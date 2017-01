La aniversară – ION CĂPRUCIU – 77

În fiecare an, pe 18 ianuarie, la numai trei zile după Ziua Poetului Național Mihai Eminescu, zi care, de vreo cinci ani încoace este și Ziua Națională a Culturii Române, ne aducem aminte cu bucurie de nașterea în 1940 a poetului, memorialistului și publicistului Ion Căpruciu, în satul Drăgoiești, comuna Brădiceni, ce aparțin acum de comuna Peștișani, județul Gorj.

Finul psiholog și prea bunul nostru prieten Ion Căpruciu se retrăsese acasă, împreună cu blânda sa soție Filoftia (Bojincă) Căpruciu (n. 1 mai 1943 – d. 12 mai 2015). După greaua pierdere suferită prin trecerea la cele veșnice a prea iubitei sala soții, Ion Căpruciu abia și-a revenit la scris și a mai primit o lovitură ce i-a pus chiar viața și nu numai sănătatea în pericol.

În anul ce trecu, 2016, memorialistul Ion Căpruciu a scos la Editura Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, volumul ”Amintiri din Casa Amintirilor(II)”, scriind cu pioșenie și aleasă iubire pentru sufletul său pereche următoarele: ”Se dedică soției mele Filoftia (Titica) Bojincă”. Ar mai fi dorit să mai tipărească încă un volum de poeme pe care-l pregătise pentru tipar. Poate în acest an îi va permite sănătatea să se ocupe și de asta, plus de continuarea povestirilor din ciclul Amintiri din Casa Amintirilor.

Din bogatul CV Ion Căpruciu, cu care se încheie volumul al II-lea al Amintirilor din Casa Amintirilor, vom reține câteva dintre realizările literare ale domniei sale. Activitatea publicistică și literară și-a început-o în ziarul Gorjeanul, încă de pe vremea când, între anii 1955-1958 a urmat cursurile Școlii Profesionale din Peștișani.

Debutul literar s-a petrecut mult mai târziu, căci după ce a fost elev la profesionala din Peștișani, Ion Căpruciu a urmat cursurile Liceului ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, iar între 1963-1968 cursurile Facultății de Istorie-Filozofie, Secția Psihologie, a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din dulcele târg al Ieșilor, pășind pe urmele lui Mihai Eminescu și ale Veronicăi Micle prin Copou, s-a îmbolnăvit iremediabil de arta poetică. Adevăratul debut literar s-a petrecut în paginile revistei ”România literară”, Ion Căpruciu fiind lansat de Marele și generosul poet Geo Dumitrescu, la rubrica ”Vă propunem un poet”, din pagina Atelier literar, în 13 septembrie 1968. Grupajul de poezii era semnat cu pseudonimul ”Constantin Dochian”. Sub acest pseudonim a publicat și în revista tinerilor scriitori – ”Luceafărul”, în revista ”Flacăra”, ”Contemporanul”, ziarul ”Înainte”. A debutat editorial la Editura Eminescu, în anul 1976, în volumul colectiv ”Desculț despre o primăvară”. A mai publicat volumul de versuri pentru copii ”Cântec cu pasărea în palmă”, la Editura Ion Creangă, tot sub pseudonim. Mult mai prolific s-a dovedit după marea descătușare din decembrie 1989, când a putut să semneze și cu numele adevărat – Ion Căpruciu. Dintre mai multele volume de poezii amitim: ”Cu inima la vedere”, Editura Leka- Brâncuși – 1995, Edenul de acasă, Editura Măiastra, Târgu Jiu – 2008, volumul ”La Nord de caii sălbatici”, Editura Limex – Cluj-Napoca, în 2011, ”Vocație pentru speranță”, Editura ”Al. Ștefulescu”, ”Așteptând să înflorească magnolia”, Editura Măiastra, Târgu-Jiu. Recunoaște că, și la bine, dar și la rău, ”viața nu poate exista fără poezie!” La Mulți Ani! Și la mai multe cărți scrise și neapărat tipărite! Bunului nostru amic Ion Căpruciu, colaborator important al Gorjeanului.

Ion PREDOȘANU