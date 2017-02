”Les Amis Francophones”, la a VII-a ediție

Elevii gorjeni pasionați de limba lui Molière sunt așteptați să se înscrie la cea de-a VII-a ediție a concursului județean de interpretare ”Les Amis Francophones”, ce urmează să se desfășoare luna viitoare, la Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu.

Association Roumaine des Professeurs de Français – Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj și Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Târgu-Jiu vor organiza, în ziua de 19 martie 2017, cea de-a VII-a ediție a concursului județean de interpretare francofonă ”Les Amis Francophones”. Concursul se desfăşoară în cadrul unui parteneriat educaţional iniţiat de către Association Roumaine des Professeurs de Français – Gorj şi se adresează atât cadrelor didactice cât şi elevilor de gimnaziu și liceu pasionaţi de ”limba lui Molière”. Principalul scop al acestui concurs este valorificarea potenţialului intelectual al elevilor, cu privire la capacitatea acestora de a învăţa o limba străină şi de a o folosi în diverse contexte, scrise şi orale. În afara acestor scopuri ştiinţifice, proiectul îşi propune şi scopuri culturale şi sociale, constând în socializarea tinerilor din Târgu Jiu şi judeţul Gorj. Drept urmare, concursul îşi propune să descopere şi să promoveze talente interpretative, să încurajeze activitatea muzicală a tinerilor, să asimileze elemente specifice limbii şi culturii franceze, să dezvolte creativitatea şi spiritul de competiţie”, spun organizatorii. Concursul se va desfășura pe o singură secțiune – ” Poésie, chanson et théâtre”. Această secţiune se va derula sub formă de spectacol și se va diviza în cele trei părți/subsecțiuni (poezie, cântec și teatru, pe categorii de vârstă, gimnaziu și liceu). Acompaniamentul se realizează cu ajutorul înregistrărilor negative pe CD, care va fi adus personal sau prin poştă, până la data de 10 martie 2017, de către cadrul didactic coordonator, împreună cu suportul scris la Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Târgu-Jiu. Interpretarea poate fi însoţită de o coregrafie şi nu poate depăşi 5 minute, iar piesele de teatru nu pot dura mai mult de 15 minute. De asemenea, profesorul coordonator al elevului va trimite cererea de înscriere la concurs, pe adresa de e-mail ady_rianna@yahoo.com, până la data de 10. 03. 2017. Fiecare cadru didactic-coordonator are dreptul la trei înscrieri. La piesele de teatru nu pot să participe mai mult de 10 elevi într-o grupă. Cei interesaţi se vor înscrie în perioada 01-10 martie 2017, pe adresa de e-mail: ady_rianna@yahoo.com. Evaluarea va fi făcută în funcţie de diferitele etape şi secţiuni de vârstă, având în vedere anumite criterii. Astfel, pentru cântece se va urmări calitatea repertoriului ales, calitatea muzicii şi a textului, linia melodică adecvată vârstei solistului, calitatea interpretării, calităţi vocale, expresivitate artistică, prezenţă scenică, dicţie adecvată şi originalitate. Pentru poezii vor fi evaluate expresivitate artistica, prezenta scenică și dicția adecvată, în timp ce la piesele de teatru vor conta creativitatea și originalitatea, calitatea artistică, expresivitate artistică, prezenţă scenică și dicţia adecvată. Juriul va fi format din profesori de muzică şi de limbă franceză, actori. Toţi participanţii vor fi recompensaţi cu o diplomă de participare. Pentru fiecare secțiune, vor fi premiul I, premiul II, premiul III, mențiune. De asemenea, se va acorda Trofeul festivalului.

R.L.