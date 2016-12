Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini, în dezbatere

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene a elaborat Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017 – 2018. Acest document cadru a fost lansat spre dezbatere partenerilor interesați, luni, pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, după care va fi aprobat prin Ordin de ministru.

Potrivit documentului, pot fi înscriși în învățământul preuniversitar din România elevii străini care: au documente care atestă cetățenia statului respectiv; au unul dintre părinți, tutori sau susținători legali încadrați în una din următoarele situații: este repatriat, are prin căsătorie domiciliul în România, este posesorul unui permis de ședere în România, desfășoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activități pe teritoriul României, se află la studii în învățământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România, este membru de familie al personalului misiunilor diplomatice străine în România; au acceptul unei unități de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate/autorizate, al unei instituții furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul ARACIP, sau al unei școli de pe lângă misiunile diplomatice acreditate în România, după caz; promovează testele de aptitudini, organizate pentru învățământul de artă și sportiv, după caz. Înscrierea în învățământul preuniversitar se va face pe baza unui dosar ce trebuie să conțină următoarele documente: copii ale documentelor de identitate ale elevului şi ale părinților/tutorelui/susținătorului legal (pașaport elev, pașaport părinți, permis de ședere elev, permis de ședere părinți, după caz); copie și traducere legalizată a certificatului de naștere al elevului; copie și traducere legalizată a hotărârii judecătorești privind încredințarea copilului minor, după caz; copii și traduceri autorizate ale situațiilor școlare; cerere de înscriere la studii, avizată de conducerea unității de învățământ la care se va face înscrierea și de ISJ/ISMB pe raza căruia se desfășoară activitatea de învățământ, conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Dosarul cu acte de studii se depune după obținerea avizului conducerii unității de învățământ de către părinte/tutore legal la sediul ISJ/ISMB, pe raza căruia se află unitatea de învățământ solicitată. Dosarul se transmite la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), de către ISJ/ISMB pe raza căruia își desfășoară activitatea unitatea de învățământ pentru care are acceptul. MENCS – DGRIAE verifică existența în dosar a documentelor respective și, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înștiințează ISJ/ISMB în vederea transmiterii documentelor care lipsesc. Evaluarea documentelor școlare presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul ARACIP și identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizațiile menționate. Recunoașterea se realizează fără măsuri compensatorii, pentru toate clasele absolvite în străinătate sau la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul ARACIP, cu clasele corespunzătoare sistemului de educație românesc. La solicitarea părinților/tutorelui/susținătorului legal, înscrierea elevului se poate realiza și într-o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii. Înscrierea se realizează prin eliberarea aprobării de către MENCS-DGRIAE, conform termenului prevăzut în reglementările legale în vigoare. La programele de studii în care procesul de învățământ se desfăşoară în limba română, admiterea este condiționată de dobândirea cunoștințelor necesare de limba română. Elevii străini pot fi înscriși la Cursul de inițiere în limba română în unitățile școlare care vor fi nominalizate de Inspectoratele Școlare Județene (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB). Durata cursului de inițiere în limba română este de un an școlar. Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de inițiere, respectiv a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane: care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România; care, în vederea înscrierii în învățământul preuniversitar, participă la sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice conform reglementărilor legale în vigoare. Elevii străini pot fi înscriși peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. Admiterea elevilor străini – absolvenți ai clasei a VIII-a în România –în învățământul liceal se realizează în conformitate cu „Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal”. Elevii străini beneficiază de finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru cursul de inițiere de limba română, după caz, pentru învățământul obligatoriu, finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe durata învățământului obligatoriu, asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare, dar și tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, conform prevederilor legale în vigoare.

În învățământul liceal secundar superior, elevii străini plătesc taxe de școlarizare, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificăriprin Legea nr. 1/2010. Recomandări și/sau observații pot fi transmise, pe perioada consultării, la adresele: luminita.matei@edu.gov.ro, mj.ciofu@edu.gov.ro și alexandra.coltan@edu.gov.ro.

Roxana Lupu