Gorun vrea mai mult de la handbaliştii săi în 2017

Handbalul a revenit destul de repede în oraşul lui Brâncuşi după ce, la jumătatea anului 2016, Energia a fost îngropată, şi aici vorbim de ambele secţii. Dacă baschetul încă aşteaptă finanţare, CSU Constantin Brâncuşi Tg-Jiu duce mai departe moştenirea sportivă în oraş. Echipa, încropită cu puţin timp înainte de startul sezonului, joacă în eşalonul secund, fiind repartizată în Seria B. Formaţia antrenată de Adrian Gorun şi Bogdan Chepea a avut un start foarte încurajator, iar după 4 meciuri gorjenii au bifat 3 victorii. Din nefericire, accidentările şi o serie slabă de rezultate i-au făcut pe UCB-işti să termine anul cu 7 înfrângeri. La ora bilanţului, principalul Adrian Gorun s-a declarat nemulţumit de parcursul formaţiei sale în primele 11 runde. Deşi a admis că au fost şi multe părţi pozitive, antrenorul spune că va fi şi mai greu dacă îi vor pleca jucători. Cei mai curtaţi handbalişti de la Tg-Jiu sunt Alex Mănescu şi Sabin Constantina. “Am început bine, dar după cum am mai spus a scăzut motivaţia. Nu poţi să faci mare performanţă cu jucători care devin blazaţi, şi din cauză asta spun eu că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am fost acolo sus, dar pentru primul an nu a fost un tur de campionat foarte ok. Au fost totuşi şi lucruri promiţătoare, deşi am pierdut la 1-2 goluri, şi au fost şi meciuri pe care puteam să le câştigăm. Nu am gestionat bine finalurile de jocuri, iar experienţa şi-a spus cuvântul. Momentan nu putem face mişcări de trupe, din momentul în care nu prea sunt bani. Să vedem ce se întâmplă cu bugetul pentru anul viitor, deocamdată rămânem tot aşa. Ba mai mult, sper să nu pierd nişte jucători, că de adus, mai greu…”

Gorjenii şi-au fixat ca obiectiv, la prima participare în Divizia A, locul 6 în clasament, dar oficialii clubului sperau chiar la poziţia a patra. Adrian Gorun spune că obiectivul rămâne în picioare, singura condiţie ar fi ca şi nucleul principal să nu sufere modificări. Mai mult, tehnicianul a avut şi un avertisment pentru unii dintre sportivi, cărora le-a transmis să îşi respecte meseria. “Obiectivul rămâne acelaşi, eu sper că o să ne redresăm şi ca joc, numai dacă se întâmplă să fie mai rău, adică să ne plece 1-2 jucători, pentru că atunci va fi foarte greu. Sunt cluburi interesate încă de la începutul campionatului, care au vrut să ia handbalişti de aici. Ei au rămas la Tg-Jiu, crezând ca şi mine în proiectul acesta. Acum o să vedem ce se va întâmpla. Vă daţi seama că eu cred în continuare, de aceea sunt aici, dar este puţin altfel dacă vorbim de buget, pentru că depindem de Minister. În aceste condiţii, trebuie să aşteptăm. Eu nu voi rămâne aici ca să joc cu nişte handbalişti blazaţi. Mai bine ne punem ghetele în cui cum se spune şi ne vedem fiecare de treaba lui”, a precizat Gorun.

Handbaliştii de la CSU Constantin Brâncuşi vor reveni pe parchet în luna februarie a anului 2017. Antrenorul gorjean speră ca, de această dată, formaţia pe care o conduce să bifeze mai multe meciuri de pregătire.Totuşi, acesta a admis că UCB nu-şi permite cantonamente extravagante sau turnee puternice de verificare. “O să ne reunim pe 9 ianuarie, când vom începe o pregătire fizică centralizată. O vom face local, pentru că deocamdată nu avem bani să mergem undeva. O să o facem aici, cum am făcut-o şi la juniori, acestea sunt condiţiile în momentul de faţă. Dacă vrem să organizăm competiţii amicale aici, tot de bani e vorba… Ce să spun, am făcut un turneu amical la începutul sezonului şi am avut probleme chiar cu 200 de lei de arbitraj în momentul acela. Sper să nu mai fie cazul, pentru că dacă avem mai multe meciuri de pregătire, o să ne simţim mai bine în campionat”.

Clasament – Divizia A, Seria B

1 CS Minaur Baia Mare 11 10 1 0 31

2 CSM Oradea 11 10 1 0 31

3 Universitatea Craiova 11 8 0 3 24

4 HCM Sighisoara 11 7 1 3 22

5 CS Universitatea Cluj 11 7 0 4 21

6 CSU CNOT Brasov 11 4 0 7 12

7 CSU C. Brancusi Tg. Jiu 11 4 0 7 12

8 CNE Sighisoara 11 4 0 7 12

9 Academia Min. Baia Mare 11 3 1 7 10

10 ACS Avram Iancu Arad 11 3 0 8 9

11 HC Sibiu 11 2 1 8 7

12 CSU Politeh. Timisoara 11 1 1 9 4

Cătălin Pasăre