Educaţia…şi Lecţia de viaţă – Interviu cu dl. prof. univ. dr. Horaţiu Tiberiu Gorun, directorul Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret GORJ – “Pot spune că în România, conștiința civică nu s-a dorit a fi implementată cu adevărat”

-Rep. Domnule director, Horațiu Tiberiu Gorun, care sunt problemele prioritare care vă preocupă în activitatea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj?

-După ce ne-am preocupat în «lunga vară fierbinte», și după aceea spre toamnă, de confortul turiștilor care ne-au vizitat județul, pentru că am avut un grad de ocupare a spațiului de cazare de peste 90% la Săcelu, pot spune că am făcut un pas bun, având în vedere îmbunătățirile care s-au adus bazei sportive a acestei tabere pentru tineret! Iar pentru că suntem în sezonul de iarnă, monitorizăm grupurile noastre care se îndreaptă spre pârtiile de schi din zona montană, cu destinații pentru vacanța de iarnă și pentru petrecerea Revelionului, iar după ce am finalizat concursul de proiecte, urmează să implementăm proiectele viabile și să monitorizăm realizarea acestora, pentru că la noi e «foc continuu» și nu avem vacanță!

“Principala problemă a tinerilor o constituie găsirea unui loc de muncă”

-Rep. Cât de mult vă implicați în marile probleme ale tinerilor de azi?

-Una peste alta, cred că vom încerca să ne facem cât mai «vizibili», pentru că în preocupările noastre, cele trei activități pe care le avem în vedere, sport, tineret și tabere, nu le abordăm separat, ci, ca un întreg, pentru că ele se leagă, iar în privința derulării proiectelor pentru tineret, vom încerca să implicăm cât mai mulți voluntari, pentru a identifica problemele stringente ale generației tinere, chiar dacă pârghiile noastre de intervenție activă se dovedesc uneori limitate. Vedeți, principala problemă a tinerilor, așa cum rezultă din orice tip de sondaj, o constituie găsirea unui loc de muncă, iar noi nu putem decât să avem aportul nostru de consiliere, de «ghidare» a opțiunilor tinerilor în privința carierei profesionale.

-Rep. Cred că în acest sens, contează și parteneriatul dumneavoastră cu alți factori și cu alte instituții, cu agenții economici, spre exemplu!

-Avem un parteneriat corespunzător cu AJOFM-ul (Agenția Județeană pentro Ocuparea Forței de Muncă), dar, oferta locurilor de muncă în Gorj, nu este întotdeauna pe placul tinerilor! Unii tineri doresc, spre exemplu, să câștige cât mai mult, dar și cu muncă mai puțină! Organizăm periodic o «bursă a locurilor de muncă», pe lângă ceea ce face AJOFM-ul la nivel național, căutăm variante noi de implicare a tinerilor, dar, din păcate, nu la noi sunt răspunsurile pentru toate întrebările pe care și le pun tinerii de azi!

-Rep. Tocmai voiam să adaug că mass-media, cu tot soiul de programe de divertisment, cultivă acest «apetit» al senzaționalului, al comercialului, mai puțin al factorului educațional!

-Nu contează cum, dar trebuie să vinzi, acesta este motto-ul «firmelor» comerciale, iar, din nefericire, pentru copii, pentru cei aflați la vârsta în care se formează ca personalități, efectele pe termen mai lung sunt negative! Nu te poți raporta la idoli «de carton» sau la vedete «de carton», cu audiență într-un showbiz de «două parale», nu contează care, trecând pe planul al doilea, ceea ce în mod normal considerăm a fi adevăratele valori ale neamului românesc, mai ales că inducerea unui «sindrom» de patriotism, într-un mod greșit pentru generația tânără generează confuzie, pentru că patriotismul, în opinia mea, trebuie să-l ai în suflet, iar pentru acest lucru, trebuie să-ți cunoști valorile neamului, istoria, trecutul, sperând, evident, la un viitor mai bun! Nicidecum să induci prin diverse campanii publicitare, care de multe ori ascund anumite mesaje subliminale în majoritate bazate pe tendințe de vot! Ceea ce nu e corect pentru generația tânără!

-Rep. Ați folosit o expresie interesantă, idoli «de carton», care sunt, de fapt, idoli ai iluziilor!

-Din nefericire, după 1990 societatea românească a creat o serie de idoli «de carton» și lideri «de carton», a reușit să genereze miliardari «de carton», așa-zisa «cultivare» a clasei politice, când s-au întâmplat atâtea lucruri controversate, iar mediatizarea unor personaje mediocre a condus la neîncrederea oamenilor de a merge la vot!

“Considerând că nu sunt reprezentați, tinerii au senzația că sunt marginalizați de societatea românească”

-Rep. E foarte interesant ceea ce subliniați acum, în această săptămână dinaintea alegerilor parlamentare!

-Tocmai vreau să spun că absenteismul se înregistrează în rândul populației cu vârste cuprinse între 18-25 de ani, iar acest lucru se vede foarte clar, ceea ce reprezintă un mare semn de întrebare și care pentru mine înseamnă că acești tineri nu se simt reprezentați în nici un fel! Considerând că nu sunt reprezentați, tinerii au senzația că sunt marginalizați de societatea românească!

-Rep. E acesta un sentiment al frustrării?

-Poate fi și acesta, poate că mulți și-ar dori altceva, o altfel de politică, și-ar dori poate mai multă transparență, ar dori ca speranțele lor să nu rămână doar la nivel de slogan, pentru că e nevoie și de măsuri concrete prin care tinerii să fie ajutați să pătrundă mai ușor în societate. Prin faptul că în majoritatea lor nu-și exercită dreptul la vot, un drept pentru care au murit oameni, în decembrie 1989, acești tineri manifestă un spirit «de frondă», pentru faptul că nu sunt înțeleși, dar, pe de altă parte, trebuie să spunem că lipsa acestei generații de la vot, nu face altceva decât să ridice un semn de întrebare și asupra apropierii și a colaborării între generații, asupra modului în care este văzută generația tânără de către generațiile «mai avansate» în vârstă! Chiar la un moment dat se constată o schimbare de gândire a generației, să spunem, tot tinere, între 25-35 de ani, care în ultima perioadă a început să meargă la vot și să conștientizeze că votul fiecăruia contează!

-Rep. Pentru că astăzi se află în Gorj domnul Victor Ponta, fost lider al tineretului social-democrat, puteți să-i confirmați că această reacție de răspuns a tinerilor «așezați» este o expresie a maturizării gândirii lor politice?

-Da, este și o expresie a maturizării, ca o chestiune care îi motivează pentru a merge mai departe și pentru a oferi un viitor propriilor familii, dacă le au întemeiate, pentru că și aceasta e o chestiune importantă!

-Rep. Putem vorbi, în astfel de condiții, chiar și de apariția unui sentiment al nevoii de implicare în viața socială?

-Da, da, cu siguranță! Cu părere de rău, pot spune că în România, conștiința civică nu s-a dorit a fi implementată cu adevărat, încă de la «rădăcină», pentru că în momentul în care nu mergi la vot, nu poți spune că ai o conștiință civică! Cei care candidează la parlamentare, așa cum este cazul primului-ministru, d-l Victor Ponta, trebuie să înțeleagă, dacă mai au timp, că e vorba de un mare semn de întrebare care ar trebui să ne preocupe mai mult și să ne preocupe pe toți! Dacă e vorba să împărțim «vina», ea este, puțin câte puțin, pe la fiecare, pentru că există vinovați și vinovății!

-Rep. Dar, dincolo de sentimentul acesta de culpabilizare, considerați că ar fi vorba și de o stare a debusolării, a dezorientării, a pierderii «busolei», ca să folosim un termen ce definește mijlocul principal de orientare în teren?

-E o chestiune specifică vârstei, pentru că știți bine, când întrebi un copil, ce vrea să se facă, atunci când va fi mare, spune și multe lucruri pe care le cred el însuși niște «trăznăi», spre exemplu: sportiv, aviator, artist, ca și multe, multe altele, iar, pe de altă parte, sunt și tineri care își urmăresc visurile, iar aceștia se consideră cei fericiți! Însă, majoritatea sunt cei care nu-și realizează visul, care caută ceva și se caută pe ei înșiși, în permanență! Aici intervine șovăiala, îndoiala, neîncrederea, iar aici ar trebui să se intervină, după părerea mea, din partea societății! Pe de altă parte, să vedem ceea ce se întâmplă și pe la alții, nu numai în România, pentru că nu trebuie să considerăm că România este «oaia neagră» a Europei și a lumii acesteia!

-Rep. Prin urmare, avem resorturi de a ne păstra identitatea în viitor!

-Suntem un popor cu o identitate foarte clară, care a furnizat lumii valori de necontestat, specialiști în toate domeniile, în condițiile în care școala românească a fost și este de multe ori blamată! Să nu omitem faptul că școala românească din perioada comunistă a dat lumii adevărate genii, care, dincolo de materiile ideologice impuse de programa comunistă, aceste minți strălucite au făcut cinste României! Aceștia, oriunde s-au dus, au deschis o cale pentru viitorii specialiști care au mers acolo, pentru că odată ce ai făcut o «carte de vizită» școlii, ai rezolvat problema unei activități de prestigiu în viitor!

-Rep. E tot un fel de reclamă, în sensul pozitiv al cuvântului!

-Cea mai bună reclamă e din «gură în gură», se știe foarte bine! Iar numele mari ale spiritualității românești și universale…

-Rep. Ca să nu uităm nici faptul că România a dat lumii și pe marele Constantin Brâncuși!

-Exact, România a dat și dă valori de talie mondială, iar aici vreau să adaug că școala românească post-decembristă a dat la iveală nenumărate valori, dar influența unor factori externi, fiind din ce în ce în ce mai mare, scade procentul celor care își ating apogeul profesional pe meleagurile noastre, iar în multe privințe, cred că am început să ne mulțumim cu mai puțin, pentru că înainte valorile românești erau foarte sus, iar acum, așa cum spuneam, parcă ne mulțumim cu mai puțin decât ar trebui!

-Rep. Contează foarte mult, cred eu, și pârghiile instituționale de care dispuneți!

-Vă spuneam că pârghiile noastre, ca instituție, sunt limitate, deci, nu ne putem depăși atribuțiile noastre, iar în același timp, vreau să spun că pentru mulți tineri, nu ne putem identifica întrutotul cu acel partener «pe termen lung» de care au ei nevoie!

-Rep. Vă doresc să vă păstrați în continuare tinerețea și spiritul tinereții, spontaneitatea și creativitatea de care aveți atâta nevoie! LA MULȚI ANI!

Profesor, Vasile GOGONEA