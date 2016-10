Gânduri, urări și prețuiri pentru domnul diriginte

Noi, copiii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Nr.1 Albeni, ne-am gândit să îi facem domnului nostru diriginte Voicu Teodor o surpriză de ziua dumnealui… Dacă în ceilalți doi ani minunați petrecuți alături de domnul nostru profesor de istorie- geografie l-am obișnuit cu felicitări, baloane, petale de flori și confetii, acum dorim să îl surprindem într-un mod mai sensibil, așadar am hotărât să ne așternem gândurile noastre pe hârtie, iar apoi să trimitem acest articol la ziarul Gorjeanul. Astfel, va avea tot atâtea surprize sufletești, câți copii suntem noi în clasă.

Sgurescu Mihaela: Sunteți unic pentru noi și aș dori să vă mulțumesc pentru excursia deosebită de la Alba Iulia( Alba Carolina, cum am învățat la istorie). Ador lecțiile dumneavoastră!

Boroacă Cristina: Vă urez mulți ani sănătoși și mi-ar plăcea ca întotdeauna să pot să găsesc un sfat bun la dumneavoastră chiar și când voi fi la liceu. Nu pot uita când am luat parte la toate activitățile extrașcolare interesante (piesele de teatru, activitățile de ecologizare, excursiile, concursurile, întrecerile între clase etc.) pe care le-ați organizat cu mare drag pentru noi, alături de doamna noastră profesoară Ștefania Pânișoară, fiica dumneavoastră de la care avem numai lucruri bune de învățat.

Crețu Loredana: Dumneavoastră meritați tot binele din lume deoarece ați fost ca un părinte pentru noi, dar și pentru surorile mele care vă poartă respect. Larisa acum este la Facultatea de Științe Politice, dar își amintește cu plăcere de lecțiile de la istorie, atunci când dumneavoastră îi făceați să li se pară disciplina atât de frumoasă, naturală și simplă așa cum se întâmplă și astăzi la orele noastre.

Cîrstea Rafael: Deși sunt nou venit la dumneavoastră în clasă, m-ați primit cu brațele deschise și mă ajutați zilnic să mă acomodez aici. Am observat că aveți o clasă foarte unită.

Găucă Cătălin: Vă urez multă sănătate și la mulți ani și aș dori să vă mulțumesc pentru bunătatea dumneavoastră cu care ne-ați înconjurat de doi ani încoace.

Diaconescu Răzvan: Vă urez un sincer la mulți ani! Sunteți un dascăl în adevăratul sens al cuvântului.

Popescu Alexandru: Deși v-am supărat de multe ori prin ștrengăriile mele, sper că nu vă voi mai dezamăgi și anul acesta. Cel puțin așa îmi propun. La mulți ani din tot sufletul!

Holtea Andrei: Vă mulțumim pentru că ne-ați înțeles și pentru câte ați făcut pentru noi. Câteodată v-am mai supărat, dar am regretat și ne-ați iertat învățându-ne că toleranța este esențială.

Buză Evelina: Dumneavoastră ne-ați învățat să fim împreună la bine sau la rău, să ne susținem și să ne ajutăm reciproc. Dar am trecut peste toate împreună, am avut multe reușite și am învățat din înfrângeri.

Gorăcel Anemona: Sunteți o persoană minunată și vă doresc să aveți parte numai de oameni buni în viață, vă mulțumim pentru că ne învățați să distingem binele de rău și pentru că ne iubiți necondiționat! Și noi de asemenea!

Speriatu Vîrjean Cosmina: Chiar dacă uneori sunteți mai sever cu noi, merităm. Știm că ne iubiți și că vreți să fim mai responsabili. Mă bucur că sunteți dirigintele meu și că ne dați doar sfaturi bune. Să aveți o zi de naștere minunată alături de persoanele dragi!

Didă Eluța: De ziua dumneavoastră vă urez multă sănătate, fericire și tot binele din lume! Suntem norocoși că avem un astfel de om valoros printre noi!

Scăfaru Paula: Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru mine, dar și pentru frații mei realizați și peste hotare. Chiar dacă v-am supărat, tot ne-ați iertat și ne-ați învățat atâtea lucruri folositoare. Vă urez un călduros La mulți ani! Cu drag, Racheta

Predescu Alexandru: În calitate de șef al clasei, vă urez în numele tuturor colegilor tot binele din lume și mi-aș dori să jucăm un meci de fotbal împreună, cât de curând pentru că știm cât de mult iubiți sportul și mereu ne amintiți: Mens sana in corpore sano!

Ciortan Eduard: Eu, albăstrelul, vă urez să aveți un cer senin cu soare peste întreaga dumneavoastră activitate . Eu vă mulțumesc pentru că sunteți cel mai bun diriginte.

Popescu Adriana Georgiana: Astăzi este o zi specială pentru dumneavoastră, dar și pentru noi. Să fiți sănătos, fericit , dar și de noi iubit. Pe unde mergeți toate ușile să vi se deschidă ca și până acum și toți oamenii să vă poarte același respect, pentru că meritați. Alături de doamna noastră învățătoare, dumneavoastră sunteți un om important în viețile noastre. La mulți ani! Lungana

Belega Adelina: Vă mulțumesc pentru orele minunate petrecute cu dumneavoastră și să rămâneți același om special!

Ozon Ionuț Claudiu: Vă urez un sincer La mulți ani pentru dumneavoastră, domnul nostru diriginte! Tatăl meu mi-a spus că ați fost un om bun pentru el și că l-ați ajutat în devenirea lui!

Danciu Ștefan: În primul rând, mulțumim pentru faptul că avem o profesoară de limba română foarte bună, respectiv pe fiica dumneavoastră. Totodată, vă sunt recunoscător că mă tolerați și că mă ajutați să fiu un elev mai bun, dar și un om respectuos. La mulți ani!

Muicu Dorian: Vă urez tot binele din lume, iar în viitor sper să nu vă mai dezamăgesc, îmi spuneți mereu să mă autodepășesc, așadar poate vă voi face mândru într-o zi.

Hîrjoabă Alexandra: Deși am luat note mai mici anul trecut, ați fost blând și îngăduitor cu mine, m-ați determinat să fiu mai ambițioasă și să îmi recapăt încrederea.

Andrei Denisa: Deși am plecat de curând de la Albeni, mutându-mă cu părinții, îmi este cel mai dor de dumneavoastră și de glumele pline de înțelesuri care ne făceau de atâtea ori să uităm supărările ce ne înconjurau, dar și de doamna noastră de română. Promit că voi studia mai mult și că veți fi mândru de mine.

Gorăcel Antonio: Sunteți cel mai bun domn diriginte ! Sunt bucuros că fac parte din clasa dumneavoastră!

Copiii clasei a VII-a, Șc Gen. Nr.1, Albeni