Marele Premiu al Festivalului ”Domnica Trop” a plecat la Olt

Anul acesta, Marele Premiu al Festivalului Național de Folclor al Copiilor ”Domnica Trop” a plecat la Olt, fiind adjudecat de Camelia Petria, în vârstă de 14 ani, din comuna Morunglav.

Zeci de copii talentați cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani s-au întrecut, duminică, la Rovinari, în cadrul celei de-a V-a ediții a Festivalului Național de Folclor al Copiilor ”Domnica Trop”. ”Am avut 52 de concurenți, veniți din toate colțurile Olteniei. Dacă am fi acceptat toți concurenții care au dorit să se înscrie am fi ajuns la 100, ceea ce înseamnă că acești copii iubesc cu adevărat cântecul popular. Din păcate, lipsa fondurilor ne-a împiedicat să-i acceptăm pe toți cei care și-au exprimat intenția de a participa. Toți copiii au fost foarte bine pregătiți, fapt pentru care aș dori să-i felicit, în primul rând, pe părinții lor, dar și pe profesorii care îi pregătesc. Le-aș menționa aici pe doamna Victorița Cică, de la Slatina, doamna Emilia Drăgotoiu Nanu și doamna Georgeta Enache, de la Baia de Aramă, care, pe lângă faptul că sunt artiste foarte cunoscute, sunt și buni dascăli, care își fac treaba așa cum trebuie. S-a remarcat grupul de la Olt, compus din vreo opt concurenți, dar am avut copii foarte buni și de la noi din Gorj, precum și de la Mehedinți. Festivalul a început la ora 12.00 și a durat 5 ore, fără pauză. Din păcate, Casa de Cultură din localitate este închisă deoarece nu are toate autorizațiile necesare, așa că festivalul s-a desfășurat în sala de festivități a unui restaurant din localitate. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit pentru că, atunci când vine vorba de copii, nu se prea există fonduri”, a declarat Dorin Brozbă, realizatorul Festivalului ”Domnica Trop”. Ținând cont de numărul destul de mare de concurenți, misiunea juriului, aceea de a-i desemna pe cei mai talentați dintre aceștia, nu a fost deloc ușoară. În cele din urmă, juriul a decis ca Marele Premiu să-i revină Cameliei Petria (14 ani), din Morunglav, Olt. Premiul I a fost acordat Giulianei Căpriță (11 ani), din Rovinari, Premiul II Denisei Ungureanu (12 ani), din Motru, iar Premiul III Nicoletei Iancu (11 ani), din Drobeta Turnu Severin. Au mai fost acordate și trei premii speciale: Premiul Special ”Domnica Trop”, ce a revenit Mihaelei Bălan (12 ani), din Rovinari, Premiul Special ”Irina Zoican”, ce a fost acordat Loredanei Ene (14 ani), din Drobeta Turnu Severin, și Premiul Special al Juriului, adjudecat de Sabina Dabelea (11 ani), din Stănești.

R.L.