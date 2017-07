Eveniment editorial de excepţie – Încă o CEAŞCĂ DE CAFEA, dedicată actorilor şi Elvirei Godeanu de generosul George Drăghescu

Deşi de vreo două luni s-a vernisat expoziţia EX LIBRIS 2017, în foaierul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu, un recent minilunar CEAŞCA DE CAFEA – Fondator poetul şi actorul George Drăghescu – este ilustrat cu lucrări din EX LIBRIS ELVIRA GODEANU 2016.

Regret că nu pot reproduce ilustraţiile, dar să reluăm un elogiu adus actorilor de filosoful VASILE CONTA:

Actorul este un renegat după cei vechi, un mare educator după concepţia noastră. El este un sărbătorit, de pe urma căruia culegem roade, acoperindu-l la urmă cu uitare. Căci, la drept vorbind, ce rămâne din gloria efemeră a unui actor? Generaţiile viitoare nu l-au auzit, nici munca lui nu vor putea-o aprecia. Un pictor, un poet, chiar şi un politician are dreptul la nemurire, dacă a meritat-o.

Un actor însă, nu; după cum spunea Shakespeare, actorul nu are dreptul decât la simpatiile contemporanilor şi ale capetelor încoronate: „Vedeţi să fie bine trataţi, auziţi, căci şi ei sunt extractele şi cronica timpului, – zice Hamlet, – Ar fi mai bine să aveţi un epitaf rău după moarte decât vorbe de rău din partea lor în viaţă”.

E mult adevăr în spusele lui Hamlet, căci actorul nu-i decât un meteor ce străluceşte o clipă, dispărând o dată cu gloria sa.

Poetul Grig M. Dobreanu închină un poem unor edili inspiraţi căci au dat unui cinematograf din Cluj-Napoca numele lui Florin Piersic. Intitulat „Mărinimie…”, sper să fie luat în seamă şi de edilii Târgu Jiului.

Talentatul prozator şi umorist Vasile Băran, de loc din Pojogenii Gorjului şi inventator al genului literar „Microsioane satirice”, publică o mini-schiţă închinată tot actorilor: „Soluţie”.

Angela Chiuaru semnează două epigrame, la fel ca Ion Arcudeanu ori Ion Luca Caragiale sau Mihai Codreanu şi Ion Manu.

Nouă ne-au merge la inimă cele ale unui târgujian celebru şi contemporan cu noi – HORAŢIU MĂLĂELE:

Am promit o stea pe Aleea Celebrităţilor

Unu’ e pus la grătar,

Altu’ stă interimar,

Unu’ e prins cu ocaua,

Numai eu sunt dus cu steaua.

Lui George Mihăiţă

Teatrul care-mi place mie

Este cel de comedie

Are-un director baban

Numit George… Beligan.

Mai sunt şi alte fotografii ca ilustraţii, dar cea de la pagina 24 le întrece pe toate, fiind o fotografie a marii actriţe ELVIRA GODEANU, realizată în chiar apartamentul domniei sale din Bucureşti, strada George Enescu nr. 2, etajul II. În care am avut onoarea să-i fac o vizită. Dar despre aceasta, altă dată.

Ion PREDOŞANU