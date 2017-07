Educaţia…şi Lecţia de viaţă – Interviu cu Inspectorul școlar general, prof. Ioan Ișfan, IȘJ GORJ: “Toată viaţa mea am îndemnat copiii şi tinerii să înveţe carte”

– Rep. Domnule inspector şcolar general, iată, suntem în plină activitate febrilă, într-o vară fierbinte, când avem în faţa noastră două probleme «la zi» de abordat şi care fac parte din calendarul activităţilor instituţiei dumneavoastră: mai întâi, problema evaluării naţionale pentru elevii absolvenţi de gimnaziu şi ice soluţii întrezăriţi pentru rezolvarea acestora!

-La Gorj, consider că ne apropiem de normalitate, examenul de evaluare naţională a decurs corespunzător, toţi colegii implicaţi şi-au făcut pe deplin datoria, rezultatele sunt mai bune decât în anul anterior şi procentul de promovabilitate se păstrează, dar, ceea ce mă bucură este faptul că la Gorj avem zece copii care au obţinut nota maximă la evaluarea naţională. Acest lucru îmi demonstrează, mie şi celor care sunt cu ochii pe judeţul Gorj, că aici avem copii deştepţi, profesori capabili, motivaţi, iar, dacă în anii anteriori aveam elevi performanţi numai din şcolile din Municipiul Tg. Jiu, de această dată, iată, avem o fetiţă de nota zece de la Şcoala gimnazială din Dragoteşti, alta de la Şcoala din Novaci, deci, iată că încet-încet apar elevi buni şi de la şcoli din judeţ…

– Rep. E surprinzător ceea ce spuneţi!

-Vreau să le spun părinţilor că nu trebuie să vină cu copiii numai la şcolile mari din Târgu-Jiu, unde sunt condiţii mai deosebite, pentru că în majoritatea şcolilor din Gorj, eu cred că se face carte, copiii învaţă bine şi mai departe se văd aceste rezultate obţinute de copiii noştri prin aceste note frumoase obţinute la evaluarea naţională. Este un lucru care mă bucură, în aceste zile!

– Rep. Putem vorbi şi de anumite sincope, de neajunsuri în desfăşurarea procesului instructiv-educativ?

-Consider că dacă te organizezi foarte bine, rezultatele nu au cum să nu apară! Organizare serioasă înseamnă şi rezultate pe măsură. Pot spune că încă de pe acum pregătim anul şcolar 2017-2018, dar noi ne gândim şi la 2018-2020, pentru că în fiecare an, ultima zi de şcoală, odată cu sunetul clopoţelului începutului vacanţei, practic, pentru mine, pentru echipa de inspectori şcolari, de directori şi directori adjuncţi, se dovedeşte că toţi se implică în pregătirea anului şcolar viitor. Noi am început pregătirile pentru noul an şcolar încă de acum 3 săptămâni, deoarece continuitatea în funcţiile de conducere este în atenţia noastră şi directorii nu apar «peste noapte», iar în urma concursului pe care l-am organizat la sfârşitul anului trecut, pentru funcţiile de conducere, au fost ocupate peste 80% din funcţiile vacante de directori şi de directori adjuncţi, care au acum contracte de manageri pe patru ani.

– Rep. Consideraţi că avem asigurată o bază temeinică pentru un act educaţional de calitate în învăţământul liceal?

-Eu sper ca rezultatele de la examenul naţional de bacalaureat să confirme acest lucru, pentru că s-a lucrat mult cu copiii noştri, iar anul trecut am avut cinci medii de zece la examenul de bacalaureat şi anul acesta aproape la fel, şi mă bucur că şi anul acesta s-au obţinut rezultate bune! Dorim ca aceasta să fie normalitatea, iar, pentru a completa cele spuse de mine, aş dori să menţionez că de aproape trei ani de zile, ne pregătim să punem bazele unui învăţământ profesional şi tehnic deosebit, pentru că îmi doresc nespus ca foarte multe locuri planificate de noi la acest tip de învăţământ profesional şi tehnic să se ocupe aproape în întregime.

– Rep. Ce informaţii, în acest sens, le puteţi oferi cititorilor «Gorjeanului»?

-Aş dori să afle cititorii dumneavoastră şi să ştie părinţii şi copiii care se înscriu la şcolile profesionale că oferta pe care o pune la dispoziţie Gorjul este consistentă şi se bazează pe ceea ce doresc şi agenţii economici, pe ceea ce este deficitar pe piaţa forţei de muncă. Aş sfătui părinţii şi copiii care nu au reuşit, din diferite motive, să ia nota cinci la exmenul de evaluare naţională, că au oportunităţi, urmând cursurile învăţământului profesional şi tehnic, iar, acum vă pot spune, în premieră, că avem specializări şi posibilităţi de calificare în meserii care sunt deficitare şi în consecinţă, solicitate pe piaţa muncii.

– Rep. Daţi-mi exemple, domnule inspector general!

-Iată, să vă dau şi exemple: prin colaborare cu Complexul Energetic Oltenia, am înfiinţat cinci clase la fostele licee miniere din Gorj: la Turceni, Bâlteni, Rovinari, Motru şi Mătăsari, unde calificăm, prin şcolarizare, copiii în meseriile de electrician, sudor, lăcătuş, strungar, solicitate de către agenţii economici, iar după absolvire, cu siguranţă că elevii noştri absolvenţi, vor avea locuri de muncă în Gorj, la agenţii economici din ţară sau chiar din Comunitatea Europeană. Tot ceeea ce se întâmplă în învăţământul preuniversitar de la noi este recunoscut în Uniunea Europeană!

– Rep. Dar, pentru a-i atrage pe copii spre acele meserii despre care vorbeaţi, putem vorbi şi despre oportunităţi, despre anumite avantaje pe care le oferă agenţii economici în perioada şcolarizării?

-Se vor bucura, mai ales părinţii copiilor, pentru că Guvernul, prin ministerele de resort, pentru prima oară vine în întâmpinarea cerinţelor elevilor cu posibilităţi mai reduse, iar, ca o măsură pentru reducere sau chiar eliminarea abandonului şcolar, a fost modificată o prevedere din Legea Educaţiei Naţionale, mai precis, art. 12, alin.1 din această lege, unul modificat printr-o lege din 2017 şi altul, printr-o Ordonanţă 21 pe 2016, dată de Guvern, care îi ajută pe părinţi să-şi ţină la şcoală copiii pe cheltuiala statului român! Se menţionează în actele normative amintite, că aceşti copii pot beneficia de masă şi cazare gratuite, decontarea cheltuielilor de transport, prin bani de la administraţia locală sau de la consiliile judeţene, prin decizii proprii, pentru că se oferă şi facilităţi fiscale agenţilor economici care sprijină şcolarizarea copiilor, deci, facilităţi şi pentru administraţiile locale şi judeţene.

– Rep. Cu mult respect, v-aş ruga să detaliaţi subiectul, pentru că interesează!

-Deci, vorbim de apariţia unor clase «de învăţământ dual», printr-o implicare a statului în reînfiinţarea învăţământului profesional şi tehnic, pentru că agenţi economici cum sunt: «Artego» Târgu-Jiu şi «România Hidroserv» oferă pentru un elev 200 de RON, iar cei care se înscriu la Colegiul Tehnic «Henri Coandă», fostul liceu de maşini-unelte, aici avem o clasă care şcolarizează 10 sudori, 10 electricieni şi 10 strungari pentru «Artego» Târgu-Jiu, iar prin discuţia mea cu Domnul Director General, ing. Viorel DAVID, am reţinut că fiecare elev va primi încă 300 RON, tocmai pentru a atrage copiii în meseriile de care este mare nevoie! După cum ne-a relatat şi Domnul Boza, se pare că iese din reorganizare Complexul Energetic Oltenia, iar în loc de disponibilizări, vor face angajări!! Tinerii aceştia, peste trei ani, cred că vor avea locuri de muncă în Gorj, iar dacă unii vorbesc despre obligativitatea absolventului de a se încadra la agentul economic implicat, unde copilul face practica şi care a susţinut şcolarizarea tânărului, pot să menţionez că absolvenţii cursurilor învăţământului profesional şi tehnic nu au nici un fel de obligaţii după absolvire, că aceştia pot urma şi mai departe cursurile liceale la zi sau la seral în clasa a XI-a şi clasa a XII-a. Absolvenţii pot să lucreze oriunde vor ei, în România sau în Europa.

– Rep. Sunteţi optimist în privinţa satisfacţiilor şi a împlinirilor profesionale pe care le au dascălii noştri de astăzi?

-Dascălul trebuie să răspundă așteptărilor copiilor, ale părinților, iar în acest fel a început o «construcție» frumoasă, care pe mine mă bucură nespus ceea ce s-a obținut prin alegerile din 11 decembrie 2016, când au fost aleși, cel puțin la nivelul județului nostru, acei oameni capabili să conducă bine, cu «înțelepciune», chiar dacă unele cazuri particulare ne contrazic, iar dacă oamenii cu funcţii de decizie de la nivel central, vor lua cele mai înțelepte măsuri, am convingerea că poporul român are viitor și meseria de dascăl va fi din ce în ce mai căutată și mai bine plătită în perioada următoare, așa cum toţi ne dorim!

– Rep. Aşadar, sintagma de «normalitate», pe care o invocaţi mereu, înseamnă o deschidere, înseamnă posibilităţi mai mari pentru ca elevii absolvenţi de gimnaziu să meargă mai departe în procesul de instrucţie şi educaţie! Sunt frumoase cuvintele, dar, uneori realitatea, cred că înţelegeţi…

-Aveţi dreptate, pot spune că mă interesează ca în Gorj, să înveţe toţi copiii carte, cum au învăţat şi copiii mei de acasă, pentru că e munca dascălilor, iar copiii trebuie să înveţe carte numai la şcoală, nu în particular! Învăţământul românesc preuniversitar şi cel universitar au valoare şi creează personalităţi, pentru că numai învăţând carte, poţi să ai parte de o viaţă frumoasă. Toată viaţa mea am îndemnat copiii şi tinerii să înveţe carte!

Profesor, Vasile GOGONEA