Gorjenii de acasă, la Bucureşti, oaspeţii Ligii Fiii Gorjului

A devenit deja o tradiţie ca în ultima duminică a lunii septembrie, gorjenii de acasă în frunte cu autorităţile judeţului şi, neapărat, împreună cu Ansamblul Profesionist de Cântece populare şi Jocuri gorjeneşti să fie oaspeţii Ligii Culturale Fiii Gorjului din Bucureşti.

Dintr-un dialog cu Preşedintele Fiilor Gorjului, jurnalistul Alexandru Păsărin, ne-a convins că programul de duminică, 25 septembrie 2016, ora 11.00, ce se va desfăşura în Bucureşti, aproape de Statuia Leul, într-unul din amfiteatrele fostei Academii „Ştefan Gheorghiu”, acolo unde-şi au sediile Facultatea de Jurnalism şi Facultatea de Electronică a Universităţii Politehnice din Capitală, este extrem de bogat şi, evident, divers. Adică, pe gustul oaspeţilor din Gorj, dar şi al gorjenilor din Bucureşti.

Totul va începe cu festivitatea de deschidere şi prezentarea personalităţilor Gorjului. După aceea, vor fi lansate nu mai puţin de 13 cărţi ale unor autori gorjeni. Printre aceste volume amintim: „Monografia comunei Negomir” a profesorului Dumitru Cauc; „Misterele Revoluţiei şi miracolul din noiembrie”, scrisă de Grigore Cartianu şi Laurenţiu Ciocăzanu; „Negociere, comunicare şi reguli de protocol pe înţelesul tuturor”, de Dragoş Gabriel Mecu; „Soarta – cine crede în tine”, autoare Rodica Angelescu; „Lumea prin care am trecut” a prof.univ.dr. Gheorghe Ţiclete; volumul de poezii „Cuvintele – veştmânt pentru marea trecere” de Geo Călugăru; „Amintiri din Casa Amintirilor”, volumul II, o bijuterie de memorialistică de poetul şi publicistul Ion Căpruciu; „Destăinuiri – interviuri cu români remarcabili” – o interesantă carte de convorbiri realizată de Maria Băcescu; „Catastrofe geologice şi riscuri cosmice pe Terra”, de Teofil Grindan şi rog să fiu iertat dacă am uitat vreo carte sau autor ce se lansează spre numeroşii cititori avizi de literatură şi de cultură.

Totodată, gorjenii vor avea ocazia unei inedite întâlniri cu Excelenţa Sa Valeriu Arteni, Ambasadorul României în Vietnam, care va descrie şi va propune o seamă de legături economice şi culturale pe care Domnia Sa le-a pus la cale între judeţul Gorj şi o zonă administrativă similară din Republica Democrată Vietnam.

Va urma o bogată secţiune de spectacole folclorice date de Ansamblul Profesionist de Cântece şi Jocuri Populare „Doina Gorjului”, condus de directorul Gheorghe Porumbel. Orchestra „Doina Gorjului” nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar numele soliştilor şi interpreţilor rămâne o surpriză. În premieră, ni se oferă un moment folcloric al Ansamblului nou înfiinţat „Cânt şi joc la Peştişani”, condus de îndrăgita interpretă şi realizatoare de emisiuni TV Emilia Bubulac, ansamblu creat prin contribuţia directorului Obştei Peştişani, ec. Ion Poenaru.

Cu riscul de a mă lungi, mai amintesc că la spectacol îşi dau concursul îndrăgiţii artişti ai muzicii populare româneşti Rodica Angelescu, Emilia Bubulac, Angela Săftoiu, Vasile Topârceanu şi celebrul instrumentist Dumitru Zamfira.

Sunt invitaţi la spectacol, cum spuneam, gorjenii de acasă, cei din Bucureşti şi de pretutindeni. Vă aşteptăm!

ION PREDOŞANU