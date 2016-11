Eveniment cultural european ”Minoritățile din Oltenia” în Parlamentul de la Bruxelles

Un episod cultural definitoriu pentru spiritualitatea din Oltenia s-a consumat la sfârșitul săptămânii trecute în Parlamentul European prin organizarea unei seri culturale românești în cadrul căreia a fost lansată cartea MINORITĂȚILE DIN OLTENIA – STUDII CULTURALE sub coordonarea conf. Univ. dr. Carmen Ionela Banța de la Universitatea din Craiova cu sprijinul consistent al europarlamentarului Marian Jean Marinescu la care au participat reputatul jurnalist Ion M Ioniță redactor al revistei Historia, deputatul Theodor Stolojan, doamna Luminița Teodora Odobescu – reprezentant permanent al României la Uniunea Europeană, Tószegi, Zsolt, Senior Country Officer – Romania, reprezentantul părții norvegiene în cadrul proiectului comun cu Universitatea, un grup de primari, precum și un numeros public constituit din cetățeni români ce lucrează în Belgia. În calitatea-i de moderator al manifestării prorectorul prof dr. Nicolae Panea a prezentat contextul social, cultural și politic, ce a permis realizarea volumului respectiv urmând ca în expozeul său conf. univ. dr. Carmen Ionela Banța să prezinte ”in extenso” cartea, autorii și importanța capitolelor inserate reținând din expunerea-i că în cap. ”Sistemul juridic și minoritățile” …”George Gârleșteanu urmărește să traseze coordonatele și consecințele normative ale conceptului nejuridic ”minoritate” în planul Dreptului prin prisma ariei drepturilor garantate și a protecției juridice asigurate persoanelor ce aparțin minorităților.

În cap. ”Promovarea persoanei umane și a valorii sale inestimabile în contextul diversității culturale – principii teologice” ÎPS Acad.prof.univ. dr. Irineu Ion Popa afirmă că ”având în vedere importante principii teologice pe care se fundamentează antropologia creștină în general și cea creștin-ortodoxă în special s-a stabilit că fiecare persoană în parte, indiferent de statutul social, apartenență etnică sau alte diferențe sociale, culturale sau de altfel, are o valoare inestimabilă și prin urmare trebuie respectată ca atare. Responsabilitatea față de semeni este crucială iar de modul în care aceasta este îndeplinită, depinde propria mântuire”. Cartea capătă o nuanță integrativă în spațiul cultural gorjean prin cap. ”Schiță etnografică a minorităților din Oltenia – tipuri de așezare, ocupații, arhitectură, gestionarea spațiilor gospodărești, costumul popular” semnat de reputatul muzeograf Cornel Bălosu, segment din care conștientizăm despre existența unor minorități bine cristalizate la Eibenthal și Șvinița într-o ”viziune obiectivă fără prejudecăți și într-o permanentă dorință de deschidere și de obiectivare a realității de teren”, ce ”vizează în primul rând planurile și cuprinderile identitare ale celuilalt începând de la tipicul organizării (și gestionării n.n.) gospodăriei, de la ocupații și până la valorile spirituale ale grupului”. ”Rromii între diversitate și mister” au un rol bine conturat în spațiul social și etnografic al județului Gorj știut fiind că ”în fiecare sat …lucrau curent un fierar și un potcovar; să nu uităm însă lăutarii rromi care ne-au păstrat, bună vreme, folclorul și ne-au muzicalizat nunțile, botezurile și toate chermezele; să nu-i uităm de asemenea pe rudarii din toată Oltenia care, vreme de secole, ne-au lucrat și oferit întregul inventar casnic: albii, copăi, găvane, linguri, troci, cauce, fuse, suveici, solnițe, etc.”

Cartea se ”conturează sintetic cu ”Oltenia -Schiță antropologică” semnat de prof.univ.dr. Nicolae Panea, care esențializează temele propuse, mizând, pe cercetarea interdisciplinară și descinderea în teren, studiul putând fi etichetat ”o diagnoză”, care nu trimite doar la ”starea unei minorități în context național”, ci și un ”exercițiu comparativ cu alte spații europene care și-au propus cu mult timp în urmă să rezolve problema minorităților și care au elaborat… grile de integrare … într-o unitate administrativă precum o euroregiune. Volumul respectiv constituie parte a unui proiect finanțat de Guvernul norvegian care mai cuprinde o valoroasă expoziție muzeistică multietnică găzduită de Universitatea din Craiova, ce ”exprimă, decelează și tezaurizează specificitățile și identitatea culturală … a celui de lângă noi, fie el etnic bulgar, rrom, albanez, grec, evreu, ceh, sârb, etc.” În afară de valoarea științifică și metodologică, ”MINORITĂȚILE DIN OLTENIA – STUDII CULTURALE”, volum realizat prin efortul unor cadre didactice universitare din spațiul cultural al Olteniei este realmente ancorat în realitatea europeană și constituie nu numai o agreabilă și instructivă lectură ci și un veritabil ghid în sprijinul decidenților sociali, administrativi, politici în demersul logic de soluționare integrativă a problematicii minorităților.

N.a. Pentru realizarea materialului am consultat cartea specificată și ”Cuvânt înainte”, semnat de coordonatorul lucrării.

Victor Gh.Banța