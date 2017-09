Interpreta gorjeancă Roxana Croitoru, la Festivalul Naţional de Folclor “Strugurele de Aur”

Gorjeanca Roxana Croitoru, tânăra cântăreaţă de muzică populară, va avea în aceste zile ocazia să bifeze o altă reuşită în palmaresul său folcloric. Aceasta va participa în perioada 14-17 septembrie, la cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului Naţional de Folclor “Strugurele de Aur”, ce se va desfăşura la Alba Iulia şi Jidvei.

La această ediţie vor participa 36 de tineri instrumentişti şi solişti vocali din toată ţara. Festivalul aduce împreună generaţia tinerilor interpreţi, aflaţi în plină afirmare, şi generaţia personalităţilor de marcă a folclorului românesc, adevărate modele de strădanie şi dăruire. Concursul se desfăşoară pe două secţiuni, solişti vocali şi solişti instrumentişti, fiind deschis interpreţilor amatori ai folclorului muzical din întreaga ţară, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 32 de ani.

Printre cei 36 de concurenţi selectaţi să participe la ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Folclor “Strugurele de Aur” se află şi Roxana Croitoru, tânără interpretă de muzică populară şi elevă a Colegiului Naţional “Spiru Haret” din municipiul Târgu-Jiu.

Festivalul Naţional de Folclor “Strugurele de Aur” a fost iniţiat în anul 2001, având ca obiect principal conservarea şi promovarea patrimoniului cultural tradiţional românesc. Prin evoluţia sa de-a lungul anilor, Festivalul s-a dovedit a fi un catalizator perfect a două elemente definitorii pentru zona Târnavelor: calitatea de excepţie a vinurilor şi respectul pentru tradiţie păstrat cu sfinţenie pe aceste meleaguri, devenind o sărbătoare a cântecului autentic, în care sunt prezente şi prezentate, an de an, tradiţii şi talente din toate zonele folclorice ale ţării şi, de curând, şi din afara acesteia. La Alba Iulia se întâlnesc, în fiecare an, mai multe generaţii de interpreţi tineri – în concurs – şi personalităţi artistice de marcă – în recitaluri. Festivalul Naţional de Folclor “Strugurele de Aur” reprezintă, totodată, o invitaţie de a ne apropia, cu speranţă, respect şi demnitate, de cultura şi civilizaţia tradiţională materială şi spirituală, regăsite în mod fericit aici, pe Târnava Mică, la Jidvei. Ţinând seama de prestigiul câştigat în ediţiile precedente ale Festivalului Naţional de Folclor “Strugurele de Aur”, organizatorii îşi propun ridicarea nivelului de mediatizare şi aprecierea valorii concurenţilor, prin cooptarea în juriu şi în organizare a unora dintre cele mai importante personalităţi din domeniul etnomuzicologiei, al culturii tradiţionale româneşti şi din instituţiile cu secţii de profil folcloric (centre culturale, radio, tv, academii de muzică, ansambluri şi orchestre profesioniste etc.).

Premii numeroase şi consistente

Ediţia din acest an a Festivalului “Strugurele de Aur” le oferă participanţilor câştigători premii consistente în bani. Astfel, sunt puse la bătaie următoarele: Marele Premiu al Festivalului Naţional de Folclor “Strugurele de Aur” – 9.000 de lei; Locul I solişti vocali – 7.500 de lei; Locul I solişti instrumentişti – 7.500 de lei; Locul II solişti vocali – 6.500 de lei; Locul II solişti instrumentişti – 6.500 de lei; Locul III solişti vocali – 5.500 de lei; Locul III solişti instrumentişti – 5.500 de lei; Premiul Cramei Jidvei – 5.000 de lei; Premiul “Drumul Vinului, Ţara Vinului” – 4.500 de lei; Premiul de Popularitate – 2.500 de lei; Mențiuni – 2.000 de lei.

Izabella Molnar