pentru că a debutat în prima zi într-un ritm alert. Noi ne-am prezentat onorabil şi chiar am reuşit să încheiem fiecare reprezentaţie în ropote de aplauze. Urmărind celelalte formaţii, ne-am dat seama că este o competiţie grea, însă am realizat că vom face faţă la provocarea de a reprezenta cu succes folclorul românesc şi, în special, cel gorjenesc. Organizatorii au avut premii pentru formaţiile de dansuri, I, II şi III, şi au mai avut premii pentru Cea mai bună formaţie, Cea mai bună impresie, Cel mai bun solist, Cea mai bună coregrafie. Noi am obţinut Premiul pentru Cel mai bun solist acordat lui Ştefan Popescu, şi Premiul pentru Cea mai bună orchestră pentru Ansamblul Folcloric Maria Lătăreţu”, a declarat managerul ŞPA Târgu-Jiu, Alexandru Bratu.