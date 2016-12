În pragul sărbătorilor de iarnă, să ne destindem puțin…

ȘTIAȚI CĂ…

În urmă cu 400 milioane de ani, Pământul se rotea mai repede în jurul axei sale și deci anul avea 480 de zile? Aceasta este concluzia la care au ajuns niște specialiști ruși,cercetând urmele imprimate pe pereții polipilor de corali fosili. Polipii au inelele de creștere zilnică. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că în zilele noastre coralii au 365 straturi, iar cei fosili aveau 480…

Un savant japonez a ajuns la concluzia că omul trebuie să gândească tot timpul cât mai activ, cât mai intens pentru a întârzia cât mai mult îmbătrânirea creierului. Explicația fenomenului ar consta în faptul că, gândind intens, vasele sanguine din creier se dilată, efortul cerebral provoacă un aflux suplimentar de sânge și astfel întregul creier este mai bine irigat…

În junglele Filipinelor cresc arbori sălbatici al căror fruct degajă un miros de benzină? Localnicii folosesc sucul acestui arbore la iluminat și se estimează că într-un viitor apropiat acești arbori cultivați în plantații, vor asigura o parte din combustibilul necesar…

În fiecare an, deșerturile răpesc Terrei circa 70.000 km pătrați, iar întreaga suprafață amenințată de deșertificare reprezintă 37.600.000 km pătrați…

Cel mai lung război dintre nenumăratele războaie menționate în istorie este cel cunoscut sub numele de “Războiul de 100 de ani” dintre Anglia și Franța, care a durat din 1358 până în 1453 (115 ani), deși unii specialiști susțin că a fost cel cunoscut sub numele de “Războiul sfânt” ce a cuprins 9 cruciade: de la prima (1096-1104), la a 9-a (1270- 1271), durând astfel peste 175 de ani…

CUGETĂRI…ȘI MAXIME

Nu există pentru om decât trei evenimente: nașterea, viața și moartea. El nu simte când se naște, suferă că trebuie să moară și uită să trăiască. (La Bruyere)…

Inima își are rațiunile ei pe care rațiunea nu le cunoaște. (Pascal)…

Bărbatul și femeia trebuie să trăiască în armonie. Bărbatul e capul, femeia coroana. Misiunea bărbatului e de a agonisi, a femeii de a cheltui în mod rațional. (Jules Michelet)…

Amar cetățenilor a căror inimă nu bate pentru patrie. (Dimitrie Bolintineanu)…

Patriotismul este dreptul cel mai scump și cea mai sacră datorie a fiecărui cetățean. (B.P. Hașdeu)…

O bună educație este izvorul și temelia cinstei. (Plutarh)…

PROVERBE UNIVERSALE…

-Cine are mulți bani și nu are copii, nu e bogat. Cine are mulți copii și nu are bani, nu e sărac.

Un părinte știe să cheltuie un milion pentru a-și mărita fiica, dar nu știe să cheltuiască o sută, pentru a o educa.

Cine nu are copii, nu știe ce e iubirea.

Orfan nu este cel fără tată și mamă, ci acela fără știință și cinste.

-Fă-te și tu ce-i putea, dar mai ales un om cumsecade să te faci.

Folositoare sunt cunoștințele și învățăturile, dar mai presus de ele trebuie să aibă omul, în ființa lui, buna cumpănă a înțelepciunii și a inimii.

UMOR…

-Am văzut că băiatul nostru a luat o notă proastă la istorie, spune tatăl supărat.

-Vai, protestează mama, să nu-l cerți pe bietul copil. L-au întrebat numai despre evenimente care s-au petrecut cu mult înainte ca el să se nască.

Un student la medicină, fiind întrebat la examen despre efectele căldurii și ale frigului, răspunde:

– Căldură dilată, iar frigul contractă.

– Foarte bine, poți să dai un exemplu?

– Da, domnule profesor. Vara când este cald, zilele sunt mai lungi, iar iarna, când este frig, zilele sunt mai scurte.

ZÂMBETE CELEBRE…

În ajunul unei bătălii din războiul de șapte ani, lui Frederic cel Mare i se aduse un soldat care increase să dezerteze.

– De ce ai vrut să dezertezi?

– Pentru ca până acum am fost mereu înfrânți, răspunse soldatul.

– Ai răbdare până mâine, oftă Frederic. Dacă pierdem și bătălia asta, dezertăm îm-preună.

Albert Einstein a fost întrebat de un ziarist.

– Ce arme vor fi folosite într-un nou război mondial?

-Nu știu ce arme vor fi folosite la începutul războiului, a răspuns savantul, dar scurta vreme după aceea niște simple bâte vor fi îndeajuns pentru a continua lupta.

CULMEA POLITEȚII

– Ți-am spus de atâtea ori, ca un copil politicos, când trece pe lângă un om mai mare, trebuie să-i spună BUNĂ ZIUA!

– Tăticule, dar dacă omul este mai mic?

– Puișor, nu are importanță înălțimea omului, ci BUNA CREȘTERE…

– Păi, tăticule, dacă omul mic avea o CREȘTERE BUNĂ, nu era acum un OM MARE?

-Auzi, puișor? Începi să mă enervezi cu înțelesul invers al lucrurilor…

– De ce tăticule?

– Eu îți vorbesc de BUNA TA creștere și nu de acea a omului mic, care tot OM este, așa după cum și tu, tot OM te numești! Ai înțeles?

– Nu tăticule!!!

– Și de ce mă rog?

– Păi dacă este așa cum spui tu și eu sunt OM, mie de ce nu-mi spune nimeni BUNĂ ZIUA…când trec pe lângă atâția cunoscuți???

În fine și BANCURI cu…parlamentari

Într-o frizerie, intră un preot și după ce este tuns, el întreabă cât costă, iar frizerul îi răspunde:

-Nu costă nimic, doar am făcut voia Domnului!

A doua zi găsește în fața frizeriei un pachet în care erau trei icoane frumoase și un bilet de mulțumire din partea preotului.

Nu trece mult timp și apare un polițist, care la rândul lui, după ce este tuns întreabă cât costă, iar frizerul îi răspunde:

Nu costă nimic, doar am ajutat comunitatea!

A doua zi, frizerul găsește o cutie în care erau trei gogoși mari și un bilet de mulțumire din partea polițistului. Spre seară apare un parlamentar care după ce se tunde întreabă:

– Ia spune tataie, cât costă? Frizerul foarte umil:

– Nu costă nimic, doar mi-am ajutat țara!

A doua zi, frizerul găsește la ușă trei parlamentari grași care îl așteptau să deschidă.

Domnule senator, ce lung discurs ați avut azi în Senat!

-Așa e! Eu îmi pregătesc discursurile în timp ce stau tolănit pe budă! Atunci îmi vin ideile geniale!

-Bine, dar de obicei aveați un discurs scurt!

-Da, într-adevăr. Azi-dimineață am fost constipat…

Un porumbel intră într-o bibliotecă și întreabă:

-Aveți cartea” Cum să-ți faci nevoile de sus pe oameni?”

-Da, la raionul politică.

Pe MOȘU’ NICOLAE, ca s-o spunem p’aia dreaptă, nu-l cunoaște nimeni. Mă rog, dintre muritorii de rând. Cei care-s în afara rândului se numesc guvernanți și au culori mult mai papagalicești decât MOȘU’.

Culese și selectate, Vasile Irod

LA MULȚI ANI!