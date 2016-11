Expoziție inedită la Târgu-Jiu

Muzeul de Artă din Târgu-Jiu găzduiește, începând de ieri, o expoziție unică dedicată lui Constantin Brâncuși, expoziție ce reunește lucrări semnate de aproximativ 200 de artiști plastici. Cei care doresc să o viziteze pot face acest lucru până la data de 15 noiembrie.

Ieri după-amiază, la Muzeul de Artă din Târgu-Jiu a avut loc vernisajul expoziției itinerante “Ex-Libris Constantin Brâncuși”. Proiectul reuneşte aproximativ 200 de artişti plastici (graficieni, pictori, sculptori, ceramişti etc.) din România, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, dar şi scriitori sau actori, cu implicarea unor nume importante – academicienii Mircia Dumitrescu, Adam Puslojic şi Răzvan Theodorescu, precum şi profesori universitari şi artişti reprezentativi din diferite generaţii: Ştefan Câlţia, Gheorghe I. Anghel, Florin Ciubotaru, Napoleon Tiron, Aurel Vlad, Aurel Bulacu etc.. Din luna aprilie a acestui an și până în prezent, expoziția a trecut pe la Muzeul Național de Istorie și Arheologie, Constanța, Universitatea “Ovidius” din Constanța, Casa “Avramide” – Casa Colecțiilor, Tulcea, Muzeul de Artă Iași, Muzeul de Artă Ploiești, Bookfest, ediția a XI-a, Romexpo, București, Muzeul Național de al Hărților și Cărții Vechi, București, Graphic Center, Salonic/Grecia, Universitatea din Edirne Turcia și patru orașe din Bulgaria.

La Târgu-Jiu va rămâne până pe 15 noiembrie, după care va pleca la Bruxelles, urmând ca în cursul anului 2017 lucrările să mai fie expuse la Berlin, Budapesta, Viena, Paris, dar și alte orașe din țară și străinătate. Târgu-Jiul a fost încă de la început o destinație pentru organizatori. “A fost o idee începută în luna aprilie, plimbată, de altfel, prin câteva orașe din țară, dar și din alte țări, cum ar fi Turcia, Grecia. Imediat acum, după Târgu-Jiu, expoziția va ajunge la Bruxelles, apoi în Bulgaria și în multe alte țări. Este o expoziție – eveniment care noi am ținut foarte mult ca ea să fie prezentă la Târgu-Jiu acum, în 2016, pentru că este un eveniment care va circula timp de 10 ani de zile, până în momentul când se vor aniversa 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși. (…) Suntem destul de emoționați, suntem privilegiați, suntem onorați, (…) ne simțim foarte bine aici, ne bucurăm că am ajuns la Târgu-Jiu unde, de fapt, eram obligați să ajungem”, a spus Constantin Caratănase, curatorul expoziției.

Modalitate de expunere inedită

Pe vizitatorii expoziției îi așteaptă o surpriză, în sensul că, pentru a putea admira așa cum se cuvine lucrările, s-ar putea să fie nevoiți să îngenuncheze. Asta deoarece lucrările nu sunt pe pereți, ci așezate pe podea. “Lucrările (…) sunt expuse într-un alt mod decât cel la care v-ați fi putut aștepta, adică să fie pe simeze pe perete. Nu întâmplător s-a spus că este interesantă expunerea pentru că obligă privitorul să îngenuncheze în fața unor lucrări ale unor artiști care îl comemorează pe Brâncuși. Ceea ce vedeți (…) nu este un ex-libris autentic, cel pe care îl știm, adică o imagine pe care autentifică un colecționar de cărți; este o galerie virtuală – România. (…) Foarte mulți oameni (…) habar nu aveau că Brâncuși e român. (…) E bine totuși să spunem oamenilor din jurul nostru și din lume că Brâncuși s-a născut pe undeva pe aici, prin zonă, că e român și ar trebui să ne mândrim cu el chiar dacă cei care, când era el viu, nu s-au mândrit cu el, nu l-au tratat cum ar fi trebuit să-l trateze, și-au bătut joc de el”, a spus Florin Stoiciu, managerul proiectului.

Invitație pentru artiștii târgujieni

Organizatorii expoziției au adresat și o invitație artiștilor târgujieni: aceea de a se alătură celor ale căror lucrări sunt incluse în expoziție. “Invităm artiștii din Târgu-Jiu să ni se alăture acestui proiect pentru că pe unde mergem noi ni se mai adaugă artiști din fiecare oraș. Am ajuns în Grecia, ni s-au alăturat niște greci, am ajuns în Turcia, ni s-au alăturat niște artiști turci”, a precizat Constantin Caratănase. Proiectul va dura până în anul 2026, când se vor marca 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Este pentru prima dată în România când se face un astfel de proiect de ex-libris și totodată este unic în lume. Acest eveniment cultural de mare amploare a primit, până acum, numeroase recunoașteri, printre care și Premiul Ministerului Culturii.

Organizatorii expoziției sunt: UNESCO România, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea “Ovidius” din Constanța, precum și mai multe instituții administrative și de profil cultural din țară și străinătate.

Roxana Lupu