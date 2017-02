”Experimentul Robinson Crusoe”, la ultimele reprezentații

Reprezentanții Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu” Târgu-Jiu au anunțat că piesa ”Experimentul Robinson Crusoe” a ajuns la ultimele reprezentații. Cei care doresc să vadă piesa, dar nu au apucat încă, sau poate doresc să o revadă trebuie să știe că producția se va mai juca doar în zilele de 12 și 14 februarie.

Duminică, 12 februarie, piesa ”Experimentul Robinson Crusoe” se va juca de la ora 19.00, iar marți, 14 februarie, de la ora 17.30. Biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu”, deschisă de luni până duminică, în intervalul orar 9.00 – 13.00 și 17.00 – 19.00. Prețul unui bilet este de 15 lei pentru preșcolari, elevi clasele I-VIII, pensionari și șomeri, 18 lei pentru elevi clasele IX-XII și studenți și 20 lei pentru adulți. ”Experimentul Robinson Crusoe” este o comedie în regia lui Radu Botar, cu Marian Negrescu și Cosmin Brehuță în rolurile principale. Alături de aceștia, pe scenă mai urcă și treisprezece elevi de la Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu și Colegiul Național ”Tudor Arghezi” din Târgu-Cărbunești. Despre acest spectacol, regizorul Radu Botar spunea: ”Încercăm să transmitem un mesaj prin râs, un râs pe care eu personal, ca și gânditor al acestui proiect, nu mi-l doresc în hohote, mi-l doresc așa, mai printre dinți. Că se întâmplă e bine. Că se întâmplă să râdeți în hohote, iar e bine. Că se întâmplă să nu râdeți deloc e foarte bine. Vorbim despre izolare, despre însingurare, despre tradiție, despre ritual, despre locul nostru, insula noastră, într-o (…) deplină epocă a globalizării, despre sisteme, confruntarea dintre sisteme și, foarte interesant, când am venit aici nu am crezut că evenimentele actuale, din viața noastră de zi cu zi, (…) se vor plia atât de frumos peste spectacolul nostru. (…) Cam despre asta vorbim noi aici, despre identitate, despre nevoia de atitudine, despre nevoia de a fi noi, de a ne recâștiga niște valori. (…) Invitația mea e să veniți să vedeți spectacolul, să vă amuzați. (…) Vă invit să fiți părtași la două recitaluri actoricești, doi oameni care (…) vor să demonstreze, prin măiestria lor, că mesajele culturale sunt vii, că e nevoie de cultură, că e nevoie de artiști și că o cetate e cu atât mai vizibilă și mai puternică cu cât își iubește și își protejează valorile și artiștii. (…) Nouă ne place tot ce am muncit și cum a ieșit”.

Roxana Lupu