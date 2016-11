Interviu cu Elena Beatrice Hasna

Elena Beatrice Hasna s-a născut la Târgu-Jiu și a devenit cunoscută de la emisiunea Next Star, unde a câștigat PREMIUL DE POPULARITATE. Elena este o fată modestă și muncitoare și promite să facă tot posibilul să devină o stea a muzicii.

În 2013 a obținut trofeul de platină la Festivalul de Muzică Pentru Copii și Tineret “Delfinul de Aur” din Năvodari.

A mai câștigat locul întâi la festivalul “Coloana Infinitului” din Târgu-Jiu în iunie 2012; o mențiune la Festivalul Național de Interpretare Vocală și Instrumentală “Floare de Lotus” la Oradea; premiul întâi la Concursul Județean de Muzică și Folk 2012; locul al doilea la Gala Laureaților la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară “Ursulețul de Aur” din Baia Mare.

”- Bună Elena! Îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea de a-mi oferi acest interviu! Pentru început, te rog să-mi spui cum te-ai hotărât să mergi pe acest drum?

ELENA: De când eram mică cântam prin casă și mereu muzica mă liniștea. Participând la concursuri de muzică și câștigând multe premii , am ajuns la concluzia că muzica este cu adevărat ceea ce vreau să fac pe viitor.

– Care au fost persoanele care au contribuit cel mai mult la dezvoltarea ta personală și profesională?

ELENA: Părinții mei au fost cei care m-au susținut în tot ce fac. Mereu au avut încredere în mine și m-au ajutat să-mi dau seama că nimic nu e imposibil atâta timp cât îți dorești să câștigi în ceea ce faci.

– Ce a însemnat pentru tine câștigarea premiului de popularitate la Next Star?

ELENA: Next Star a reprezentat pentru mine, pe lângă o rampă de lansare, o dovadă că munca mea de până atunci nu a fost degeaba.

– Care este cel mai important sfat pe care l-ai primit de la persoanele din jurul tău?

ELENA: Cel mai important sfat pe care l-am primit a fost pe departe: “Să nu te dai bătută niciodată și mereu să crezi în propriile tale puteri!”

– Care este modelul tău în viață?

ELENA: Nu am un model anume în viață, dar îmi doresc să fiu una dintre cele mai cunoscute cântărețe ale lumii. Îmi doresc să cânt pe cele mai mari scene și să bucur orice ascultător.

– Care este cea mai frumoasă amintire legată de turneul de concerte din Franța?

ELENA: Cea mai frumoasă amintire legată de Franța este cea când am urcat pentru prima dată pe acea scenă imensă. Eram atât de mică pe o scenă atât de mare, erau atâția oameni care mă priveau cu sufleul la gură, iar eu, eu eram emoționată și fericită că am avut ocazia să ajung acolo.

– Ce sfaturi oferi tinerilor pasionați de muzică?

ELENA: Cel mai important sfat pe care l-aș putea oferi tinerilor pasionați de muzică este: Dacă iubiți ceea ce faceți, niciodată să nu vă dați bătuți atunci când suferiți o înfrângere! Nimic nu este imposibil! Nimeni și nimic nu vă poate dărâma visele!

– Cum reușești să te organizezi între școală, repetiții și concerte?

ELENA: Îmi este destul de greu, trebuie să recunosc, dar nu imposibil. Încerc să-mi organizez timpul astfel încât să am timp pentru școală, dar, în același timp, să nu neglijez deloc muzica.

– Ce alte pasiuni mai ai? Ce îți place să faci în timpul liber?

ELENA: În timpul liber îmi place să dansez, să desenez și să ies cu prietenii mei.

– Ce proiecte de viitor mai pregătești?

ELENA: Pe viitor voi face mai multe cover-uri și, nu în foarte mult timp, un alt single.

– Îți mulțumesc pentru timpul acordat și îti doresc mult succes în continuare!

ELENA: Vă mulțumesc frumos pentru interviu! Pupici!”

Anamaria Iancu