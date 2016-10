Ministrul Grigorescu donează din nou pentru „Cuminţenia Pământului”

După ce în luna aprilie a acestui an, ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a donat 8.000 de lei pentru achiziţionarea sculpturii brâncuşiene „Cuminţenia Pământului”, acum acesta se preocupă din nou de soarta operei. Deşi campania publică de colectare a sumei de 6 milioane euro pentru achiziţionarea de către statul român a „Cuminţeniei Pământului” s-a încheiat la 30 septembrie, Grigorescu a anunţat la un post TV naţional că va face noi donaţii pentru sculptura lui Constantin Brâncuşi. Ministrul Energiei a declarat că a ales să doneze toate sumele pe care le încasează din comisiile şi comitetele pe care le prezidează, ca ministru, pentru Cuminţenia Pământului, oficialul menţionând o valoare medie de 7.000 de lei.: „Eu însumi donez toate sumele pe care le încasez din comisiile şi comitetele pe unde legea m-a pus să fiu diriguitor. Scrie în Ordonanţa de Urgenţă că într-o anumită comisie, ministrul Energiei conduce. Activităţile din unele dintre aceste comisii sunt remunerate, iar eu am hotărât ca aceste sume pe care le încasez în calitate de ministru, numit prin lege în aceste comisii, să le donez la Cuminţenia Pământului, pentru că eu cred în această idee. Încasez în medie din aceste comisii în jur de 7.000 de lei”. Conform ultimelor date comunicate de către ministrul Culturii, Corina Şuteu, aproape 50.000 de persoane au donat prin SMS în cadrul campaniei pentru achiziţionarea sculpturii „Cuminţenia Pământului”. Per total, în cadrul subscripţiei publice pentru „Cuminţenia Pământului” derulate până la 30 septembrie, s-au strâns peste 1,1 milioane de euro.

Izabella Molnar